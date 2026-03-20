Μάρτιν Σκορσέζε και «Star Wars» πάνε μαζί; Από φέτος, ναι

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζεται για μια απρόσμενη στάση σε… έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Ο εμβληματικός δημιουργός συμμετέχει με φωνητικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του σύμπαντος του «Star Wars», με τίτλο «The Mandalorian and Grogu», που κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος.

Η ταινία συνεχίζει την ιστορία της δημοφιλούς σειράς του Disney+ «The Mandalorian» και βρίσκει τον Ντιν Τζάριν (Μάντο) και τον Γκρόγκου να κινούνται σε έναν γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας.

Στο πρόσφατο τρέιλερ, ο Σκορσέζε ακούγεται ως η φωνή ενός Αρντενιανού καταστηματάρχη, τον οποίο επισκέπτεται ο Μάντο αναζητώντας πληροφορίες.

Στην αρχή, το τετράχειρο και τριχωτό πλάσμα φαίνεται πρόθυμο να συνεργαστεί. «Για αυτή την τιμή, θα σου πω ό,τι θέλεις», λέει, μόλις ο Μάντο αφήνει μπροστά του ένα νόμισμα με το σύμβολο του New Republic. Όταν όμως ο κυνηγός επικηρυγμένων αποκαλύπτει πως «ψάχνει έναν Χατ», η στάση αλλάζει απότομα: «Κλειστά για απόψε! Ευχαριστώ», απαντά, κλείνοντάς του την πόρτα.

Από τα «θεματικά πάρκα» στο… Mandoverse

Ο Σκορσέζε δεν είναι ξένος στις φωνητικές εμφανίσεις. Εκτός από τη συμμετοχή του στο animation «Shark Tale» το 2004, έχει κάνει σύντομα περάσματα και σε δικές του ταινίες, όπως τα «Mean Streets», «Taxi Driver», «Ο Τελευταίος Πειρασμός», «Ο Λύκος της Wall Street» και «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού».

Παράλληλα, έχει μείνει στην επικαιρότητα για τις δηλώσεις του το 2019, όταν χαρακτήρισε τις ταινίες της Marvel περισσότερο «θεματικά πάρκα» παρά σινεμά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσημος λογαριασμός του Star Wars στην πλατφόρμα X σχολίασε με χιούμορ τη συμμετοχή του, αποκαλώντας τη σκηνή του «απόλυτο κινηματογράφο», σε μια σαφή αναφορά στις παλαιότερες τοποθετήσεις του.

absolute cinema Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/6pytrpKzYH — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

Ποιοι πρωταγωνιστούν

Ο δημιουργός του «The Mandalorian», Τζον Φαβρό, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας, έχει συνηθίσει να εντάσσει στο λεγόμενο «Mandoverse» γνωστές φωνές και αναγνωρίσιμα ονόματα — από τον Βέρνερ Χέρτζογκ έως τον Τζακ Μπλακ.

Η ταινία «The Mandalorian and Grogu» βγαίνει στις αίθουσες στις 22 Μαΐου. Ο Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει στον ρόλο του Μάντο, πλαισιωμένος από τη Σιγκούρνι Γουίβερ ως έμπειρη πιλότο, τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στον ρόλο του Ρότα — του ανυπότακτου γιου του Τζάμπα ο Χατ — και τον Τζόνι Κόιν ως αδίστακτο πολέμαρχο της Αυτοκρατορίας.

Παλιές αγαπημένες φιγούρες, όπως ο Μπάμπου Φρικ και ο Ζεμπ Ορέλιος, επιστρέφουν επίσης, σε αυτό που αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική ταινία του «Star Wars» μετά από επτά χρόνια.

*Με πληροφορίες από: Variety