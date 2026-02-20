Πρώτες πληροφορίες για τα γκάτζετ τεχνητής νοημοσύνης που ετοιμάζει η OpenAI

Η OpenAI έχει αναθέσει σε ομάδα περισσότερων από 200 ατόμων να αναπτύξει μια σειρά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, ένα έξυπνο ηχείο και πιθανώς έξυπνα γυαλιά και μια έξυπνη λάμπα, αναφέρει το The Information επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η αρχή θα γίνει με το έξυπνο ηχείο τον Φεβρουάριο του 2027 το νωρίτερο, λέει το ρεπορτάζ. Η συσκευή θα διαθέτει κάμερα για να εξετάζει το περιβάλλον και θα πωλείται για 200 με 300 δολάρια.

Τα έξυπνα γυαλιά θα ακολουθήσουν αργότερα, καθώς δεν θα είναι έτοιμα για μαζική παραγωγή πριν το 2028, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Λιγότερο σαφές είναι το σχέδιο για την έξυπνη λάμπα.

Οι φήμες ότι η εταιρεία του ChatGPT σχεδιάζει να επεκταθεί στο hardware επιβεβαιώθηκαν τον Μάιο του 2025 όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο σερ Τζόνι Άιβ, το μυαλό πίσω από τον καινοτόμο για την εποχή του σχεδιασμό του iPhone, προσλαμβάνεται ως επικεφαλής δημιουργικού σχεδιασμού.

Η OpenAI εξαγόρασε επίσης την εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών io Products που είχε ιδρύσει ο Άιβ, μια συμφωνία της οποία το ύψος εκτιμάται στα 6,5 δισ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν είχε δηλώσει τότε πως ένα πρωτότυπο ήταν έτοιμο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες. είπε όμως πως πρόκειται για την «πιο κουλ τεχνολογία που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI υπέγραψε συμφωνία με την Luxshare, μεγάλο προμηθευτή της Apple, για την παραγωγή μιας προσωπικής συσκευής τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε τότε το The Information.

Εκτός από τη συμφωνία με την Luxshare, η οποία συναρμολογεί τα iPhone και τα AirPod της Apple, η OpenAI φέρεται επίσης να είχε επαφές με την κινεζική Goertek, η οποία συναρμολογεί το AirPod και το Apple Watch και θα μπορούσε να προσφέρει ηχεία ή άλλα εξαρτήματα.

Η OpenAI δεν είναι η μόνη που ποντάρει στις έξυπνες φορετές συσκευές. Η Meta γνωρίζει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά που σχεδίασε σε συνεργασία με την Ray Ban, ενώ ανάλογα σχέδια φέρονται να έχουν η Apple και η Google.