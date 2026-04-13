Η Ρεάλ, η δικαίωση του Τσάμπι Αλόνσο και η Λίβερπουλ

Η ποδοσφαιρική Ευρώπη παρακολουθεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον Τσάμπι Αλόνσο καθώς η φετινή σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να επιβεβαιώνει ένα αφήγημα που μέχρι πρότινος ακουγόταν ως υπεραπλουστευμένη δικαιολογία: ότι τα προβλήματα της «Βασίλισσας» δεν ήταν αποτέλεσμα ενός προπονητή, αλλά ενός βαθύτερου, πολυεπίπεδου ζητήματος.

Η απομάκρυνση του Βάσκου τεχνικού μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε τότε ως αναγκαία τομή για την επανεκκίνηση της ομάδας. Οι κατηγορίες εστίαζαν στην ανεπαρκή φυσική κατάσταση των παικτών, στη συντηρητική προσέγγιση στα μεγάλα παιχνίδια και κυρίως στη διαχείριση προσωπικοτήτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Βινίσιους. Ωστόσο, η εικόνα που ακολούθησε μόνο ως δικαίωση της επιλογής αυτής δεν μπορεί να ερμηνευτεί.

Η Ρεάλ, αντί να βρει ισορροπία, βυθίστηκε σε μια περίοδο αστάθειας. Η απώλεια του Κυπέλλου, η σημαντική απόσταση στη μάχη του πρωταθλήματος και η ανάγκη για μια υπέρβαση σχεδόν εκτός λογικής στο UEFA Champions League αποτυπώνουν μια ομάδα χωρίς σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να ξεπερνά τις τακτικές επιλογές και να αγγίζει τη δομή, τη διαχείριση και τη συνοχή του συλλόγου.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Τσάμπι Αλόνσο επιλέγει τη σιωπή. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αξιοποίησε το διάστημα της αποχώρησής του για να αποσυμπιεστεί, να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να παραμείνει, ταυτόχρονα, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς προπονητών. Η αξία του δεν μειώθηκε· αντιθέτως, για πολλούς εντός των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων ενισχύθηκε.

Στα γραφεία των μεγάλων ομάδων, η συζήτηση είναι πλέον διαφορετική. Αν η Ρεάλ ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς τίτλο, η ανάγνωση θα είναι σαφής: ο Αλόνσο αποτέλεσε περισσότερο εξιλαστήριο θύμα παρά την πηγή του προβλήματος. Και αυτή η μεταστροφή αντίληψης ανοίγει νέους δρόμους.

Ο πιο πιθανός προορισμός φαίνεται να είναι η Λίβερπουλ. Στο Άνφιλντ, η σεζόν χαρακτηρίζεται από αστάθεια και η παρουσία του Άρνε Σλοτ δεν έχει καταφέρει να πείσει απόλυτα ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Οι «reds» βρίσκονται μπροστά σε μια μεταβατική φάση, με πιθανές αποχωρήσεις-σταθμούς και με την ανάγκη για ένα πρόσωπο που θα συνδυάζει γνώση του συλλόγου, σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη και ισχυρή προσωπικότητα.

Ο Αλόνσο πληροί όλα τα παραπάνω. Η σύνδεσή του με τη Λίβερπουλ, ως πρώην παίκτης που έζησε ένδοξες στιγμές με τον σύλλογο, ενισχύει το αφήγημα της επιστροφής. Παράλληλα, η φιλοσοφία του, που βασίζεται στην οργάνωση, την πειθαρχία και την τακτική ευελιξία, ταιριάζει σε μια ομάδα που αναζητά ξανά την ταυτότητά της μετά από έναν κύκλο επιτυχιών.

Άλλες επιλογές που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να έχουν κλείσει. Στη Μάντσεστερ Σίτι υπάρχει ήδη σχεδιασμός διαδοχής του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ στην Μπάγερν η σταθερότητα που προσφέρει ο Κομπανί δεν αφήνει περιθώρια για αλλαγές. Έτσι, το Άνφιλντ μοιάζει να συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το πού θα συνεχίσει ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά το πώς θα αξιοποιηθεί. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, όπου η πίεση για άμεσο αποτέλεσμα είναι διαρκής και αδυσώπητη, στη Λίβερπουλ υπάρχει η δυνατότητα οικοδόμησης ενός πρότζεκτ με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ένα περιβάλλον που θα του επιτρέψει να εφαρμόσει πλήρως τις ιδέες του, χωρίς τον φόβο της πρόωρης αποδόμησης.

Η ιστορία, άλλωστε, δείχνει ότι οι προπονητές κρίνονται όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται. Και στην περίπτωση του Αλόνσο, το πλαίσιο της Ρεάλ φαίνεται πως δεν ήταν ποτέ πραγματικά ευνοϊκό.

Καθώς η σεζόν πλησιάζει στο φινάλε της, το αφήγημα αλλάζει. Από την αμφισβήτηση στη δικαίωση και από την αποχώρηση σε μια νέα, πιθανώς πιο ώριμη ευκαιρία. Ο Τσάμπι Αλόνσο περιμένει. Και αυτή τη φορά, φαίνεται να έχει τον χρόνο – και ίσως τον προορισμό – με το μέρος του.