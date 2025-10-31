Δικηγόρος έγινε «ντεντέκτιβ» για να συλλάβουν τον κακοποιητή της πελάτισσάς του

Σε ένα έτος ποινή φυλάκισης με αναστολή, καταδικάστηκε ο πρώην σύντροφος και πατέρας δύο παιδιών που επί χρόνια κακοποιούσε την σύντροφό του ασκώντας της ενδοοικογενειακή λεκτική βία και απειλή.

Όπως καταγγέλλει μιλώντας στο in, η 31χρονη και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, με τον σύντροφό της είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και συμπορεύονταν για πέντε περίπου χρόνια.

Ο ίδιος ωστόσο είχε συχνά ξεσπάσματα σε βάρος της, την είχε κακοποιήσει επανειλημμένα και εκείνη τον είχε καταγγείλει στις Αρχές. Μάλιστα είχε εγκαταστήσει στο κινητό της και την εφαρμογή panic button.

Νέες απειλές

Πριν λίγες ημέρες ωστόσο, σύμφωνα με το θύμα, ο πρώην σύντροφός της, την απείλησε ότι θα τη μαχαιρώσει και εκείνη πήγε ξανά στην αστυνομία.

«Είχε προηγηθεί ένα σκηνικό με τα παιδιά. Είχε χτυπήσει το παιδί και μετά από αυτό δεν ήθελα καμία πλέον επαφή. Εκεί που του έδειξα αυτή την αντίθεσή μου στο να με παρακολουθεί, ήταν η πρώτη φορά που ωρυόταν, φώναζε, γκάριζε: “θα σε μαχαιρώσω το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα; Πλέον με έχεις βγάλει εκτός ορίων. Και να ξέρεις κουβαλάω ένα μαχαίρι πάντα μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα το κατάλαβες;” Μου κόπηκε η ανάσα, σφίχτηκα, έκατσα κάτω στα γόνατα, άρχισαν να τρέμω. Ήταν δίπλα τα παιδιά, τα παιδιά ταράχτηκαν. Και αρχίζει και με πλησιάζει, πανικοβάλλομαι ότι τώρα θα γίνει κάτι» τονίζει η 31χρονη μιλώντας στο in.

«Το βλέμμα του ήταν ήδη άγριο και μου λέει: “θα σε μαχαιρώσω ή θα μιλήσουμε;” εκεί πάγωσα, κοκκάλωσα, θόλωσαν τα μάτια μου και αρχίζει με πιάνει ταχυκαρδία. Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου. στην αρχή με στρίμωξε με το σώμα του. Πλησίασε τόσο κοντά που δεν είχα την ευκαιρία να φύγω προς τα πίσω! Δεν το αποκλείω ότι θα με ξανά πλησιάσει για αυτό και απευθύνθηκα στις Αρχές» προσθέτει η 31χρονη κακοποιημένη.

«Δεν τον συνέλλαβαν ποτέ»

Σοκαριστικότερο όλων όμως είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες εκ μέρους της συντρόφου του, δεν είχε ποτέ συλληφθεί και δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως δηλώνει στο in ο δικηγόρος της 31χρονης κ. Τάσος Γιαννόπουλος, ο ίδιος αναγκάστηκε μετά το τελευταίο περιστατικό, να κάνει δική του έρευνα ώστε να εντοπίσει τον κακοποιητή και να οδηγηθεί επιτέλους στο αυτόφωρο.

«Εδώ έχει προηγηθεί ένας μεγάλος αριθμός καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας και απειλής για τα οποία η αστυνο0μία δεν είχε επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Όλες οι εγκλήσεις υποβάλλονταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η αστυνομία αδυνατούσε να βρει τον δράστη να τον συλλάβει και να υποβληθεί στην δίκη» αναφέρει, προσθέτοντας: «Εμείς αναγκαστήκαμε να λάβουμε αυτό το ρόλο και εν τέλει να τον βρούμε και να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Στις 11 Οκτωβρίου πήγα εγώ ο ίδιος στις 00:30 η ώρα το βράδυ να υποβάλλω την έγκληση της εντολέως μου. Μου λέει ο αστυνομικός καλέστε εσείς το ‘100’ για τη σύλληψη του δράστη. Το καταγγέλλω, προφανώς η ΕΛ.ΑΣ. αρνείται ότι μου είπαν κάτι τέτοιο».

«Και με καλούν να έρθει η εντολέας μου να βάλει panic button. Εντωμεταξύ η γυναίκα έχει το κουμπί πανικού από το καλοκαίρι. Και η μόνη ενημέρωση που είχε η εντολέας μου είναι ένα χαρτί με τις δομές που μπορεί να απευθυνθεί» υπογραμμίζει ο κ. Γιαννόπουλος.

Στον πρώην σύντροφο της καταγγέλλουσας επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος στα 100 μέτρα, ενώ του απαγορεύτηκε και η επικοινωνία μαζί της.