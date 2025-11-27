newspaper
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Δικηγόρος το ένα μέλος του κυκλώματος με τα πλαστά έργα τέχνης – Πώς πιάστηκαν στη «φάκα» οι απατεώνες
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 13:20

Δικηγόρος το ένα μέλος του κυκλώματος με τα πλαστά έργα τέχνης – Πώς πιάστηκαν στη «φάκα» οι απατεώνες

Το θύμα που έχει μεγάλο λογιστικό γραφείο, κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού

Αναστασία Σταματοπούλου
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Δικηγόρος που έχει απασχολήσει το παρελθόν στις αρχές για άπατες είναι σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δυο συλληφθέντων που βρέθηκε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI που ξεκίνησε μετά από καταγγελία λογιστή που έχασε 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που έχει μεγάλο λογιστικό γραφείο, κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού.

Όταν παρέλαβε τις ράβδους, αντιλήφθηκε ότι είναι ψεύτικες. Έτσι οι δυο συλληφθέντες, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα. του έδωσαν πίνακες, οι οποίοι ήταν πλαστοί.

Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε κατάσχεση 439 έργων τέχνης και δύο έγγραφων – πιστοποιητικών γνησιότητας, από το λογιστικό γραφείο του καταγγέλλοντος.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έγιναν έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 42 έργα τέχνης – πίνακες, τέσσερα πιστόλια και έξι γεμιστήρες.

Στη συνέχεια, κλήθηκε πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα εκτιμητών έργων τέχνης, ο οποίος γνωμάτευσε ότι τα κατασχεθέντα έργα τέχνης είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Μεταξύ αυτών, υπήρχαν πλαστά έργα του Παρθένη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Ελλάδα 27.11.25

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα

Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές Συμβάσεις: Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων
Το θεσμικό πλαίσιο 27.11.25

Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις

Οι όροι για τις συλλογικές συμβάσεις που διευκολύνουν τόσο τη σύναψη όσο και την επέκτασή τους - Τα εμπόδια των μνημονιακών νόμων που αίρονται μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Στην Ιαπωνία 27.11.25

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;
Διάστημα 27.11.25

«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;

Το μικρόφωνο του ρομπόυ Perseverance κατέγραψε τους ήχους ηλεκτρικών εκκενώσεων. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται ηλεκτρική δραστηριότητα στην επιφάνεια του Άρη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Η ΝΔ παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ» αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
