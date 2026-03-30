Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, ρημαγμένου έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται εύθραυστη κατάπαυση του πυρός (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το βράδυ προχθές Σάββατο «ισραηλινά πλήγματα στοχοποίησαν φυλάκια ελέγχου της αστυνομίας (…) στην περιοχή της Αλ Μαουάσι στη Χαν Γιούνις» με αποτέλεσμα να γίνουν «μάρτυρες» οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, εκπρόσωπο του οργανισμού αυτού άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Κυριακή «όταν έγινε στόχος πυρών των ισραηλινών δυνάμεων» σε κυκλικό κόμβο στη Χαν Γιούνις, είπε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ανάμεσα στα θύματα των πληγμάτων προχθές βράδυ ήταν «κοριτσάκι».

Πλάνα που κατέγραψαν εικονολήπτες του AFP εικονίζουν τη διακομιδή πτωμάτων στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ της Χαν Γιούνις, κατόπιν την απόθεσή τους στο έδαφος μέσα σε λευκά νεκρικά σάβανα.

Γυναίκα ούρλιαζε, πλαισιωμένη από άνδρες και παιδιά που έκλαιγαν, στις κηδείες.

«Κάθε μέρα ο εχθρός καταδιώκει και δολοφονεί», είπε ο Αχμεντ ας Σούφι, Παλαιστίνιος που έχασε συγγενείς του.

Israel targeted several police checkpoints in Gaza in another violation of the ceasefire, killing six Palestinians, including three police officers, in the al-Mawasi area of western Khan Younis. Later in the night, a Palestinian was killed by Israeli army fire near Bani Suheila… pic.twitter.com/mBN7EBuA71 — TRT World (@trtworld) March 29, 2026

Οταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο για τα πλήγματα αυτά, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Πάνω από 700 νεκροί

Εξέδωσε πάντως ανακοινωθέν που ανέφερε ότι «εξάλειψε» τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «πυρήνα δέκα οπλισμένων τρομοκρατών της Χαμάς που επιχειρούσαν στο κεντρικό τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας και «τρομοκράτη» που «παραβίασε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πέρασε «επανειλημμένα την κίτρινη γραμμή» που ορίζει τομέα του θυλάκου όπου έχουν αναδιπλωθεί χερσαία στοιχεία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αφότου τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Η βία συνεχίζεται στον θύλακο την ίδια στιγμή που ο ισραηλινός στρατός διεξάγει εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν από την 28η Φεβρουαρίου και πλήττει τη Χεζμπολά στον Λίβανο, όπου επιχειρούν επίσης μονάδες του στρατού ξηράς.

Τουλάχιστον 702 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τη 10η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μέρος των αρχών της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός μετρά πέντε απώλειες στις τάξεις του το ίδιο διάστημα. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ