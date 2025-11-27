Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
- «Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο
- Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για ασέλγεια σε βάρος των ανιψιών του συντρόφου του
- Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου 2025, -2- ημεδαποί, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών έργων τέχνης πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-481- έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,
-2- έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,
-4- πιστόλια και -6- γεμιστήρες,
-370- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,
-5- θήκες πιστολιών,
-2- κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.
Και έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου ανάμεσα στους πλαστούς πίνακες ζωγραφικής
Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστογραφημένα ά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
- e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι «πάνε ταμείο» την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
- Άλλαξε η ώρα έναρξης στο Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
- Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
- Φερνάν Μπρωντέλ: Η Ιστορία κάνει ένα βήμα μπρος και ένα ή δύο πίσω
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone
- Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
- Μπενίτεθ: «Νίκη με τη νίκη, τα πάντα γίνονται πιο εύκολα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις