Ο ΟΗΕ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, η οποία προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων σε διάστημα ενός έτους εγείροντας ανησυχίες για «εθνοκάθαρση».

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 ως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει ότι «οι εκτοπισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συμπίπτουν με τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστίνιων στη Γάζα (…) μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού» στο σύνολο των κατεχόμενων εδαφών, «η οποία εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Στις 19 Φεβρουαρίου η Ύπατη Αρμοστεία είχε εκφράσει φόβους για «εθνοκάθαρση» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη επισημαίνοντας μια σειρά από ισραηλινές ενέργειες, όπως «η εντατικοποίηση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αναγκαστικoί εκτοπισμοί».

Η έκθεση αναφέρεται «στην προώθηση ή την έγκριση από τις ισραηλινές αρχές 36.973 οικιστικών μονάδων σε οικισμούς στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και περίπου 27.200 στην υπόλοιπη Δυτική Όχθη».

Αυξήθηκε η βία κατά των Παλαιστίνιων στη Δ. Όχθη μετά τις 7 Οκτωβρίου

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη –εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ– μεταξύ περίπου 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τα βίαια επεισόδια στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη είχαν αυξηθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα.

Στην έκθεσή της η Ύπατη Αρμοστεία καταγράφει 1.732 περιστατικά βίας από εβραίους εποίκους τα οποία προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές, έναντι 1.400 την προηγούμενη περίοδο (Νοέμβριος 2023 – τέλη Οκτωβρίου 2024).

Χωρίς τιμωρία

«Η βία των εποίκων συνεχίστηκε με τρόπο συντονισμένο, στρατηγικό και σε μεγάλο βαθμό χωρίς τιμωρία, με τις ισραηλινές αρχές να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο», τονίζεται στην έκθεση.

«Η παράνομη μεταφορά» Παλαιστινίων «αποτελεί έγκλημα πολέμου», καταγγέλλει η Ύπατη Αρμοστεία. Και «υπό ορισμένες συνθήκες», τέτοιες πράξεις μπορούν ακόμη και να «συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Στην ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ καλεί το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως και εντελώς τη δημιουργία και την επέκταση των οικισμών, να απομακρύνει όλους τους εποίκους και να τερματίσει την κατοχή» των παλαιστινιακών εδαφών.

Ζητεί επίσης από το Ισραήλ «να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων και να τερματίσει όλες τις πρακτικές κατάσχεσης γαιών, αναγκαστικών εκτοπισμών και κατεδάφισης σπιτιών».

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τον αυξημένο κίνδυνο εκτοπισμού τον οποίο αντιμετωπίζουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι που ανήκουν στις κοινότητες των Βεδουίνων και ζουν στο βορειοανατολικό τμήμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ εξαιτίας της προόδου των σχεδίων εποικισμού στην περιοχή.