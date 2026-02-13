Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Η συνέντευξη Τύπου του Φερνάντο Αλόνσο ήταν από τις πιο πολυαναμενόμενες των χειμερινών δοκιμών, ειδικά μετά τις βαριές δηλώσεις του Λανς Στρολ την προηγούμενη ημέρα για τα «γενικά και μαζικά προβλήματα» της νέας Aston Martin AMR26.

Ο Ισπανός, με τον γνώριμο ρεαλισμό του, δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Παραδέχθηκε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται εκεί που θα ήθελε, τόνισε όμως πως το δυναμικό του μονοθεσίου δεν έχει ακόμη ξεκλειδωθεί και πως υπάρχει περιθώριο να αλλάξει η εικόνα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

«Σίγουρα δεν είμαστε στη θέση που θέλαμε», ανέφερε από την αρχή. «Ξεκινήσαμε με το αριστερό, γιατί το ότι χάσαμε τη Βαρκελώνη ήταν μεγάλο πλήγμα. Δεν χάσαμε μόνο το τεστ, αλλά και τις ημέρες δοκιμών πριν από αυτό. Κάποιοι οδηγοί είχαν ήδη οδηγήσει το μονοθέσιο από τις 9 Ιανουαρίου και εδώ και έναν μήνα αναλύουν δεδομένα και λύνουν προβλήματα».

Η Aston Martin φτάνει ουσιαστικά στο Μπαχρέιν χωρίς το απαραίτητο υπόβαθρο. Όπως εξηγεί ο Αλόνσο, για την ομάδα αυτή είναι στην πράξη η πρώτη πραγματική επαφή με το αυτοκίνητο. «Βρίσκουμε μικρά προβλήματα εδώ κι εκεί σε κάθε stint. Έναν αισθητήρα, μια θερμοκρασία, κάτι στα δεδομένα. Και αυτό επηρεάζει το πρόγραμμα. Όταν δεν μπορείς να κάνεις καθαρούς γύρους, stint με stint, δεν προχωράς στη σωστή κατεύθυνση με το στήσιμο».

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η απόδοση, αλλά και η μεθοδολογία. «Αν έχεις πρόγραμμα δοκιμών με τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάρτησης και ξαφνικά προκύψει κάτι στα δεδομένα, πρέπει να σταματήσεις, να ελέγξεις, να αλλάξεις αισθητήρα. Όταν ξαναβγαίνεις, έχει περάσει μια ώρα και η πίστα είναι διαφορετική. Έτσι χάνεις τη συνέχεια. Ίσως οι άλλες ομάδες να πέρασαν αυτά τα προβλήματα νωρίτερα, στις πρώτες ημέρες. Εμείς, δυστυχώς, τα βρίσκουμε τώρα».

Σε ερώτηση για τους αντιπάλους και ειδικά για το αν τον έχει εντυπωσιάσει η εικόνα της Red Bull, ο Αλόνσο ήταν προσεκτικός αλλά ειλικρινής. «Δεν ξέρω ακριβώς σε τι επίπεδο είναι σε σχέση με τους άλλους, δεν έχω κοιτάξει όλα τα δεδομένα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν μια πολύ καλή μονάδα ισχύος. Είναι η πρώτη τους χρονιά με αυτή τη διαμόρφωση, τρέχουν πολύ, έτρεξαν πολύ και στη Βαρκελώνη και εδώ, και δείχνουν γρήγοροι. Ναι, είμαι εντυπωσιασμένος με αυτό που έχουν κάνει».

Η γενική εικόνα της νέας εποχής δείχνει ότι οι μεγάλοι παραμένουν μπροστά, παρά το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ο Αλόνσο συμφωνεί ότι οι καθιερωμένες ομάδες έχουν πλεονέκτημα. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς μπροστά και ποιος πίσω αυτή τη στιγμή. Αλλά οι κορυφαίες ομάδες πάντα έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί το σύστημά τους δουλεύει ομαλά, βρίσκονται συνεχώς στο μέγιστο. Οι μικρότερες ομάδες πρέπει να εξελίσσονται βήμα βήμα».

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι οι εκπλήξεις είναι πάντα πιθανές. «Οι νέοι κανονισμοί συχνά δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον να ξεχωρίσει. Ίσως μια μεγάλη ομάδα να μην είναι τόσο γρήγορη όσο νομίζουμε και κάποια μεσαία να είναι καλύτερη απ’ ό,τι περιμέναμε. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η έκπληξη. Ελπίζω ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, ειδικά για εμάς. Ακόμα κι αν ξεκινήσουμε αργά, μπορούμε να βελτιωθούμε».

Για να στηρίξει το επιχείρημά του, θυμίζει το πρόσφατο παρελθόν: «Η McLaren το 2023 είχε δεχθεί γύρο εδώ στο Μπαχρέιν και μετά κέρδισε αγώνα στην Αυστρία ή στο Σίλβερστοουν. Αυτό το άθλημα είναι πολύπλοκο».

Η ερώτηση για την εμπιστοσύνη στην ομάδα ήρθε αναπόφευκτα. Ο Αλόνσο ξεκαθάρισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η πίστη του παραμένει. «Ναι, ειδικά στο σασί. Η μονάδα ισχύος είναι πιο περίπλοκη, γιατί ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε πλήρως τον κανονισμό και τι απαιτείται. Αλλά όσον αφορά το σασί, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια με τον Άντριαν Νιούι να κυριαρχεί στο άθλημα, δεν γίνεται να ξεχάσει τα πάντα μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμα κι αν δεν είμαστε στο 100% τώρα, θα φτάσουμε εκεί, γιατί θα λύσουμε τα προβλήματα».

Για τη μονάδα ισχύος, ο τόνος είναι πιο επιφυλακτικός. «Χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Αν είμαστε πίσω, πρέπει να βελτιωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Όταν του τέθηκε το ζήτημα της διαφοράς από τους κορυφαίους, με αφορμή την εκτίμηση του Στρολ για υστέρηση 4,5 δευτερολέπτων, ο Αλόνσο δεν διαφώνησε ανοιχτά. «Είναι δύσκολο να το ξέρεις. Στη Βαρκελώνη ήμασταν γύρω στα 4,5 δευτερόλεπτα και τις δύο πρώτες ημέρες εδώ ήμασταν επίσης 4,5 με 5, οπότε έμοιαζε με τάση».

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα ρεαλισμού αλλά όχι παραίτησης. «Υπάρχουν γύροι που αλλάζεις μια ρύθμιση και κερδίζεις ή χάνεις οκτώ δέκατα. Δεν μιλάμε για δύο δέκατα. Ίσως μπορούμε να κερδίσουμε δευτερόλεπτα αν βελτιστοποιήσουμε τα πάντα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Είμαστε ρεαλιστές: δεν θα είμαστε από τους πιο γρήγορους στη Μελβούρνη. Ξεκινήσαμε αργά και με το αριστερό. Αλλά είναι δύσκολο να προβλέψεις πού θα καταλήξουμε».

Ο Αλόνσο δεν πουλάει ψευδαισθήσεις. Δεν υπόσχεται θαύματα στην πρεμιέρα. Υπόσχεται, όμως, δουλειά, εξέλιξη και χρόνο. Και στο σύγχρονο, απρόβλεπτο περιβάλλον της Formula 1, αυτό από μόνο του παραμένει ένα ισχυρό χαρτί.