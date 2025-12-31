Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
31.12.2025 | 12:39
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Το έτος 2025 υπήρξε μια περίοδος απόλυτης παραζάλης για τον Έλον Μασκ, η οποία ξεκίνησε με τις πλέον υψηλές προσδοκίες ως σύμμαχος και συνοδοιπόρος του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Βέβαια από πολύ νωρίς οι δημόσιες εμφανίσεις του άρχισαν σύντομα να προκαλούν παγκόσμια αμηχανία.

Κατά την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, ο Μασκ προχώρησε σε χειρονομίες που ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως ναζιστικοί χαιρετισμοί, προκαλώντας την άμεση κατακραυγή από διεθνείς οργανώσεις, media και κάθε λογικό άνθρωπο επάνω στον πλανήτη.

Ο ίδιος επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός χαρακτηρίζοντάς το ως βρώμικα κόλπα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, όμως η ζημιά στην εικόνα του ήταν ήδη βαθιά.

Η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι «η νοοτροπία του Μασκ επιβάλλει την ταχύτητα εις βάρος της σταθερότητας, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε καταστροφές».

@aljazeeraenglish Tech mogul #ElonMusk has denied making Nazi salutes at an event celebrating the inauguration of new US President #DonaldTrump. Watch here. #news ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) – SoLaTiDo

Ως επικεφαλής του άτυπου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, γνωστού ως DOGE, ο Μασκ λειτούργησε ως ο οδοστρωτήρας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ολιγάρχης της τενχολογίας, με μια ομάδα νεαρών και άπειρων στελεχών, επιχείρησε να περικόψει δραστικά τις κρατικές δαπάνες, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ειδικών.

Οι συνέπειες ήταν τραγικές για τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς η κατάργηση των κονδυλίων της USAID οδήγησε σε διακοπή θεραπειών για εκατομμύρια ασθενείς με HIV και σε μια αχρείαστη επισιτιστική κρίση που κόστισε τη ζωή σε παιδιά σημειώνει ο Guardian.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έκριναν τη δράση του παράνομη, ο Μασκ συνέχισε την επιθετική του ρητορική με δημόσιες εμφανίσεις που φλέρταραν με το γκροτέσκο.

Η μεταμόρφωση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σε εργολάβο κηδειών ολοκληρώθηκε θεαματικά στο ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών, το γνωστό CPAC, που διεξήχθη τον Φεβρουάριο. Εκεί ο Έλον Μασκ έδειξε να απολαμβάνει με κάθε κύτταρο της ύπαρξής του τον νέο του ρόλο ως ο άνθρωπος-οδοστρωτήρας της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε μια σκηνική παρουσία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των παρευρισκόμενων, ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και μια βαριά χρυσή αλυσίδα στον λαιμό, κραδαίνοντας ένα αλυσοπρίονο το οποίο του είχε προσφέρει ως δώρο ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

@cbsnews Elon Musk waved around a red chainsaw during his appearance at CPAC on Thursday, saying it’s the «chainsaw for bureaucracy.» The power tool was gifted to Musk earlier in the day by Argentinian President Javier Milei, and he later handed it to Musk on stage. Musk has been leading cuts under the Trump administration that have targeted federal employees and government spending. #elonmusk #javiermilei #cpac ♬ original sound – cbsnews

Mε το αλυσοπρίονο στα χέρια του ο Μασκ φώναξε στο πλήθος «Έγινα πλέον μιμίδιο!». Η κίνηση ήταν συμβολική, η υπόσχεση του  ήταν να «κουρέψει» τη γραφειοκρατία μέχρι τελικής πτώσεως. Το στιγμιότυπο θεωρείται και  η επίσημη κήρυξη πολέμου ενάντια στο ομοσπονδιακό κατεστημένο, με τον Μασκ να ηγείται μιας εκστρατείας που πολλοί χαρακτήρισαν ως ψηφιακό και πολιτικό βανδαλισμό.

Η πολιτική δράση του Μασκ δεν περιορίστηκε στο επίπεδο των εντυπώσεων, καθώς τον Μάρτιο πέρασε στην αντεπίθεση με όπλο την αμύθητη περιουσία του.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και της πλατφόρμας Χ άρχισε να διοχετεύει τεράστια ποσά σε ρεπουμπλικανικούς σκοπούς, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του σε μια από τις κρισιμότερες αναμετρήσεις της χρονιάς: τη μάχη για το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν.

Διοργανώνοντας μεγάλες συγκεντρώσεις, όπου συχνά εμφανιζόταν με το παραδοσιακό κίτρινο καπέλο-τυρί της περιοχής, ο Μασκ προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Μοίρασε προσωπικά επιταγές ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε ψηφοφόρους που υπέγραψαν την αίτησή του, παρουσιάζοντας το ποσό ως αμοιβή για τον ρόλο τους ως «εκπρόσωποι» της πολιτικής του οργάνωσης.

Αυτή η στρατηγική άμεσης χρηματοδότησης για τη στήριξη του συντηρητικού δικαστή Μπραντ Σίμελ θεωρήθηκε από τους επικριτές του ως μια απροκάλυπτη απόπειρα εξαγοράς της δικαστικής εξουσίας, μετατρέποντας μια τοπική ψηφοφορία στην πιο ακριβή δικαστική εκλογή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ευκολία με την οποία ο Έλον Μασκ μετακινήθηκε από το ρόλο του τεχνολογικού οραματιστή σε εκείνον του πολιτικού ολιγάρχη το 2025 αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης εξουσίας. Για τον Μασκ, η πολιτική δεν είναι πλέον μια διαδικασία διαβούλευσης, αλλά ένα ψηφιακό περιεχόμενο που πρέπει να γίνει viral.

Η χρήση του αλυσοπρίονου και η διανομή εκατομμυρίων δολαρίων στο Ουισκόνσιν αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της πεποίθησης ότι η προσοχή της κοινής γνώμης είναι το υπέρτατο νόμισμα. Παρά τις νομικές προκλήσεις από τον Δημοκρατικό γενικό εισαγγελέα του Ουισκόνσιν, ο οποίος τον κατηγόρησε για παράνομο χρηματισμό ψηφοφόρων, ο Μασκ παρέμεινε ατάραχος, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του είναι μια μορφή ελεύθερης έκφρασης.

Η άνοιξη του 2025 βρήκε έτσι την Αμερική αντιμέτωπη με έναν παίκτη που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την οικονομική του ισχύ για να αναδιαμορφώσει τους θεσμούς, θεωρώντας ότι ο προορισμός του είναι να κυβερνήσει μέσα από το χάος που ο ίδιος δημιουργεί. Μέχρι τον Μάιο όταν και ο Μασκ βρέθηκε εκτός.

Ήταν τότε όταν οι New York Times προχώρησαν σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ρεπορτάζ της χρονιάς, όταν αποκάλυψαν πως ο Έλον Μασκ έπαιρνε σειρά ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών όσο ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του  Τραμπ.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου κατανάλωνε τακτικά κεταμίνη, ecstasy και ψυχεδελικά μανιτάρια. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στους New York Times ότι ο Μασκ μερικές φορές έπαιρνε κεταμίνη καθημερινά αντί για μια «μικρή ποσότητα περίπου μία φορά κάθε δύο εβδομάδες», όπως ισχυριζόταν σε συνεντεύξεις.

@thedailyshow that’s some gooood s**t elon #DailyShow #ElonMusk #DOGE ♬ original sound – The Daily Show

«Αν έχεις κάνει υπερβολική χρήση κεταμίνης, δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις δουλειά, και έχω πολλή δουλειά» είχε δηλώσει ο Μασκ στον δημοσιογράφο Ντον Λέμον τον Μάρτιο του 2024.

Το δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έπαιρνε τόσο συχνά κεταμίνη, ώστε του προκαλούσε προβλήματα στην ουροδόχο κύστη (τυπική παρενέργεια από την υπερβολική χρήση) και ότι φρόντιζε να έχει μαζί του περίπου 20 διαφορετικά χάπια για να βγάλει τη μέρα του -ανάμεσα τους και Aderall, ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για τη θεραπεία του προβλήματος της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Το ecstasy ταξινομείται από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) ως ουσία χωρίς αποδεκτή ιατρική χρήση, γεγονός που την καθιστά εντελώς απαγορευμένη για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, αν και ο Μασκ είναι «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος» και δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τους κανονικούς υπαλλήλους.

Αντίθετα, η κεταμίνη μπορεί να συνταγογραφηθεί νόμιμα, αλλά η ευφορική χρήση ή η ανάμειξή της με άλλα ναρκωτικά πιθανόν να παραβιάζει τις ομοσπονδιακές πολιτικές για τον χώρο εργασίας.

Η χρήση ναρκωτικών φέρεται να εντάθηκε από τη στιγμή που δώρισε 275 εκατ. δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και αργότερα άσκησε σημαντική εξουσία μέσω του ρόλου του ως επικεφαλής του «τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE).

Το δημοσίευμα που ο Μασκ διέψευσε δεν διευκρινίζει αν ο μεγιστάνας ήταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο, όπου συμμετείχε σε ευαίσθητες συναντήσεις με ξένους ηγέτες και είχε την εξουσία για τις περικοπές των ομοσπονδιακών δαπανών.

Η σχέση που κυριάρχησε στην επικαιρότητα ήταν η θυελλώδης φιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κατέρρευσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Η ρήξη επήλθε λόγω της διαφωνίας τους για το νομοσχέδιο που αφορούσε τη φορολογία και τις υποδομές, το οποίο ο Μασκ θεώρησε καταστροφικό για την Τesla.

@cnn An intense public feud erupted between President Donald Trump and his one-time ally, billionaire Elon Musk, with an argument about Trump’s massive tax and domestic policy bill raging across social media and in the Oval Office. CNN’s senior White House correspondent Kristen Holmes reports. #CNN #News ♬ original sound – CNN

Στην κορύφωση της έντασης, ο Μασκ εξαπέλυσε μια ψηφιακή επίθεση στον πρόεδρο μέσω της πλατφόρμας Χ, ισχυριζόμενος ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβάνεται στα απόρρητα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν.

Αν και η ανάρτηση διαγράφηκε γρήγορα, το χάσμα παρέμεινε ορθάνοιχτο για μήνες, με τον Τραμπ να υπαινίσσεται ότι ο Μασκ έχει χάσει τα λογικά του και τον δισεκατομμυριούχο να απειλεί με την ίδρυση ενός τρίτου πολιτικού κόμματος, του Κόμματος της Αμερικής.

Στον επιχειρηματικό τομέα, το 2025 ήταν μια χρονιά ακραίων αντιθέσεων. Από τη μία πλευρά, η Space X εξασφάλισε κολοσσιαία κυβερνητικά συμβόλαια και ο Μασκ είδε την έγκριση ενός πακέτου αποδοχών που τον φέρνει κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη.

Από την άλλη, οι πωλήσεις της Τesla κατέρρευσαν παγκοσμίως, ενώ οι διαδηλώσεις έξω από τις εκθέσεις αυτοκινήτων έγιναν καθημερινό φαινόμενο.

Την ίδια στιγμή, οι δοκιμές του γιγαντιαίου πυραύλου Starship κατέληγαν επανειλημμένα σε εκρήξεις, προκαλώντας περιβαλλοντικές καταστροφές στην Καραϊβική και νομικές ενέργειες από το Μεξικό.

@__calpe__ The Starship spacecraft from SpaceX explodes in the sky. #starshipcohetedespacex #SpaceRocketVideos #starship #spacex #news #noticiastiktok #starshipspacex #space #новости #ElonMusk #spacexstarship ♬ sonido original – alexis Go🎶

Παράλληλα, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI εξαγόρασε την πλατφόρμα Χ, με το ρομπότ συνομιλίας Grok να προκαλεί σάλο προωθώντας θεωρίες συνωμοσίας, αντισημιτικά σχόλια και αποθέωση του ίδιου του Μασκ αλλά και του Χίτλερ.

Στα προσωπικά του ο Μασκ έζησε ανάλογο χάος. Μια νέα δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία ενός βρέφους αποκάλυψε ότι ο δισεκατομμυριούχος έχει πλέον δεκατέσσερα παιδιά, ενώ η οριστική ρήξη με την τρανς κόρη του, Βίβιαν Γουίλσον, πήρε δημόσιες διαστάσεις.

@pinknews Elon Musk’s trans daughter has issued a blistering response to his claims about her, labelling him an absentee father who went to the “Milo Yiannopoulos school of gay stereotypes”. On Monday (22 July), Musk spoke to right-wing commentator Jordan Peterson for the Daily Wire, where he said his daughter Vivian Wilson – who no longer speaks to him – had been “k1ll3d [by the] woke mind virus”. #elonmusk #grimes #protecttranskids #jordanpeterson #usnews ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) – Hiraoka Kotaro

Παράλληλα ο Μασκ συνέχισε να ανταλλάσσει πυρά με προσωπικότητες όπως ο Σαμ Άλτμαν και η συγγραφέας Τζόις Κάρολ Όουτς, η οποία σχολίασε καυστικά την έλλειψη οποιασδήποτε ένδειξης ανθρωπιάς στις δημόσιες αναρτήσεις του.

Παρά την επανεμφάνισή του στο πλευρό του Τραμπ στο τέλος του έτους, ο ίδιος ο Μασκ εξέφρασε μια σπάνια μεταμέλεια, δηλώνοντας ότι αν γνώριζε το κόστος, θα είχε προτιμήσει να εστιάσει στις εταιρείες του αντί να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον.

