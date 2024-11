Gladiator 2: Το «φιλί του θανάτου» του Ντένζελ Ουάσινγκτον σε έναν άλλον άνδρα δεν άρεσε στον Ρίντλεϊ Σκοτ

Είναι μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Το «Gladiator 2» ετοιμάζεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες μέσα στις επόμενες ημέρες και όλοι κρατούν την ανάσα τους: θα δικαιώσει τις προσδοκίες το sequel του Οσκαρικού και υπέρ-επιτυχημένου «Gladiator» του 2000 ή θα έχουμε μια απογοήτευση αλά «Joker»;

Δεν είναι μόνο τα περίπου 300 εκατ. δολάρια που δαπανήθηκαν για τη δημιουργία του νέου έπους του Ρίντλεϊ Σκοτ, αλλά και το εντυπωσιακό καστ που έχει «γεννήσει» μεγάλες προσδοκίες για την ταινία. Ωστόσο, έως τη μέρα που θα έρθει και στα μέρη μας το φιλμ με τους Πέδρο Πασκάλ, Πολ Μέσκαλ και Ντένζελ Ουάσινγκτον, το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να χαζεύουμε τα trailer και να διαβάζουμε τις αποκαλύψεις των ηθοποιών από τα γυρίσματα.

Όπως αυτή που μας χάρισε ο 69χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος δήλωσε ότι φίλησε έναν άλλο άνδρα στα γυρίσματα, ωστόσο ο Ρίντλεϊ Σκοτ έκοψε τη σκηνή στο τελικό μοντάζ.

«Φίλησα έναν άλλο άνδρα κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά αποφάσισαν να το ‘κόψουν’ από την ταινία» είπε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον απατώντας έτσι στην ερώτηση δημοσιογράφου «πόσο γκέι ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» και συνέχισε: «Πιστεύω ότι δείλιασαν, δεν ήταν έτοιμοι για αυτό».

‘Gladiator 2’ Cut Gay Kiss, Says Denzel Washington: ‘I Kissed a Guy Full on the Lips and I Guess They Weren’t Ready for That Yet’ https://t.co/jRIwXlkAce

— Variety (@Variety) November 13, 2024