magazin
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπαρτ Ρέινολντς – Ο πρώτος γυμνός άνδρας στην ιστορία, για το περιοδικό Cosmopolitan
The Good Life 11 Αυγούστου 2025 | 09:00

Μπαρτ Ρέινολντς – Ο πρώτος γυμνός άνδρας στην ιστορία, για το περιοδικό Cosmopolitan

Ο μάτσο ηθοποιός, Μπαρτ Ρέινολντς, πόζαρε στο πρώτο ανδρικό εξώφυλλο του περιοδικού Cosmopolitan το 1972, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στη σεξουαλική επανάσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Spotlight

Ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο ηθοποιός που ήταν γνωστός ως «ο παράνομος του Χόλιγουντ», πέθανε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου του 2018, στη Φλόριντα σε ηλικία 82 ετών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρέινολντς πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες, κέρδισε βραβεία Χρυσής Σφαίρας και Emmy για τους ρόλους του σε σκληρές ταινίες δράσης και ρομαντικές κομεντί, ενώ ήταν γνωστός για τα επικίνδυνα ακροβατικά και κασκαντεριλίκια που εκτελούσε μόνος του.

Εκτός όμως από τη δουλειά του μπροστά από την κάμερα, ο Ρέινολντς ήταν επίσης γνωστός ως καρδιοκατακτητής, και μια εμβληματική πλέον φωτογράφιση που εμφανίστηκε σε ένα τεύχος του Cosmopolitan το 1972 θα είναι για πάντα μέρος της κληρονομιάς του.

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το Deliverance (Όταν Ξέσπασε η Βία), η μεγαλύτερη ταινία του μέχρι τότε, η τότε εκδότρια Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν, η οποία διατέλεσε επικελής του περιοδικού για 32 χρόνια, προσέγγισε τον Ρέινολντς για να γίνει το βασικό ανδρικό, «κεντρικό θέμα» του περιοδικού.

«Εκείνη την εποχή, ξέρετε, στους άνδρες άρεσε να βλέπουν τις γυναίκες γυμνές», είπε αργότερα η Γκάρλεϊ Μπράουν. «Λοιπόν, κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό, αλλά και στις γυναίκες άρεσε να βλέπουν τους άνδρες γυμνούς. Εμένα μου άρεσε».

Το χέρι του είναι στρατηγικά τοποθετημένο μπροστά από το «τάλιρο» του, όπως το αποκάλεσε αργότερα ο Ρέινολντς, ενώ ο ίδιος επέλεξε τη φωτογραφία που εμφανίστηκε στο περιοδικό

Photo: Cosmopolitan

Δέρμα αρκούδας και χνουδωτό σώμα 

Ο Ρέινολντς «απλώνεται» σε δύο ολόκληρες σελίδες του τεύχους Απριλίου του 1972 του Cosmopolitan. Φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ένα χαλαρό πούρο κρέμεται από τα χείλη του και ένα χνουδωτό χαλί από δέρμα αρκούδας βρίσκεται κάτω από το επίσης χνουδωτό σώμα του.

Το χέρι του είναι στρατηγικά τοποθετημένο μπροστά από το «τάλιρο» του, όπως το αποκάλεσε αργότερα ο Ρέινολντς, ενώ ο ίδιος επέλεξε τη φωτογραφία που εμφανίστηκε στο περιοδικό.

Η Γκάρλεϊ Μπράουν είχε προτείνει την ιδέα του γυμνού στον Ρέινολντς ως «ορόσημο στη σεξουαλική επανάσταση». Πριν από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση υπήρχε μια ανάγκη απελευθέρωσης και ανδρικό κεντρικό φύλλο είχε καθυστερήσει πολύ.

Την επόμενη χρονιά, όταν ο Ντάγκλας Λάμπερτ δημιούργησε το περιοδικό Playgirl, ανέφερε το centerfold του Μπαρτ Ρέινολντς ως πηγή έμπνευσης.

Με την πάροδο των χρόνων, ο ηθοποιός συνδέθηκε απόλυτα με τη φωτογράφιση –κάτι που τον μετέτρεψε σε σύμβολο του σεξ. Το 2016, ο Ρέινολντς δήλωσε στο Business Insider ότι ένιωθε ότι το γυμνό έβλαψε τη φήμη του ως «σοβαρού ηθοποιού» και ότι το Deliverance υπέφερε εξαιτίας της φήμης του αυτής.

«Τα χειροκροτήματα μετατράπηκαν σε ιαχές και κραυγές σε σόου μπουρλέσκ», έγραψε. «Ενδιαφέρονταν περισσότερο για το πέος μου παρά για το έργο μου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burt Reynolds (@burt.reynolds.official)

Άλλαξε την ιστορία 

Σε συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εξέφρασε τη λύπη του για τη φωτογράφιση και παραδέχτηκε ότι βλέπει τον εαυτό του εκείνη την περίοδο ως «εγωπαθή». Στα απομνημονεύματά του, My Life, ο Ρέινολντς έγραψε ότι του φαινόταν παράξενο το πώς αντιδρούσαν οι γυναίκες απέναντί του μετά την κυκλοφορία του τεύχους του Cosmopolitan, τον Απρίλιο του 1972 στα περίπτερα.

«Τα χειροκροτήματα μετατράπηκαν σε ιαχές και κραυγές σε σόου μπουρλέσκ», έγραψε. «Ενδιαφέρονταν περισσότερο για το πέος μου παρά για το έργο μου».

Παρόλα αυτά, παρά την αλλαγή της γνώμης του, ο Ρέινολντς θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δια βίου αποστολή της ίδιας της Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν να θέσει τη σεξουαλικότητα των γυναικών στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Κολακεύτηκα και μου κίνησε την περιέργεια. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ήθελα να δείξω την υποστήριξή μου στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα

YouTube thumbnail

Οι ίδιες «οπτικές ορέξεις» με τους άνδρες

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το τεύχος Νοεμβρίου του 2015 του Cosmopolitan, περισσότερα από 40 χρόνια αφότου πόζαρε πάνω στο χαλί από δέρμα αρκούδας, όπου ο Ρέινολντς θυμάται τη φωτογράφιση του γυμνού εξωφύλλου με τα δικά του λόγια:

«Ένα βράδυ στις αρχές του 1972, αφού το Deliverance ήταν στα σκαριά αλλά πριν κυκλοφορήσει, ήμουν στο The Tonight Show με την Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν, την επί σειρά ετών εκδότρια του Cosmopolitan και συγγραφέα του μπεστ σέλερ Sex and the Single Girl. Κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος, με κάλεσε να γίνω το πρώτο γυμνό ανδρικό κεντρικό εξώφυλλο του περιοδικού.

»Αν και κανείς δεν είχε δείξει ποτέ πριν γυμνό άνδρα σε περιοδικό, η Έλεν πίστευε ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες “οπτικές ορέξεις” με τους άνδρες, οι οποίοι έβλεπαν γυμνές γυναίκες στο Playboy από το 1953.

»Ήθελε το ίδιο προνόμιο και για τις γυναίκες. Θα ήταν ένα ορόσημο στη σεξουαλική επανάσταση και είπε ότι ήμουν ο μόνος άνδρας που θα μπορούσε να το καταφέρει. Αργότερα έμαθα ότι ζήτησε πρώτα από τον Πολ Νιούμαν, αλλά εκείνος την απέρριψε.

Photo: Wikimedia Commons

»Η Έλεν δεν χρειάστηκε να με πείσει. Κολακεύτηκα και μου κίνησε την περιέργεια. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ήθελα να δείξω την υποστήριξή μου στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα. Είπα ναι πριν επιστρέψουμε στον αέρα. (Μπορεί να ήπια ή να μην ήπια αρκετά κοκτέιλ στο πράσινο δωμάτιο πριν από την εκπομπή).

»Στον δρόμο για τη φωτογράφιση, σταμάτησα για δύο μπουκάλια βότκα και τελείωσα το ένα πριν φτάσουμε στο στούντιο, το οποίο ήταν παγωμένο (κακό για την αυτοεκτίμηση ενός γυμνού άνδρα).

»Ο διάσημος φωτογράφος Φρανσέσκο Σκαβούλο με φωτογράφισε πάνω σε ένα χαλί από δέρμα αρκούδας. Έβγαλε εκατοντάδες φωτογραφίες: με ένα καπέλο μπροστά από το… τάλιρο μου, με έναν σκύλο μπροστά του, με το χέρι μου μπροστά του.

»Αν προσπαθούσα να αποδείξω κάτι, γιατί να το καλύψω με το χέρι μου; Έχω πολύ μικρά χέρια. Υποσχέθηκαν να κάψουν τα outtakes και να μου δώσουν τα αρνητικά».

Το περιοδικό κυκλοφόρησε στα περίπτερα τον Απρίλιο του 1972, τρεις μήνες πριν κυκλοφορήσει το Deliverance στις κινηματογραφικές αίθουσες, και γρήγορα πούλησε και τα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
Project Kraken 10.08.25

Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Καρτέλ κοκαΐνης εκμεταλλεύονται ειδυλλιακές παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία, με τη βοήθεια ντόπιων. Όμως, όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι υψώνουν τις φωνές τους ενάντια στο λαθρεμπόριο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» – Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»
Grand Prix 10.08.25

«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» - Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»

Ο πρωταθλητής της F1, Νίκι Λάουντα, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία τον Αύγουστο του 1976, πριν από 49 χρόνια. Δεν αναμενόταν να ζήσει, πόσο μάλλον να αγωνιστεί ξανά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο