«Αν κάνω μια ταινία θα είναι η τελευταία μου» – Τι ετοιμάζει ο Κουέντιν Ταραντίνο;

Ο Κουέντιν Ταραντίνο δεν ετοιμάζει μια νέα ταινία, μάλιστα, απ’ ό,τι φαίνεται δεν θα μας προσφέρει τη αίγλη της κινηματογραφικής ιδιοφυίας του για αρκετό διάστημα ακόμη.

Ο Ταραντίνο έδωσε μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο, παρουσιαστή και «μύστη» του κινηματογράφου Έλβις Μίτσελ στη σουίτα του στην Main Street. Η αίθουσα, κατάμεστη με κινηματογραφιστές και δημοσιογράφους, παρακολουθούσε κάθε λέξη του δημιουργού κατά τη διάρκεια μιας ζωηρής συζήτησης.

Τι δήλωσε σχετικά ο Κουέντιν Ταραντίνο

«Αν αναρωτιέστε τι κάνω αυτή τη στιγμή», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε αποσπάσματα που εμφανίστηκαν στο X. «Γράφω ένα θεατρικό έργο. Πιθανότατα θα είναι το επόμενο πράγμα που θα καταλήξω να κάνω».

Αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το έργο του να αξιοποιηθεί ως μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. «Αν είναι φιάσκο, μάλλον δεν θα το κάνω ταινία. Αλλά αν είναι μεγάλη επιτυχία; Μπορεί να είναι η τελευταία μου ταινία».

Είναι η τελευταία ταινία;

Η «τελευταία ταινία» του Κουέντιν Ταραντίνο ενέπνευσε ένα σμήνος πρωτοσέλιδων πέρυσι, καθώς αναφέρθηκε ευρέως, μεταξύ άλλων και από το The Hollywood Reporter, ότι το έργο του The Film Critic θα ήταν η τελευταία του υπόκλιση στη μεγάλη οθόνη, μετά το «Once Upon a Time in Hollywood» με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ.

Όπως ανέφερε το THR, η απόφαση προκάλεσε σοκ, δεδομένου ότι το έργο αναμενόταν να γυριστεί τουλάχιστον μία σεκάνς το 2024 και στη συνέχεια να ξεκινήσει η παραγωγή στις αρχές του 2025 με ταλέντα Α-list, συμπεριλαμβανομένου του Μπραντ Πιτ, σε αυτό που θα σηματοδοτούσε την τρίτη επανασύνδεση με τον Ταραντίνο.

*Πηγή: The Hollywood Reporter