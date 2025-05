«Είμαι μια κινούμενη μήνυση»: Η ΚΚΚ φωτογραφία του τελευταίου άλμπουμ του Κάνιε Γουέστ ήταν… κλεμμένη

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Κάνιε Γουέστ, αποκάλυψε το εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ Cuck: μια προκλητική εικόνα δύο μελών της Κου Κλουξ Κλαν με πλήρη ενδυμασία, αγκαλιασμένων, με το ένα να κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια.

Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε από τον αναγνωρισμένο φωτορεπόρτερ Πίτερ βαν Άγκτμελ και φέρει τον τίτλο The wedding of two members of the KKK in a barn in rural America, χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια, όπως δήλωσε ο ίδιος στο ARTnews αυτή την εβδομάδα. Ούτε ο Γουέστ ούτε η ομάδα του φαίνεται να επικοινώνησε με τον Άγκτμελ πριν από την ανακοίνωση. Ο φωτογράφος πρόσθεσε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία».

«Είναι η μουσική μου είναι ο τρόπος που ντύνομαι είναι η στάση μου… Η φάση μου είναι σεξ ναρκωτικά rock n roll λεφτά πολιτική ομοφοβία σεξουαλική παρενόχληση και ρατσισμός. Είμαι μια κινούμενη μήνυση. Διαβάζω περισσότερη πορνογραφία από ό,τι διαβάζω σελίδες της Βίβλου»

Είμαι μια κινούμενη μήνυση

Το άλμπουμ είχε αρχικά τον τίτλο «WW3» και επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο ράπερ αποκάλυψε και το εξώφυλλο. Η εικόνα που δημοσίευσε ο Κάνιε Γουέστ ήταν ελαφρώς διαφορετική από την αρχική του Άγκτμελ: το ένα από τα δύο μέλη της Κλαν είχε γίνει μαύρο, μια λεπτομέρεια που φαίνεται μόνο μέσα από τις οπές των ματιών της μυτερής λευκής κουκούλας του, και ένας λευκός σκύλος που φορούσε μια κόκκινη κάπα με ανάγλυφη την επιγραφή «White Power» από την αρχική φωτογραφία είχε αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με το Hot New Hip Hop, οι θαυμαστές βρήκαν την αλλαγή του ονόματος παράξενη. Ακόμη πιο παράξενη ήταν η εξήγηση του Γoυέστ: «Το CUCK είναι ολόκληρο το στυλ μου», φέρεται να έγραψε. «Είναι η μουσική μου είναι ο τρόπος που ντύνομαι είναι η στάση μου… Η φάση μου είναι σεξ ναρκωτικά rock n roll λεφτά πολιτική ομοφοβία σεξουαλική παρενόχληση και ρατσισμός. Είμαι μια κινούμενη μήνυση. Διαβάζω περισσότερη πορνογραφία από ό,τι διαβάζω σελίδες της Βίβλου».

Oι αναρτήσεις, έχουν διαγραφεί από το προφίλ του ράπερ.

Η αμφιλεγόμενη φωτογράφιση

Ο Βαν Άγκτμελ τράβηξε την εικόνα το 2015 στο Τενεσί, ενώ δούλευε για το νορβηγικό περιοδικό A-Magazine. Ενώ η ανάρτηση του Γουέστ στο Instagram με την οποία ανακοίνωσε το εξώφυλλο έχει διαγραφεί, μια εικόνα της αρχικής φωτογραφίας δίπλα στην παραποιημένη εκδοχή του Κάνιε Γουέστ βρίσκεται στον ιστότοπο του A-magazine.

Σε μια συζήτηση γύρω από τις πρακτικές λεπτομέρειες της φωτογράφησης ενός τόσο αμφιλεγόμενου θέματος όπως η ΚΚΚ, ο Βαν Άγκτμελ, ο οποίος εκπροσωπείται από τη Magnum Photos, είπε κάποτε ότι για να καταγράψει τα μέλη της ΚΚΚ με κάποια αίσθηση αυθεντικότητας, έθεσε κάποιους βασικούς κανόνες πριν απελευθερώσει το κλείστρο. Μαζί με τον δημοσιογράφο Βέγκας Τένολντ, εξήγησε την παρουσία του και έδωσε στα άτομα την επιλογή να μην φωτογραφηθούν – επιλογή που κάποιοι έκαναν και την οποία ο ίδιος σεβάστηκε. Για όσους συμφώνησαν, τους ζήτησε να συμπεριφέρονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά.