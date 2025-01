Είναι τελικά ναζιστής ο Έλον Μασκ;

Η σκηνή είναι λίγο-πολύ γνωστή: μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και σε μια υπερενθουσιώδη ομιλία ενώπιον πλήθους στο Capital One Arena της Ουάσιγκτον, αλλά και σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, ο Έλον Μασκ χτυπά με το δεξί χέρι το στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και μετά το απλώνει με την παλάμη τεντωμένη προς τα κάτω στον αέρα.

Το κάνει εκστομίζοντας μια αγγλική φράση που κυριολεκτικά μεταφράζεται «η καρδιά μου είναι μαζί σας», αλλά επί της ουσίας σημαίνει «έχετε τη συμπάθειά μου» ή «σας συμπονώ».

Το κάνει δις, προς δύο κατευθύνσεις.

Η αρένα βρυχάται.

Η συνέχεια είναι επίσης γνωστή.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν αμέσως «φωτιά», ενόσω στα αμερικανικά συστημικά ΜΜΕ επικράτησε αρχικά μια αμήχανη «παγωμάρα».

I was not expecting a Nazi salut by Musk today, but it wasn’t far fetched either. pic.twitter.com/fZkCQPirSr

— Juan Diego Ramírez (@juandr47) January 20, 2025