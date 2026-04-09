Ισραήλ: Ενέκρινε τους περισσότερους οικισμούς εποίκων στην Δυτική Όχθη στην ιστορία του
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 19:07

Ισραήλ: Ενέκρινε τους περισσότερους οικισμούς εποίκων στην Δυτική Όχθη στην ιστορία του

Μέσα στην ομίχλη του πολέμου, το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική εποικισμού στην Δυτική Όχθη

Τους περισσότερους οικισμούς εποίκων στην Δυτική Όχθη στην ιστορία του ενέκρινε την Μεγάλη Πέμπτη το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera από τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, πρόκειται για 34 νέους οικισμούς σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι «εγκρίθηκαν από την ισραηλινή κυβέρνηση μέσα στην ομίχλη του πολέμου».

Σύμφωνα με τις τελευταίες ισραηλινές αναφορές, η απόφαση περιβάλλεται από μυστικότητα κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι οι οικισμοί αυτοί θα ιδρυθούν όχι μόνο σε περιοχές όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν Παλαιστίνιοι κάτοικοι, αλλά και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ακόμη και σε περιοχές που υπάγονται στην αρμοδιότητα παλαιστινιακών πόλεων και χαρακτηρίζονται ως η λεγόμενη «ζώνη Α», δηλαδή υπό πλήρη παλαιστινιακό έλεγχο.

Η κίνηση αυτή του Ισραήλ είναι κάτι άνευ προηγουμένου, αλλά συνάδει με το πρόγραμμα της κυβέρνησης συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που υιοθετήθηκε το 2022, για την πλήρη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 103 νέους οικισμούς.

Το Ισραήλ εκτόπισε 36.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Εν τω μεταξύ, ήδη από τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ έχει καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, η οποία προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων σε διάστημα ενός έτους, εγείροντας ανησυχίες για «εθνοκάθαρση».

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 ως το τέλος Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει ότι «οι εκτοπισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συμπίπτουν με τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστίνιων στη Γάζα (…) μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού» στο σύνολο των κατεχόμενων εδαφών, «η οποία εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Σιγή ιχθύος στην Ευρώπη – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αυτό που δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
«Ευλογημένος και καταραμένος» 09.04.26

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου

Ο Περσικός Κόλπος έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή και πολιτική σταθερότητα

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ειρήνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26 Upd: 19:10

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ειρήνη

Το Ιράν ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τονίζοντας ότι εξαιτίας αυτών βρίσκεται σε κίνδυνο η εκεχειρία με τις ΗΠΑ και οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στο Πακιστάν

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» - Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Απολογείται τη Μ. Παρασκευή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

