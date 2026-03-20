magazin
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μάρτιν Σκορσέζε και «Star Wars» πάνε μαζί; Από φέτος, ναι
Culture Live 20 Μαρτίου 2026, 06:02

Ο Μάρτιν Σκορσέζε δανείζει τη φωνή του στο «The Mandalorian and Grogu», κάνοντας μια απρόσμενη είσοδο στο σύμπαν του Star Wars, σε μια συμμετοχή που σχολιάστηκε ως «ο απόλυτος κινηματογράφος».

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζεται για μια απρόσμενη στάση σε… έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Ο εμβληματικός δημιουργός συμμετέχει με φωνητικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του σύμπαντος του «Star Wars», με τίτλο «The Mandalorian and Grogu», που κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος.

Η ταινία συνεχίζει την ιστορία της δημοφιλούς σειράς του Disney+ «The Mandalorian» και βρίσκει τον Ντιν Τζάριν (Μάντο) και τον Γκρόγκου να κινούνται σε έναν γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας.

Στο πρόσφατο τρέιλερ, ο Σκορσέζε ακούγεται ως η φωνή ενός Αρντενιανού καταστηματάρχη, τον οποίο επισκέπτεται ο Μάντο αναζητώντας πληροφορίες.

Στην αρχή, το τετράχειρο και τριχωτό πλάσμα φαίνεται πρόθυμο να συνεργαστεί. «Για αυτή την τιμή, θα σου πω ό,τι θέλεις», λέει, μόλις ο Μάντο αφήνει μπροστά του ένα νόμισμα με το σύμβολο του New Republic. Όταν όμως ο κυνηγός επικηρυγμένων αποκαλύπτει πως «ψάχνει έναν Χατ», η στάση αλλάζει απότομα: «Κλειστά για απόψε! Ευχαριστώ», απαντά, κλείνοντάς του την πόρτα.

YouTube thumbnail

Από τα «θεματικά πάρκα» στο… Mandoverse

Ο Σκορσέζε δεν είναι ξένος στις φωνητικές εμφανίσεις. Εκτός από τη συμμετοχή του στο animation «Shark Tale» το 2004, έχει κάνει σύντομα περάσματα και σε δικές του ταινίες, όπως τα «Mean Streets», «Taxi Driver», «Ο Τελευταίος Πειρασμός», «Ο Λύκος της Wall Street» και «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού».

Παράλληλα, έχει μείνει στην επικαιρότητα για τις δηλώσεις του το 2019, όταν χαρακτήρισε τις ταινίες της Marvel περισσότερο «θεματικά πάρκα» παρά σινεμά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσημος λογαριασμός του Star Wars στην πλατφόρμα X σχολίασε με χιούμορ τη συμμετοχή του, αποκαλώντας τη σκηνή του «απόλυτο κινηματογράφο», σε μια σαφή αναφορά στις παλαιότερες τοποθετήσεις του.

Ποιοι πρωταγωνιστούν

Ο δημιουργός του «The Mandalorian», Τζον Φαβρό, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας, έχει συνηθίσει να εντάσσει στο λεγόμενο «Mandoverse» γνωστές φωνές και αναγνωρίσιμα ονόματα — από τον Βέρνερ Χέρτζογκ έως τον Τζακ Μπλακ.

Η ταινία «The Mandalorian and Grogu» βγαίνει στις αίθουσες στις 22 Μαΐου. Ο Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει στον ρόλο του Μάντο, πλαισιωμένος από τη Σιγκούρνι Γουίβερ ως έμπειρη πιλότο, τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στον ρόλο του Ρότα — του ανυπότακτου γιου του Τζάμπα ο Χατ — και τον Τζόνι Κόιν ως αδίστακτο πολέμαρχο της Αυτοκρατορίας.

Παλιές αγαπημένες φιγούρες, όπως ο Μπάμπου Φρικ και ο Ζεμπ Ορέλιος, επιστρέφουν επίσης, σε αυτό που αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική ταινία του «Star Wars» μετά από επτά χρόνια.

*Με πληροφορίες από: Variety 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο