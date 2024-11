Ρίντλεϊ Σκοτ: Για αυτό τον λόγο «έκοψε» τον Μπάρι Κίογκαν από το «Gladiator 2»

Ανήκει στην κατηγορία «από τις πλέον πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς» και πλέον βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την έξοδό της στις σκοτεινές αίθουσες. Το «Gladiator 2» ετοιμάζεται να «προσγειωθεί» στους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου (μια εβδομάδα νωρίτερα θα κάνει πρεμιέρα στην Αγγλία), ωστόσο ακόμα αρκετοί ασχολούνται με το τι έχει γίνει πίσω από τις κάμερες. Έτσι ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποφάσισε να δώσει απαντήσεις.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης, σε μια συνέντευξή του στους New York Times, αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες για τους λόγους που «έκοψε» τον Μπάρι Κίογκαν από το sequel του «Gladiator».

Ridley Scott confirms Barry Keoghan was supposed to play a villain in ‘GLADIATOR ll’ but had to drop out because he was locked into Saltburn.

“Barry is one of the good ones, the same level as Joaquin Phoenix and Paul Mescal. Barry is so complex and actually has it under control.… pic.twitter.com/7VnVMerf0D

— Film Updates (@FilmUpdates) November 7, 2024