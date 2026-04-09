Τραμπ για εκεχειρία: Όλα τα πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 07:42

Τραμπ για εκεχειρία: Όλα τα πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη για την τήρηση της εκεχειρίας

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Spotlight

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους και γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η συμφωνία», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη και αν για κάποιον λόγο, κάτι που  όπως αναφέρει  θεωρεί απίθανο να συμβεί, η συμφωνία καταρρεύσει τότε αναμένονται περισσότερα πυρά από πριν και πιο ισχυρά απ’ ό,τι έχει δει ποτέ στο παρελθόν κανείς.

 Τι αναφέρει στην ανάρτηση 

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, μαζί με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για την αποτελεσματική καταδίωξη και καταστροφή του εχθρού που έχει ήδη υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, έως ότου τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε θα ξεκινήσουν «πυρά», μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα απ’ ό,τι έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρ’ όλη την ψεύτικη ρητορική που υποστηρίζει το αντίθετο – όχι πυρηνικά όπλα και τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας εφοδιάζεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος 09.04.26 Upd: 08:08

Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Κατερίνα Ροββά
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

