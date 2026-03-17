Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Δυτική Όχθη: Αναγκαστικός εκτοπισμός 36.000 Παλαιστινίων – Έκθεση του ΟΗΕ εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 11:18

Δυτική Όχθη: Αναγκαστικός εκτοπισμός 36.000 Παλαιστινίων – Έκθεση του ΟΗΕ εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση

Συνταρακτική η νέα έκθεση του ΟΗΕ για τη Δυτική Όχθη - Ο οργανισμός μιλά για συντονισμένη, μαζική επιχείρηση εκδίωξης των Παλαιστινίων

Ο ΟΗΕ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, η οποία προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων σε διάστημα ενός έτους εγείροντας ανησυχίες για «εθνοκάθαρση».

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 ως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει ότι «οι εκτοπισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συμπίπτουν με τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστίνιων στη Γάζα (…) μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού» στο σύνολο των κατεχόμενων εδαφών, «η οποία εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Στις 19 Φεβρουαρίου η Ύπατη Αρμοστεία είχε εκφράσει φόβους για «εθνοκάθαρση» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη επισημαίνοντας μια σειρά από ισραηλινές ενέργειες, όπως «η εντατικοποίηση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αναγκαστικoί εκτοπισμοί».

Η έκθεση αναφέρεται «στην προώθηση ή την έγκριση από τις ισραηλινές αρχές 36.973 οικιστικών μονάδων σε οικισμούς στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και περίπου 27.200 στην υπόλοιπη Δυτική Όχθη».

Αυξήθηκε η βία κατά των Παλαιστίνιων στη Δ. Όχθη μετά τις 7 Οκτωβρίου

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη –εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ– μεταξύ περίπου 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τα βίαια επεισόδια στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη είχαν αυξηθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα.

Στην έκθεσή της η Ύπατη Αρμοστεία καταγράφει 1.732 περιστατικά βίας από εβραίους εποίκους τα οποία προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές, έναντι 1.400 την προηγούμενη περίοδο (Νοέμβριος 2023 – τέλη Οκτωβρίου 2024).

Χωρίς τιμωρία

«Η βία των εποίκων συνεχίστηκε με τρόπο συντονισμένο, στρατηγικό και σε μεγάλο βαθμό χωρίς τιμωρία, με τις ισραηλινές αρχές να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο», τονίζεται στην έκθεση.

«Η παράνομη μεταφορά» Παλαιστινίων «αποτελεί έγκλημα πολέμου», καταγγέλλει η Ύπατη Αρμοστεία. Και «υπό ορισμένες συνθήκες», τέτοιες πράξεις μπορούν ακόμη και να «συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Στην ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ καλεί το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως και εντελώς τη δημιουργία και την επέκταση των οικισμών, να απομακρύνει όλους τους εποίκους και να τερματίσει την κατοχή» των παλαιστινιακών εδαφών.

Ζητεί επίσης από το Ισραήλ «να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων και να τερματίσει όλες τις πρακτικές κατάσχεσης γαιών, αναγκαστικών εκτοπισμών και κατεδάφισης σπιτιών».

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τον αυξημένο κίνδυνο εκτοπισμού τον οποίο αντιμετωπίζουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι που ανήκουν στις κοινότητες των Βεδουίνων και ζουν στο βορειοανατολικό τμήμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ εξαιτίας της προόδου των σχεδίων εποικισμού στην περιοχή.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Κόσμος
Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

inWellness
inTown
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί – «Δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε»
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 09:34

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί – «Δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε»

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών - «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας», το μήνυμα Κικίλια

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
English edition 17.03.26

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

