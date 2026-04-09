Τραμπ για εκεχειρία: Όλα τα πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους και γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η συμφωνία», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη και αν για κάποιον λόγο, κάτι που όπως αναφέρει θεωρεί απίθανο να συμβεί, η συμφωνία καταρρεύσει τότε αναμένονται περισσότερα πυρά από πριν και πιο ισχυρά απ’ ό,τι έχει δει ποτέ στο παρελθόν κανείς.

Τι αναφέρει στην ανάρτηση

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, μαζί με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για την αποτελεσματική καταδίωξη και καταστροφή του εχθρού που έχει ήδη υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, έως ότου τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε θα ξεκινήσουν «πυρά», μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα απ’ ό,τι έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρ’ όλη την ψεύτικη ρητορική που υποστηρίζει το αντίθετο – όχι πυρηνικά όπλα και τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας εφοδιάζεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».