Δικηγόρος το ένα μέλος του κυκλώματος με τα πλαστά έργα τέχνης – Πώς πιάστηκαν στη «φάκα» οι απατεώνες

Δικηγόρος που έχει απασχολήσει το παρελθόν στις αρχές για άπατες είναι σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δυο συλληφθέντων που βρέθηκε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI που ξεκίνησε μετά από καταγγελία λογιστή που έχασε 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που έχει μεγάλο λογιστικό γραφείο, κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού.

Όταν παρέλαβε τις ράβδους, αντιλήφθηκε ότι είναι ψεύτικες. Έτσι οι δυο συλληφθέντες, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα. του έδωσαν πίνακες, οι οποίοι ήταν πλαστοί.

Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε κατάσχεση 439 έργων τέχνης και δύο έγγραφων – πιστοποιητικών γνησιότητας, από το λογιστικό γραφείο του καταγγέλλοντος.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έγιναν έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 42 έργα τέχνης – πίνακες, τέσσερα πιστόλια και έξι γεμιστήρες.

Στη συνέχεια, κλήθηκε πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα εκτιμητών έργων τέχνης, ο οποίος γνωμάτευσε ότι τα κατασχεθέντα έργα τέχνης είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Μεταξύ αυτών, υπήρχαν πλαστά έργα του Παρθένη.