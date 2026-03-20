Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 11:27
Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
H OpenAI ετοιμάζει «superapp» που συνδυάζει το ChatGPT με browser
AI 20 Μαρτίου 2026, 12:10

H OpenAI ετοιμάζει «superapp» που συνδυάζει το ChatGPT με browser

H «υπερεφαρμογή» της OpenAI θα συνδυάζει το ChatGPT με το browser Atlas και την πλατφόρμα προγραμματισμού Codex.

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Η OpenAI επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να ενώσει την εφαρμογή ChatGPT, το browser Atlas και την πλατφόρμα προγραμματισμού Codex σε ένα «superapp», το οποίο αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η νέα «υπερεφαρμογή» θα προσφέρει δυνατότητες πρακτόρων ΑΙ (AI agent), συστήματα που εργάζονται αυτόνομα στον υπολογιστή του χρήστη για μια γκάμα εφαρμογών, από την ανάλυση δεδομένων μέχρι την κράτηση εισιτηρίων.

Το superapp θα συνδυάζει τις βασικές υπηρεσίες της υπηρεσίες της OpenAI προς όφελος των χρηστών και παράλληλα θα εξορθολογήσει τους πόρους και τη λειτουργία της εταιρείας, η οποία προσπαθεί να απαντήσει στην επιτυχία της Anthropic στον κλάδο των επιχειρηματικών πελατών.

«Κόκκινος συναγερμός»

Η οργανωτική δομή της εταιρείας έγινε περίπλοκη λόγω της πληθώρας προϊόντων που έχει λανσάρει ή προαναγγείλει, όπως η εφαρμογή συνθετικών βίντεο Sora και η μυστηριώδης συσκευή που ετοιμάζει.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι απλώσαμε τις προσπάθειές μας σε υπερβολικά πολλές εφαρμογές και ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις ενέργειές μας» έγραψε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους η Φίτζι Σίμο, διευθύντρια Εφαρμογών της εταιρείας. «Αυτός ο κατακερματισμός μας επιβράδυνε και έκανε πιο δύσκολο να πετύχουμε το επίπεδο ποιότητας που θέλουμε» είπε.

Σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, η Σίμο είπε στους εργαζομένους ότι η OpenAI δεν έχει την πολυτέλεια να ασχολείται με παράλληλες επιδιώξεις την ώρα που η Anthropic γνωρίζει επιτυχία με τα προϊόντα Claude Code και Cowork, τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη λογισμικού και άλλες ροές εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε μάλιστα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για την υλοποίηση της προσπάθειας.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic φέρονται να ετοιμάζονται για είσοδο στο χρηματιστήριο, πιθανώς εντός του έτους, και προσπαθούν να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους για αύξηση εσόδων που έχουν υποσχεθεί στους επενδυτές.

Τον περασμένο Οκτώβριο η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT Altas, ένα browser που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Google.

Φέτος, παρουσίασε το εργαλείο προγραμματισμού Codex ως ξεχωριστή εφαρμογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Codex θα αποκτήσει agentic ικανότητες τους επόμενους μήνες πριν ενσωματωθεί στο superapp.

Όπως έγραφε η Σίμο στο μήνυμά της, το superapp «είναι μια ευκαιρία να συνδυάσουμε την ισχυρότερη καταναλωτική εφαρμογή το ισχυρότερο brand τεχνητής νοημοσύνης με την ισχυρότερη εφαρμογή πρακτόρων και να αξιοποιήσουμε την κλίμακα των καταναλωτών μας, ώστε να προσφέρουμε δυνατότητες πρακτόρων σε όλους».

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
