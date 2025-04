Νίκες, συντρίμμια, θρύλοι: Αποθέωση της μηχανοκίνητης «θρησκείας» στην επική έκθεση της Formula 1

Αποκλειστικότητες, εμβληματικά αυτοκίνητα της Formula 1, memorabilia που λένε ιστορίες, προσομοιωτές! Το σύμπαν της Formula 1 αποθεώνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εκθέσεις που περιοδεύει ανά τον κόσμο.

Μετά από τη Μαδρίτη, τη Βιέννη, το Τορόντο και το Λονδίνο, η έκθεση F1 Exhibition ταξιδεύει τους θιασώτες του μηχανοκίνητου σπορ στο De Kromhouthal του Άμστερνταμ, υποσχόμενη ένα «απαράμιλλο ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο της F1, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της».

Η πολυβραβευμένη έκθεση που έχει αποθεωθεί από κριτικούς και επισκέπτες (βραβεύτηκε με το τρόποιο της Καλύτερης Εμπειρίας στα βραβεία Access All Areas του Λονδίνου), δίνει πρόσβαση στο σύμπαν του αθλήματος και βάζει τους επισκέπτες στο τιμόνι.

Η ολλανδική πρωτεύουσα είναι η έκτη πόλη που φιλοξενεί την Έκθεση της F1, αφού το Μπουένος Άιρες ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα ως η πρώτη στάση σε μια ευρύτερη περιοδεία στη Νότια Αμερική για την έκθεση που ξεκινά στις 22 Μαρτίου.

Με συνεισφορές από τις μεγαλύτερες ομάδες, οδηγούς και ειδικούς της F1, η έκθεση θέλει να είναι μια «καθηλωτική εμπειρία».

Ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά θρυλικά και εμβληματικά αυτοκίνητα από διαφορετικές εποχές – το καθένα ένα αριστούργημα μηχανικής και σχεδιασμού- και να «αγωνιστεί» με υπερσύγχρονες προσομοιωτές κούρσας τρέχοντας στην εμβληματική πίστα Zandvoort.

Με τη συνδρομή της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας, η έκθεση έχει διαδραστικές εγκαταστάσεις που καλούν το κοινό να εξερευνήσει τον κόσμο της τεχνολογίας F1 μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και καινοτόμες οθόνες.

Επιπλέον δίνετε πρόσβαση στο σύμπαν και τους πρωταγωνιστές της Φόρμουλα 1, με αποκλειστικά αρχειακά βίντεο, συνεντεύξεις από τους μεγαλύτερους συντελεστές του αθλήματος και ιστορικά αναμνηστικά που ζωντανεύουν τις μεγαλύτερες στιγμές της Formula 1.

Η αίθουσα Once Upon A Time In Formula 1®, παρουσιάζει τις πιο καθοριστικές στιγμές του αθλήματος ενώ το Design Lab ξεναγεί τους επισκέπτες σε ένα εργοστάσιο της F1®, με συμμετοχές από τις Pirelli, Williams Racing, McLaren Racing, Oracle Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team και Stake F1 Team KICK Sauber.

Το τμήμα Drivers and Duels αφηγείται τις ιστορίες θρυλικών οδηγών και αντιπαλοτήτων, με highlights όπως πάνω από 100 κράνη και μια αγωνιστική στολή και κράνος του Max Verstappen του 2025.

Το Revolution By Design εξερευνά τις πρωτοποριακές καινοτομίες στον αθλητισμό και το μέλλον της F1®, με συνεισφορές από τις McLaren, Ferrari, Mercedes AMG Petronas, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ακαδημίας F1, Susie Wolff, κα.

Το Survival φέρνει το κοινό μπροστά στα απομεινάρια του καμένου αγωνιστικού αυτοκινήτου HAAS του Romain Grosjean από το δραματικό ατύχημά του το 2020 στο Μπαχρέιν ως ένας ιδιότυπος φόρος τιμής στις καινοτομίες του αθλήματος σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Με την είσοδο του στο The Pit Wall ο κόσμος της F1 ανοίγεται στις αισθήσεις του επισκέπτη σε μια «κινηματογραφική και καθηλωτική εμπειρία που επιτρέπει στους οπαδούς να ξαναζήσουν τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία της».

Η πρώτη έκθεση αφιερωμένη στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν από το φινάλε της σεζόν του 2022.

Η έκθεση ξεκίνησε από τη Μαδρίτη το 2023 και αναπτύχθηκε επίσημα σε συνεργασία με την ίδια τη Formula 1 και με την άνευ προηγουμένου υποστήριξη από την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε συνεργασία με το Round Room Live, η έκθεση χαρετήθηκε ως «φαινόμενο» με τις έξι ειδικά κατασκευασμένες αίθουσες -καθεμία ειδικά σχεδιασμένη από βραβευμένους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές και τεχνίτες- να αναδεικνύουν το μηχανοκίνητο σποτ και την τεχνολογική αιχμή τους.

Εντυπωσιακή οπτικοακουστική σχεδίαση, σπάνιο υλικό αγώνων και εικόνων, μηχανικές και εκπαιδευτικές εκθέσεις, γλυπτά και εμβληματικά αυτοκίνητα που έχουν τρέξει σε Grand Prix, η έκθεση «σηματοδοτεί μία πολύ σημαντική πτυχή στην ιστορία της Formula 1».

«Καθώς το άθλημα συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό, η βάση των οπαδών μας είναι ζωτικής σημασίας και παραμένει στην πρώτη γραμμή σε ό,τι κάνουμε» είπε ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι στην εκκίνηση της.

«Η έναρξη αυτής της διεθνούς έκθεσης παγκόσμιας κλάσης επιτρέπει σε περισσότερους οπαδούς σε όλο τον κόσμο για να ερωτευτούν την F1, παρέχοντας παράλληλα την τέλεια πλατφόρμα για να τιμήσουμε το άθλημα που έχει απίστευτη ιστορία. Είναι ένα έργο που αιχμαλωτίζει την καρδιά και την ψυχή του αθλήματος που όλοι αγαπάμε».