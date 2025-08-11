Μπαρτ Ρέινολντς – Ο πρώτος γυμνός άνδρας στην ιστορία, για το περιοδικό Cosmopolitan

Ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο ηθοποιός που ήταν γνωστός ως «ο παράνομος του Χόλιγουντ», πέθανε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου του 2018, στη Φλόριντα σε ηλικία 82 ετών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρέινολντς πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες, κέρδισε βραβεία Χρυσής Σφαίρας και Emmy για τους ρόλους του σε σκληρές ταινίες δράσης και ρομαντικές κομεντί, ενώ ήταν γνωστός για τα επικίνδυνα ακροβατικά και κασκαντεριλίκια που εκτελούσε μόνος του.

Εκτός όμως από τη δουλειά του μπροστά από την κάμερα, ο Ρέινολντς ήταν επίσης γνωστός ως καρδιοκατακτητής, και μια εμβληματική πλέον φωτογράφιση που εμφανίστηκε σε ένα τεύχος του Cosmopolitan το 1972 θα είναι για πάντα μέρος της κληρονομιάς του.

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το Deliverance (Όταν Ξέσπασε η Βία), η μεγαλύτερη ταινία του μέχρι τότε, η τότε εκδότρια Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν, η οποία διατέλεσε επικελής του περιοδικού για 32 χρόνια, προσέγγισε τον Ρέινολντς για να γίνει το βασικό ανδρικό, «κεντρικό θέμα» του περιοδικού.

«Εκείνη την εποχή, ξέρετε, στους άνδρες άρεσε να βλέπουν τις γυναίκες γυμνές», είπε αργότερα η Γκάρλεϊ Μπράουν. «Λοιπόν, κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό, αλλά και στις γυναίκες άρεσε να βλέπουν τους άνδρες γυμνούς. Εμένα μου άρεσε».

Το χέρι του είναι στρατηγικά τοποθετημένο μπροστά από το «τάλιρο» του, όπως το αποκάλεσε αργότερα ο Ρέινολντς, ενώ ο ίδιος επέλεξε τη φωτογραφία που εμφανίστηκε στο περιοδικό

Δέρμα αρκούδας και χνουδωτό σώμα

Ο Ρέινολντς «απλώνεται» σε δύο ολόκληρες σελίδες του τεύχους Απριλίου του 1972 του Cosmopolitan. Φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ένα χαλαρό πούρο κρέμεται από τα χείλη του και ένα χνουδωτό χαλί από δέρμα αρκούδας βρίσκεται κάτω από το επίσης χνουδωτό σώμα του.

Η Γκάρλεϊ Μπράουν είχε προτείνει την ιδέα του γυμνού στον Ρέινολντς ως «ορόσημο στη σεξουαλική επανάσταση». Πριν από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση υπήρχε μια ανάγκη απελευθέρωσης και ανδρικό κεντρικό φύλλο είχε καθυστερήσει πολύ.

Την επόμενη χρονιά, όταν ο Ντάγκλας Λάμπερτ δημιούργησε το περιοδικό Playgirl, ανέφερε το centerfold του Μπαρτ Ρέινολντς ως πηγή έμπνευσης.

Με την πάροδο των χρόνων, ο ηθοποιός συνδέθηκε απόλυτα με τη φωτογράφιση –κάτι που τον μετέτρεψε σε σύμβολο του σεξ. Το 2016, ο Ρέινολντς δήλωσε στο Business Insider ότι ένιωθε ότι το γυμνό έβλαψε τη φήμη του ως «σοβαρού ηθοποιού» και ότι το Deliverance υπέφερε εξαιτίας της φήμης του αυτής.

«Τα χειροκροτήματα μετατράπηκαν σε ιαχές και κραυγές σε σόου μπουρλέσκ», έγραψε. «Ενδιαφέρονταν περισσότερο για το πέος μου παρά για το έργο μου»

Άλλαξε την ιστορία

Σε συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εξέφρασε τη λύπη του για τη φωτογράφιση και παραδέχτηκε ότι βλέπει τον εαυτό του εκείνη την περίοδο ως «εγωπαθή». Στα απομνημονεύματά του, My Life, ο Ρέινολντς έγραψε ότι του φαινόταν παράξενο το πώς αντιδρούσαν οι γυναίκες απέναντί του μετά την κυκλοφορία του τεύχους του Cosmopolitan, τον Απρίλιο του 1972 στα περίπτερα.

«Τα χειροκροτήματα μετατράπηκαν σε ιαχές και κραυγές σε σόου μπουρλέσκ», έγραψε. «Ενδιαφέρονταν περισσότερο για το πέος μου παρά για το έργο μου».

Παρόλα αυτά, παρά την αλλαγή της γνώμης του, ο Ρέινολντς θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δια βίου αποστολή της ίδιας της Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν να θέσει τη σεξουαλικότητα των γυναικών στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Οι ίδιες «οπτικές ορέξεις» με τους άνδρες

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το τεύχος Νοεμβρίου του 2015 του Cosmopolitan, περισσότερα από 40 χρόνια αφότου πόζαρε πάνω στο χαλί από δέρμα αρκούδας, όπου ο Ρέινολντς θυμάται τη φωτογράφιση του γυμνού εξωφύλλου με τα δικά του λόγια:

«Ένα βράδυ στις αρχές του 1972, αφού το Deliverance ήταν στα σκαριά αλλά πριν κυκλοφορήσει, ήμουν στο The Tonight Show με την Έλεν Γκάρλεϊ Μπράουν, την επί σειρά ετών εκδότρια του Cosmopolitan και συγγραφέα του μπεστ σέλερ Sex and the Single Girl. Κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος, με κάλεσε να γίνω το πρώτο γυμνό ανδρικό κεντρικό εξώφυλλο του περιοδικού.

»Αν και κανείς δεν είχε δείξει ποτέ πριν γυμνό άνδρα σε περιοδικό, η Έλεν πίστευε ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες “οπτικές ορέξεις” με τους άνδρες, οι οποίοι έβλεπαν γυμνές γυναίκες στο Playboy από το 1953.

»Ήθελε το ίδιο προνόμιο και για τις γυναίκες. Θα ήταν ένα ορόσημο στη σεξουαλική επανάσταση και είπε ότι ήμουν ο μόνος άνδρας που θα μπορούσε να το καταφέρει. Αργότερα έμαθα ότι ζήτησε πρώτα από τον Πολ Νιούμαν, αλλά εκείνος την απέρριψε.

»Η Έλεν δεν χρειάστηκε να με πείσει. Κολακεύτηκα και μου κίνησε την περιέργεια. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ήθελα να δείξω την υποστήριξή μου στα δικαιώματα των γυναικών, αλλά σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα. Είπα ναι πριν επιστρέψουμε στον αέρα. (Μπορεί να ήπια ή να μην ήπια αρκετά κοκτέιλ στο πράσινο δωμάτιο πριν από την εκπομπή).

»Στον δρόμο για τη φωτογράφιση, σταμάτησα για δύο μπουκάλια βότκα και τελείωσα το ένα πριν φτάσουμε στο στούντιο, το οποίο ήταν παγωμένο (κακό για την αυτοεκτίμηση ενός γυμνού άνδρα).

»Ο διάσημος φωτογράφος Φρανσέσκο Σκαβούλο με φωτογράφισε πάνω σε ένα χαλί από δέρμα αρκούδας. Έβγαλε εκατοντάδες φωτογραφίες: με ένα καπέλο μπροστά από το… τάλιρο μου, με έναν σκύλο μπροστά του, με το χέρι μου μπροστά του.

»Αν προσπαθούσα να αποδείξω κάτι, γιατί να το καλύψω με το χέρι μου; Έχω πολύ μικρά χέρια. Υποσχέθηκαν να κάψουν τα outtakes και να μου δώσουν τα αρνητικά».

Το περιοδικό κυκλοφόρησε στα περίπτερα τον Απρίλιο του 1972, τρεις μήνες πριν κυκλοφορήσει το Deliverance στις κινηματογραφικές αίθουσες, και γρήγορα πούλησε και τα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα.