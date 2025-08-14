Πώς ο κλιματισμός γίνεται το νέο must της Ευρώπης

Η Ευρώπη… ιδρώνει και αλλάζει.

Από το Μπορντό έως τη Στοκχόλμη, ο βόμβος των κλιματιστικών γίνεται το νέο καλοκαιρινό soundtrack.

Καθώς οι καύσωνες σπάνε ρεκόρ και η ήπειρος παλεύει να προσαρμοστεί, τα κλιματιστικά έχουν γίνει απαραίτητο «εργαλείο» της καθημερινότητάς μας.

Εκεί όπου κάποτε η δροσιά ερχόταν από ανοιχτά παράθυρα και δροσερά βράδια, τώρα απαιτούνται ενεργοβόρες λύσεις – και μαζί τους έρχεται ένα νέο σύνολο προκλήσεων.

Κλιματιστικά: Από πολυτέλεια σε καθημερινότητα

Μέχρι πρόσφατα, ο κλιματισμός εθεωρείτο αμερικανική υπερβολή ή μεσογειακή αναγκαιότητα.

Όμως, με τους καύσωνες να γίνονται η νέα κανονικότητα, ακόμα και χώρες όπως η Ολλανδία και η Βρετανία βλέπουν την αγορά κλιματιστικών να εκτοξεύεται, αναφέρει το Bloomberg στο ρεπορτάζ του.

Σύμφωνα με τη Daikin, οι οικιακές πωλήσεις έχουν διπλασιαστεί στην Ευρώπη από το 2010, ενώ στη Γαλλία η διείσδυση στα νοικοκυριά έφτασε το 25% το 2020 και αναμένεται να αγγίξει το 50% έως το 2035.

Η πίεση στα δίκτυα ενέργειας

Η άνοδος της ζήτησης φέρνει πονοκέφαλο στις κυβερνήσεις. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτροδότησης, σχεδιασμένα για ηπιότερα κλίματα, δοκιμάζονται σκληρά.

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, η Ιταλία υπέστη διακοπές ρεύματος λόγω αιχμιακής ζήτησης.

Η Αυστρία και η Γαλλία έχουν ήδη προειδοποιήσει για μελλοντικούς κινδύνους ενεργειακής αστάθειας το καλοκαίρι.

Κλιματική μετατόπιση

Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο Παρίσι, οι «ημέρες ψύξης» έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ το κλίμα μοιάζει πλέον με της Βαρκελώνης στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Το Βερολίνο θυμίζει το ιστορικό κλίμα του Τορίνο, ενώ οι Βρυξέλλες συγκρίνονται με την Κροατία πριν από 25 χρόνια.

Περιβαλλοντικό δίλημμα

Η αυξημένη χρήση κλιματισμού τροφοδοτεί συχνά την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα όταν οι ανανεώσιμες δεν επαρκούν.

Πολλοί καταναλωτές προτιμούν φθηνές, φορητές μονάδες, οι οποίες είναι λιγότερο αποδοτικές και αυξάνουν το φορτίο στα δίκτυα.

Παράλληλα, η πυκνή τοποθέτηση μονάδων στις πόλεις εντείνει το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, κρατώντας τη ζέστη εγκλωβισμένη ως τα μεσάνυχτα.

Η κουλτούρα αλλάζει

Παρά τις πολιτισμικές αντιστάσεις για λόγους αισθητικής, θορύβου και περιβαλλοντικού κόστους, οι νεότερες γενιές βλέπουν τον κλιματισμό ως αναγκαιότητα για υγεία και παραγωγικότητα.

Οι εταιρείες προσαρμόζονται, σχεδιάζοντας πιο αθόρυβα και αποδοτικά μοντέλα.

Όπως λέει ο 27χρονος Amadej Petan από το Παρίσι, «Τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά». Για να δουλέψει και να ζήσει άνετα, χρειάζεται πλέον τον κλιματισμό.

Πηγή: ΟΤ