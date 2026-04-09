Τρομακτικές στιγμές: Κοριτσάκι καταγράφει τη στιγμή που το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τη Βηρυτό
Κλαίγοντας το κορίτσι φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» με το βίντεο να σταματάει σε εκείνο το σημείο
Ένα 13χρονο κοριτσάκι κατέγραψε τη στιγμή που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Βηρυτό.
Στο βίντεο του Snapchat που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της μητέρας της, πρώτα ακούγεται ο ήχος, με το κορίτσι να στρέφει το βλέμμα της στον ουρανό, και μετά ακολουθεί η εικόνα της έκρηξης με την κάμερα του κινητού να καταγράφει τον καπνό από την πρόσκρουση του πυραύλου.
Ακολουθούν και άλλες εκρήξεις ενώ βλέπουμε τη 13χρονη μαζί με τον πατέρα της να αναζητούν καταφύγιο. Κλαίγοντας το κορίτσι φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» με το βίντεο να σταματάει σε εκείνο το σημείο.
Την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ δήλωσε ότι βομβάρδισε τον Λίβανο 100 φορές σε μόλις 10 λεπτά, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους.
A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV
— Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026
