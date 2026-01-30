Λεφτά με το τσουβάλι για την OpenAI – Όλοι θέλουν να επενδύσουν στο χρυσό παιδί της ΑΙ

Η Amazon βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, και το ποσό μπορεί να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και τα τελικά ποσά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πολλές ακόμα εγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επενδυτές, όπως η SoftBank, η Nvidia και η Microsoft αγωνίζονται να συνάψουν συνεργασίες με την OpenAI – η οποία επενδύει σημαντικά σε κέντρα δεδομένων – στοιχηματίζοντας ότι οι στενότερες σχέσεις με την νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κούρσα επικράτησης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η OpenAI επιδιώκει να συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτιμώντας την σε περίπου 830 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Ο όμιλος SoftBank βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην νεοφυή επιχείρηση.

Η OpenAI, η οποία υπέγραψε συμφωνία υπολογιστικής ισχύος ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Cerebras, ανταγωνίστρια της Nvidia, νωρίτερα αυτό το μήνα, θέτει τις βάσεις για μια δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ηγείται των διαπραγματεύσεων με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με το Wall Street Journal, το οποίο πρώτο ανέφερε την εξέλιξη.

Η επένδυση έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να καταστήσει την Amazon τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας AI.

Η Amazon είναι επίσης επενδυτής στην Anthropic, έχοντας επενδύσει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Anthropic, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ανταγωνιστή της OpenAI λόγω της ισχυρής υιοθέτησης των υπηρεσιών της από εταιρικούς πελάτες, έχει προβλέψει ότι θα υπερδιπλασιάσει και ενδεχομένως θα τριπλασιάσει τα ετήσια έσοδά της το 2026, φτάνοντας τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia, η Amazon και η Microsoft βρίσκονται επίσης σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσουν έως και 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Information την Τετάρτη.

Η Nvidia, ένας υπάρχων επενδυτής του οποίου τα τσιπ τροφοδοτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει έως και 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Microsoft, ένας μακροχρόνιος υποστηρικτής, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει λιγότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΟΤ.gr