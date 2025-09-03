Σοβαρό περιστατικό μεταξύ τουρκικών αλιευτικών και ελληνικών σκαφών καταγράφηκε το βράδυ χθες Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, στο Θρακικό Πέλαγος (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Facebook, κάτω).

Οι έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους τούρκους συναδέρφους τους ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και δέχτηκαν απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

«Επεσαν και πυροβολισμοί από τους Τούρκους», αλλά κανείς από τις Αρχές δεν έσπευσε στο σημείο παρότι ενημερώθηκαν από τους έλληνες ψαράδες

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ενωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός καταγγέλλει ότι «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης».

«Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα», προσθέτει, μιλώντας στη Voria.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00, η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, και όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Ερχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιγράφει ο κ. Μανιός.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Επειτα από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλ.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Μανιός.

Αυτό το διάστημα τα γρι-γρι ψαρεύουν γάβρο, και δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος.