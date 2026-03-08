magazin
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
Culture Live 08 Μαρτίου 2026, 20:21

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε μια πρόσφατη συζήτηση για τον ρόλο της στην ταινία «Pulp Fiction» με την εφημερίδα The Sunday Times, η Ροζάνα Αρκέτ δήλωσε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει λάβει «άδεια» για να χρησιμοποιεί τη λέξη «N» στις ταινίες του, αλλά η ηθοποιός θεωρεί ότι πρόκειται για καθαρό «ρατσισμό».

«Είναι μια εμβληματική, εξαιρετική ταινία από πολλές απόψεις», είπε η ηθοποιός για το θρυλικό «Pulp Fiction» του 1994. «Αλλά προσωπικά δεν αντέχω τη χρήση της λέξης N — τη μισώ. Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσιστικό και ανατριχιαστικό».

Φωτογραφία: H ηθοποιός Ροζάνα Αρκέτ στο πάρτι της Sony BMG μετά τα Grammy στο Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, στις 10 Φεβρουαρίου 2008. REUTERS / Hector Mata

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο πλευρό του Ταραντίνο

Το 2022, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Who’s Talking to Chris Wallace», ο Ταραντίνο δήλωσε ότι το κοινό θα πρέπει να πάει να «δεί κάτι άλλο» αν προσβάλλεται από τη χρήση της λέξης «N».

Ο συχνός συνεργάτης του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον υπερασπίζεται εδώ και καιρό τη χρήση της λέξης στις ταινίες που υπογράφει ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος ο Ταραντίνο, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Django, Ο τιμωρός».

Η ταινία πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις κατά την κυκλοφορία της το 2012,  λόγω της συχνής χρήσης της λέξης «N», η οποία αναφέρεται στην ταινία σχεδόν 110 φορές.

Στο ντοκιμαντέρ του 2019 «QT8: The First Eight», που καταγράφει τα πρώτα 21 χρόνια της κινηματογραφικής καριέρας του Ταραντίνο, ο Τζάκσον είπε σε μια συνέντευξη: «Πάρτε για παράδειγμα το ’12 χρόνια σκλάβος[‘ που υποτίθεται ότι είναι έργο ενός auteur», είπε ο Τζάκσον.

«Ο Στιβ ΜακΚουίν είναι πολύ διαφορετικός από τον Κουέντιν. Όταν έχεις ένα τραγούδι που περιέχει 300 φορές τη λέξη [N], κανείς δεν λέει τίποτα. Οπότε είναι εντάξει για τον Στιβ ΜακΚουίν να χρησιμοποιεί τη λέξη [N], επειδή επιτίθεται καλλιτεχνικά στο σύστημα και στον τρόπο που σκέφτονται και αισθάνονται οι άνθρωποι, αλλά ο Κουέντιν το κάνει για να προκαλέσει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ανειλικρίνεια στα σενάρια που γράφει ο [Κουέντιν] ή στον τρόπο που οι άνθρωποι μιλούν, αισθάνονται ή εκφράζονται [στις ταινίες του]».

Από το «N» στις φωτογραφίες αγκαλιά με τους IDF

Τα τελευταία χρόνια, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Τελ Αβίβ και Λος Άντζελες, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και για την έμμεση υποστήριξη του στον στρατό του Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα και των αποτρόπαιων πράξεων ενάντια στους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό την κατοχή από το 1967.

Πιο συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε με ισραηλινούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του σε στρατιωτική βάση στο νότιο τμήμα.

Την εποχή εκείνη, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν την επίσκεψή του ως μια χειρονομία για να «ανυψώσει το ηθικό» των στρατιωτών που προετοιμάζονταν για μάχη.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που απεικόνιζε μια γυναίκα να αποκαλεί τον Ταραντίνο «τιποτένιο σιωνιστή», ενώ εκείνος καθόταν σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Ιράν: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας

Ιράν: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα (vid)
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
