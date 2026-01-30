science
Λεφτά με το τσουβάλι για την OpenAI – Όλοι θέλουν να επενδύσουν στο χρυσό παιδί της ΑΙ
30 Ιανουαρίου 2026, 12:20

Λεφτά με το τσουβάλι για την OpenAI – Όλοι θέλουν να επενδύσουν στο χρυσό παιδί της ΑΙ

Amazon, SoftBank, Nvidia και Microsoft σπεύδουν να επενδύσουν στην OpenAI ενόψει της διαφαινόμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η Amazon βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, και το ποσό μπορεί να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και τα τελικά ποσά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πολλές ακόμα εγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επενδυτές, όπως η SoftBank, η Nvidia και η Microsoft αγωνίζονται να συνάψουν συνεργασίες με την OpenAI – η οποία επενδύει σημαντικά σε κέντρα δεδομένων – στοιχηματίζοντας ότι οι στενότερες σχέσεις με την νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κούρσα επικράτησης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η OpenAI επιδιώκει να συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτιμώντας την σε περίπου 830 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Ο όμιλος SoftBank βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην νεοφυή επιχείρηση.

Η OpenAI, η οποία υπέγραψε συμφωνία υπολογιστικής ισχύος ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Cerebras, ανταγωνίστρια της Nvidia, νωρίτερα αυτό το μήνα, θέτει τις βάσεις για μια δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ηγείται των διαπραγματεύσεων με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με το Wall Street Journal, το οποίο πρώτο ανέφερε την εξέλιξη.

Η επένδυση έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να καταστήσει την Amazon τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας AI.

Η Amazon είναι επίσης επενδυτής στην Anthropic, έχοντας επενδύσει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Anthropic, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ανταγωνιστή της OpenAI λόγω της ισχυρής υιοθέτησης των υπηρεσιών της από εταιρικούς πελάτες, έχει προβλέψει ότι θα υπερδιπλασιάσει και ενδεχομένως θα τριπλασιάσει τα ετήσια έσοδά της το 2026, φτάνοντας τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia, η Amazon και η Microsoft βρίσκονται επίσης σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσουν έως και 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Information την Τετάρτη.

Η Nvidia, ένας υπάρχων επενδυτής του οποίου τα τσιπ τροφοδοτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει έως και 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Microsoft, ένας μακροχρόνιος υποστηρικτής, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει λιγότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΟΤ.gr

World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Stream science
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
