Πώς ο Έλον Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος

Θρυλείται πως ο πλουσιότερος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ ήταν ο βασιλιάς Μάνσα Μούσα, που έζησε και κυβέρνησε αρκετούς αιώνες πριν σε μια περιοχή που εκτείνεται από τις δυτικές ακτές της αφρικανικής ηπείρου μέχρι τις αφιλόξενες ερήμους, στα νότια της Σαχάρας, στην έκταση που πλέον καταλαμβάνει η περιοχή του Σαχέλ.

Ο βασιλιάς Μάνσα Μούσα Α’, γεννημένος το 1280, κύριος της αυτοκρατορίας του Μάλι η οποία περιλάμβανε τη σύγχρονη Γκάνα, το Τιμπουκτού και το Μάλι της Δυτικής Αφρικής, φέρεται να είχε προσωπική περιουσία -με σημερινές αξιες- 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν πέθανε, το 1331.

Πλέον, ο «χρυσός βασιλιάς του Μάλι» χάνει την πρωτοκαθεδρία που είχε για εκατοντάδες χρόνια στις «δέλτους της ιστορίας». Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος πίσω από την Tesla, την SpaceX και την πλατφόρμα «Χ» είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα διεκδικήσει με αρκετές (;) πιθανότητες να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η απόφαση των μετόχων της εταιρείας του, ανοίγει το δρόμο στο δημιουργό της πλατφόρμας ασφαλών πληρωμών paypall (που ήταν και αυτή που τον έκανε για πρώτη φορά πολυεκατομμυριούχο) να αγγίξει ένα απίθανο όριο : Η αμοιβή του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κρατών όπως η Ινδονησία (των 280 εκατομμυρίων κατοίκων) και η Τουρκία των 80 εκατομμυρίων !

Η συμφωνία αμοιβής εγκρίθηκε με το 75% των ψήφων στην ετήσια συνάντηση της Tesla την Πέμπτη. Εάν ο Μασκ πετύχει όλους τους φιλόδοξους στόχους, αυτό θα προσθέσει έως και 12% στο μερίδιό του και θα του δώσει τον έλεγχο του ενός τετάρτου των μετοχών της Tesla.

Οι αντιδράσεις

Η αμοιβή του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις, συχνά επικριτικές, για το αφεντικό της Tesla. Ακόμα και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας και πνευματικός ηγέτης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δεν έμεινε ασυγκίνητος από την έκταση της περιουσίας που θα αποκτήσει ο Έλον Μασκ. Οπως είπε ο Πάπας Λέων είναι ο πλούτος που υπονομεύει «την αξία της ανθρώπινης ζωής, της οικογένειας, της αξίας της κοινωνίας».

Αντίθετοι σε αυτό το ύψος αμοιβών εμφανίστηκαν και ορισμένοι επενδυτές με πλέον διάσημη την περίπτωση του Νορβηγικού Κρατικού Ταμείου.

Το νορβηγικό πετρελαϊκό fund αξίας 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους μετόχους της Tesla με μερίδιο 1,1%, δήλωσε την Τρίτη ότι ενώ εκτιμά «τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον οραματιστικό ρόλο του κ. Μασκ», θα ψηφίσει κατά του πριμ απόδοσής του.

«Ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης, την αραίωση και την έλλειψη μετριασμού του κινδύνου των βασικών προσώπων — σύμφωνα με τις απόψεις μας σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών», ανέφερε δύο ημέρες πριν από την ετήσια συνάντηση του κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις 6 Νοεμβρίου.

Πως θα κερδίσει αυτή την αμοιβή ο Μασκ

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να λάβει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές τα επόμενα δέκα χρόνια με προϋπόθεση κατάκτησης συγκεκριμένων στόχων. Τα βασικά επιχειρησιακά ορόσημα περιλαμβάνουν την απόκτηση 10 εκατομμυρίων συνδρομών σε αυτόνομα οχήματα, τη δημιουργία ενός δικτύου ενός εκατομμυρίου ρομποταξί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παράδοση ενός εκατομμυρίου ανθρωποειδών ρομπότ Optimus.

Εξαρτώνται επίσης από την ισχυρή αύξηση των εσόδων της Tesla και, ενώ ορισμένοι επενδυτές θεώρησαν ότι πρόκειται για μια δαπανηρή συμφωνία, ελπίζεται ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πακέτο θα εξασφαλίσουν ότι και οι μέτοχοι θα ανταμειφθούν καλά.

Όπως φαίνεται στο γράφημα, υπάρχουν και άλλα στελέχη μεγάλων εταιρειών -κυρίως του τεχνολογικού τομέα- που κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια αλλά οι αποδοχές τους υπολείπονται αρκετά των σημερινών αμοιβών του CEO της Tesla… Όπως, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft με περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ και ο CEO της Apple Τιμ Κουκ με 74 εκατομμύρια δολάρια…

Μέτρο και ύβρις

Η απόφαση για την αμοιβή του Έλον Μασκ δεν είναι το μοναδικό περιστατικό πρόκλησης του νοτιοαφρικανού μεγιστάνα. Στις αρχές του χρόνου ο CEO της Tesla είχε επιτεθεί στον πρόεδρο της Γερμανίας – χαρακτηρίζοντάς τον τύραννο – και σε άλλους πολιτικούς. Οι Γερμανοί είχαν μιλήσει τότε για ακραία προσβολή αν και δεν είχε διευκρινιστεί πως ακριβώς αντιλαμβάνονται την έννοια της προσβολής.

Οι αρχαίοι Έλληνες, προμηθείς και δημιουργοί του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού είχαν δυο σημαντικές έννοιες για την κοσμοαντίληψή τους. Την έννοια του μέτρου και την έννοια της ύβρεως που θα έπρεπε να διαμορφώνουν την ηθική και τη στάση ζωής των ανθρώπων.

Το μέτρο ήταν η αρμονία, η ισορροπία και η αποφυγή του ακραίου, όπως η ύβρις. Οι εκφράσεις «μέτρον άριστον» και «μηδέν άγαν» (καμιά υπερβολή) τις εξηγούν με απόλυτο τρόπο…

Πηγή: ot.gr