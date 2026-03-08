H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

Σε μια πρόσφατη συζήτηση για τον ρόλο της στην ταινία «Pulp Fiction» με την εφημερίδα The Sunday Times, η Ροζάνα Αρκέτ δήλωσε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει λάβει «άδεια» για να χρησιμοποιεί τη λέξη «N» στις ταινίες του, αλλά η ηθοποιός θεωρεί ότι πρόκειται για καθαρό «ρατσισμό».

«Είναι μια εμβληματική, εξαιρετική ταινία από πολλές απόψεις», είπε η ηθοποιός για το θρυλικό «Pulp Fiction» του 1994. «Αλλά προσωπικά δεν αντέχω τη χρήση της λέξης N — τη μισώ. Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσιστικό και ανατριχιαστικό».

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο πλευρό του Ταραντίνο

Το 2022, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Who’s Talking to Chris Wallace», ο Ταραντίνο δήλωσε ότι το κοινό θα πρέπει να πάει να «δεί κάτι άλλο» αν προσβάλλεται από τη χρήση της λέξης «N».

Ο συχνός συνεργάτης του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον υπερασπίζεται εδώ και καιρό τη χρήση της λέξης στις ταινίες που υπογράφει ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος ο Ταραντίνο, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Django, Ο τιμωρός».

Η ταινία πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις κατά την κυκλοφορία της το 2012, λόγω της συχνής χρήσης της λέξης «N», η οποία αναφέρεται στην ταινία σχεδόν 110 φορές.

Στο ντοκιμαντέρ του 2019 «QT8: The First Eight», που καταγράφει τα πρώτα 21 χρόνια της κινηματογραφικής καριέρας του Ταραντίνο, ο Τζάκσον είπε σε μια συνέντευξη: «Πάρτε για παράδειγμα το ’12 χρόνια σκλάβος[‘ που υποτίθεται ότι είναι έργο ενός auteur», είπε ο Τζάκσον.

«Ο Στιβ ΜακΚουίν είναι πολύ διαφορετικός από τον Κουέντιν. Όταν έχεις ένα τραγούδι που περιέχει 300 φορές τη λέξη [N], κανείς δεν λέει τίποτα. Οπότε είναι εντάξει για τον Στιβ ΜακΚουίν να χρησιμοποιεί τη λέξη [N], επειδή επιτίθεται καλλιτεχνικά στο σύστημα και στον τρόπο που σκέφτονται και αισθάνονται οι άνθρωποι, αλλά ο Κουέντιν το κάνει για να προκαλέσει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ανειλικρίνεια στα σενάρια που γράφει ο [Κουέντιν] ή στον τρόπο που οι άνθρωποι μιλούν, αισθάνονται ή εκφράζονται [στις ταινίες του]».

Από το «N» στις φωτογραφίες αγκαλιά με τους IDF

Τα τελευταία χρόνια, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Τελ Αβίβ και Λος Άντζελες, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και για την έμμεση υποστήριξη του στον στρατό του Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα και των αποτρόπαιων πράξεων ενάντια στους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό την κατοχή από το 1967.

Πιο συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε με ισραηλινούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του σε στρατιωτική βάση στο νότιο τμήμα.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Την εποχή εκείνη, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν την επίσκεψή του ως μια χειρονομία για να «ανυψώσει το ηθικό» των στρατιωτών που προετοιμάζονταν για μάχη.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που απεικόνιζε μια γυναίκα να αποκαλεί τον Ταραντίνο «τιποτένιο σιωνιστή», ενώ εκείνος καθόταν σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline