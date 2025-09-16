magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Με μια σπαρακτική δήλωση, η 87χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της σε πέντε ταινίες και ήταν φίλος της για δεκαετίες.

««Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» είπε η Φόντα για το θάνατο του Ρέντφορντ, ενός από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες και φίλους της ζωής της.

Ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, αλλά και μια βαθιά συγκινησιακή σχέση με τη γυναίκα που τον χαρακτήρισε ως «έναν όμορφο άνθρωπο, από κάθε άποψη».

Σε δήλωση που μετέφερε η εκπρόσωπός της, η 87χρονη ηθοποιός είπε ότι η είδηση του θανάτου του Ρέντφορντ της κόστισε πολύ.

«Έζησα ένα σκληρό χτύπημα σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε», δήλωσε η Φόντα στην εφημερίδα New York Post. «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας όμορφος άνθρωπος με κάθε τρόπο. Πάλεψε για μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Η χημεία τους στη μεγάλη οθόνη ήταν πάντοτε εντυπωσιακά λαμπερή με τη Φόντα να παραδέχεται το 2017 ότι, σε κάθε ταινία που έκαναν μαζί, τον ερωτευόταν.

Από το ντεμπούτο τους στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι την τελευταία τους ταινία το 2017, οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η φιλία τους, που σφυρηλατήθηκε μέσα στις φλόγες της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού, διήρκεσε περισσότερα από εξήντα χρόνια, κάτι που αποτελεί μια ανωμαλία στον κόσμο των φευγαλέων συμμαχιών του Χόλιγουντ.

Η δημιουργική συνεργασία της Φόντα και του Ρέντφορντ ξεκίνησε ήσυχα στο Tall Story του 1960, όπου και οι δύο έκαναν το ντεμπούτο τους στον κινηματογράφο.

Η χημεία ήταν άμεση, αν και οι επαγγελματικοί τους δρόμοι θα αποκλίνονταν για να ξανασυναντηθούν αργότερα, με τρόπους που κρατούσαν το κοινό σε αγωνία. Μέχρι το 1966, στο The Chase [Η Καταδίωξη], είχαν υποδυθεί πρώην εραστές, εξερευνώντας τις αποχρώσεις της οδύνης και της ελπίδας στη μεγάλη οθόνη.

Το επόμενο έτος, με το Barefoot in the Park [Ξυπόλυτοι στο Πάρκο], μια κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Νιλ Σάιμον, παγιώθηκε η θέση τους ως το πιο γοητευτικό δίδυμο του Χόλιγουντ. Υποδυόμενοι νεόνυμφους που κινούνται στους ιδιόρρυθμους ρυθμούς της Νέας Υόρκης, η Φόντα και ο Ρέντφορντ έφεραν πνεύμα και ζεστασιά στην οθόνη, με την επικοινωνία τους να είναι τόσο φυσική όσο μια συζήτηση μεταξύ παλιών φίλων.

Στο The Electric Horseman [Ηλεκτρικός Καβαλάρης] του 1979, η δυναμική τους είχε ωριμάσει. Δεν ήταν πλέον απλώς νέοι εραστές, αλλά υποδύονταν έμπειρους χαρακτήρες των οποίων η σχέση εξελισσόταν με χιούμορ και βάθος.

Η Φόντα παραδέχτηκε, με ειλικρινή ζεστασιά, ότι αναπτυσσόταν ένα φλερτ με τον Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια κάθε ταινίας που έκαναν μαζί – κάτι που η οθόνη το μαρτυρούσε χρόνια.

Η φιλία τους δεν περιορίστηκε στα κινηματογραφικά πλατό. Με τα χρόνια, η Φόντα και ο Ρέντφορντ εμφανίζονταν συχνά μαζί σε εκδηλώσεις της βιομηχανίας, γκαλά και φεστιβάλ.

Κατά την προώθηση της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας της τελευταίας τους κινηματογραφικής συνάντησης, Φόντα και Ρέντφορντ κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου και αντάλλασσαν αγκαλιές, ενθουσιάζοντας το κοινό με την εμφανή τρυφερότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό τους.

«Φιλάει υπέροχα», είχε πει η ίδια, προσθέτοντας με χιούμορ ότι το φιλί της μαζί του ήταν «διασκεδαστικό στα 20 μου και διασκεδαστικό στα 80 μου». Από την πλευρά του, ο Ρέντφορντ είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Φόντα, αποκαλώντας την «μια δύναμη».

«Όσο καιρό γνωρίζω την Τζέιν, πάντα προχωράει μπροστά και δεν κοιτάζει πίσω. Όποιος πόνος, όποια προβλήματα είχε στο παρελθόν, παραμένουν στο παρελθόν και συνεχίζει να προχωράει. Έχει μια αξιοθαύμαστη ποιότητα και πολύ λίγοι άνθρωποι την διαθέτουν. Η Τζέιν είναι μία από αυτούς».

Σε συνεντεύξεις, και οι δύο σταρ αναλογίστηκαν γιατί η σχέση τους παρέμεινε πλατωνική παρά τον αμοιβαίο θαυμασμό. Όπως δήλωσε η Φόντα στον The Guardian: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Έκανα τρεις ταινίες μαζί του και τίποτα δεν συνέβη επειδή ήμουν παντρεμένη και εκείνος ήταν παντρεμένος».

«Ένα λιοντάρι έφυγε»

Η Μέριλ Στριπ, η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Out of Africa [Πέρα από την Αφρική] (1985), σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έδωσε το δικό της αποχαιρετισμό στον συνεργάτη της και είδωλο του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

«Εφυγε ένα από τα λιοντάρια. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», συμπλήρωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου.

«Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», δήλωσε ο Τραμπ προτού αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη

Σύνταξη
Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη

Σύνταξη
«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη

Σύνταξη
«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη

Σύνταξη
«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας

Βάιος Μπαλάφας
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη

Σύνταξη
Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη

Σύνταξη
Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη

Σύνταξη
Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη

Σύνταξη
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη

Σύνταξη
Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκ

Σύνταξη
