Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Στον Ρίντλεϊ Σκοτ προσφέρθηκε η ευκαιρία να σκηνοθετήσει μια ταινία «Εξολοθρευτής», αλλά ούτε μια υπέρογκη επιταγή δολαρίων δεν μπόρεσε να τον πείσει να δεχτεί.

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ο Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες: του είχε γίνει μια πρόταση πολλών εκατομμυρίων για να σκηνοθετήσει την ταινία του 2003, «Εξολοθρευτής 3: Η Εξέγερση των Μηχανών».

«Είμαι περήφανος για αυτό. Αρνήθηκα αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Βλέπεις, δεν μπορώ να εξαγοραστώ, φίλε», είπε ο Σκοτ στην εφημερίδα The Guardian. Ωστόσο, κάποιος του πρότεινε να ρωτήσει πόσα θα πληρωνόταν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για να επαναλάβει τον ρόλο του ως ρομπότ T-800.

«Σκέφτηκα: ‘Θα το δοκιμάσω’», θυμάται ο Σκοτ. «Είπα: ‘Θέλω ό,τι παίρνει ο Άρνι’. Όταν μου είπαν ναι, σκέφτηκα: ‘Γαμώτο μου’».

«Δεν είναι του γούστου μου»

Παρόλο που έμεινε έκπληκτος από την αμοιβή του Σβαρτσενέγκερ, ο Ρίντλεϊ Σκοτ είπε ότι ακόμα δεν μπορούσε να κάνει την ταινία.

«Δεν είναι του γούστου μου», δήλωσε ο σκηνοθέτης του «Μονομάχου».

«Είναι σαν να γυρίζεις μια ταινία του Μποντ. Η ουσία μιας ταινίας του Μποντ είναι η διασκέδαση και η υπερβολή. ο Εξολοθρευτής είναι καθαρά κόμικ. Εγώ θα προσπαθούσα να τον κάνω ρεαλιστικό. Γι’ αυτό δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ να γυρίσω ταινία του Μποντ, γιατί θα την κατέστρεφα», πρόσθεσε.

Η ταινία «Εξολοθρευτής 3: Η εξέγερση των μηχανών» ήταν η πρώτη ταινία της σειράς χωρίς τον δημιουργό Τζέιμς Κάμερον Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Σκοτ, Ρόλαντ Έμερικ και Ντέιβιντ Φίντσερ ήταν μεταξύ των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Κάμερον στη σκηνοθεσία. Ωστόσο, τελικά η θέση πήγε στον Τζόναθαν Μόστοου, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τις ταινίες «Μοιραία βλάβη» με τον Κερτ Ράσελ και «U-571» με τον Μάθιου Μακόναχι.

Αντί να γυρίσει το «Εξολοθρευτής 3», ο Ρίντλεϊ Σκοτ έστρεψε την προσοχή του στο «Μαύρο γεράκι: Η κατάρριψη», που βγήκε στις αίθουσες το 2001 και κέρδισε δύο Όσκαρ για το Καλύτερο Μοντάζ και τον Καλύτερο Ήχο.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε επίσης στην εφημερίδα The Guardian ότι μια τρίτη ταινία «Μονομάχος» βρίσκεται στα σκαριά.

*Mε πληροφορίες από: People | Guardian