Τους περισσότερους οικισμούς εποίκων στην Δυτική Όχθη στην ιστορία του ενέκρινε την Μεγάλη Πέμπτη το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera από τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, πρόκειται για 34 νέους οικισμούς σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι «εγκρίθηκαν από την ισραηλινή κυβέρνηση μέσα στην ομίχλη του πολέμου».

Σύμφωνα με τις τελευταίες ισραηλινές αναφορές, η απόφαση περιβάλλεται από μυστικότητα κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι οι οικισμοί αυτοί θα ιδρυθούν όχι μόνο σε περιοχές όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν Παλαιστίνιοι κάτοικοι, αλλά και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ακόμη και σε περιοχές που υπάγονται στην αρμοδιότητα παλαιστινιακών πόλεων και χαρακτηρίζονται ως η λεγόμενη «ζώνη Α», δηλαδή υπό πλήρη παλαιστινιακό έλεγχο.

Η κίνηση αυτή του Ισραήλ είναι κάτι άνευ προηγουμένου, αλλά συνάδει με το πρόγραμμα της κυβέρνησης συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που υιοθετήθηκε το 2022, για την πλήρη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 103 νέους οικισμούς.

Το Ισραήλ εκτόπισε 36.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Εν τω μεταξύ, ήδη από τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ έχει καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, η οποία προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων σε διάστημα ενός έτους, εγείροντας ανησυχίες για «εθνοκάθαρση».

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 ως το τέλος Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει ότι «οι εκτοπισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συμπίπτουν με τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστίνιων στη Γάζα (…) μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού» στο σύνολο των κατεχόμενων εδαφών, «η οποία εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση».