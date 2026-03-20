Η OpenAI επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να ενώσει την εφαρμογή ChatGPT, το browser Atlas και την πλατφόρμα προγραμματισμού Codex σε ένα «superapp», το οποίο αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η νέα «υπερεφαρμογή» θα προσφέρει δυνατότητες πρακτόρων ΑΙ (AI agent), συστήματα που εργάζονται αυτόνομα στον υπολογιστή του χρήστη για μια γκάμα εφαρμογών, από την ανάλυση δεδομένων μέχρι την κράτηση εισιτηρίων.

Το superapp θα συνδυάζει τις βασικές υπηρεσίες της υπηρεσίες της OpenAI προς όφελος των χρηστών και παράλληλα θα εξορθολογήσει τους πόρους και τη λειτουργία της εταιρείας, η οποία προσπαθεί να απαντήσει στην επιτυχία της Anthropic στον κλάδο των επιχειρηματικών πελατών.

«Κόκκινος συναγερμός»

Η οργανωτική δομή της εταιρείας έγινε περίπλοκη λόγω της πληθώρας προϊόντων που έχει λανσάρει ή προαναγγείλει, όπως η εφαρμογή συνθετικών βίντεο Sora και η μυστηριώδης συσκευή που ετοιμάζει.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι απλώσαμε τις προσπάθειές μας σε υπερβολικά πολλές εφαρμογές και ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις ενέργειές μας» έγραψε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους η Φίτζι Σίμο, διευθύντρια Εφαρμογών της εταιρείας. «Αυτός ο κατακερματισμός μας επιβράδυνε και έκανε πιο δύσκολο να πετύχουμε το επίπεδο ποιότητας που θέλουμε» είπε.

Σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, η Σίμο είπε στους εργαζομένους ότι η OpenAI δεν έχει την πολυτέλεια να ασχολείται με παράλληλες επιδιώξεις την ώρα που η Anthropic γνωρίζει επιτυχία με τα προϊόντα Claude Code και Cowork, τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη λογισμικού και άλλες ροές εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε μάλιστα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για την υλοποίηση της προσπάθειας.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic φέρονται να ετοιμάζονται για είσοδο στο χρηματιστήριο, πιθανώς εντός του έτους, και προσπαθούν να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους για αύξηση εσόδων που έχουν υποσχεθεί στους επενδυτές.

Τον περασμένο Οκτώβριο η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT Altas, ένα browser που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Google.

Φέτος, παρουσίασε το εργαλείο προγραμματισμού Codex ως ξεχωριστή εφαρμογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Codex θα αποκτήσει agentic ικανότητες τους επόμενους μήνες πριν ενσωματωθεί στο superapp.

Όπως έγραφε η Σίμο στο μήνυμά της, το superapp «είναι μια ευκαιρία να συνδυάσουμε την ισχυρότερη καταναλωτική εφαρμογή το ισχυρότερο brand τεχνητής νοημοσύνης με την ισχυρότερη εφαρμογή πρακτόρων και να αξιοποιήσουμε την κλίμακα των καταναλωτών μας, ώστε να προσφέρουμε δυνατότητες πρακτόρων σε όλους».