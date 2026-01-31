newspaper
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Οι πόλεις–κλειδιά της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας το 2026 – Ποιες ειδικότητες αναζητούν
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Ιανουαρίου 2026, 13:30

Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις, που διαμορφώνουν τον νέο χάρτη της εργασίας το 2026. Τι ειδικότητες ζητούν

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Από το Παρίσι και τη Βαρκελώνη έως το Βερολίνο και τη Βαρσοβία, οι ευρωπαϊκές πόλεις αναδεικνύονται σε βασικούς κόμβους απασχόλησης, διαμορφώνοντας τον νέο χάρτη της αγοράς εργασίας το 2026.

Σε όλη την Ευρώπη, μεγάλα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν την καινοτομία, τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις πιο ελκυστικές επαγγελματικές προοπτικές — κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών, του ανθρώπινου δυναμικού και των πωλήσεων.

Παρότι η τηλεργασία παραμένει σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, οι εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν σε στρατηγικές τοποθεσίες όπου συνυπάρχουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρές υποδομές και διεθνής συνδεσιμότητα.

Όπως αναφέρει σε έρευνα της πανευρωπαϊκή εταιρεία προσλήψεων υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις που ξεχωρίζουν το 2026 — αναλύοντας τους λόγους που τις καθιστούν πόλους έλξης ταλέντου.

Οι κλάδοι που κινούν τις προσλήψεις το 2026

Η ζήτηση για προσωπικό παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στην τεχνολογία και τις ψηφιακές υπηρεσίες — από το λογισμικό και τα δεδομένα έως το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη. Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται επίσης στα χρηματοοικονομικά και το fintech, καθώς οι εταιρείες ενισχύουν τις ψηφιακές τους λειτουργίες και επεκτείνουν τις ευρωπαϊκές τους δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι πωλήσεις και η επιχειρηματική ανάπτυξη διατηρούν κεντρικό ρόλο στις προσλήψεις, καθώς οι οργανισμοί αναζητούν στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν τη διεθνή τους ανάπτυξη. Σημαντική είναι και η αυξημένη ανάγκη για επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και προσέλκυσης ταλέντων, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένα προφίλ παραμένει έντονος.

Καθώς οι τοπικές αγορές εργασίας διαφέρουν αισθητά ως προς τη διαθεσιμότητα ταλέντου, τις μισθολογικές προσδοκίες και τις γλωσσικές απαιτήσεις, οι εταιρείες καλούνται να λάβουν πιο στοχευμένες και στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το πού και πώς θα επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Γαλλία: Επαγγελματική ασφάλεια

Η Γαλλία παραμένει βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, προσφέροντας μακροπρόθεσμη επαγγελματική ασφάλεια και ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα.

Το Παρίσι διατηρεί τη θέση του ως κορυφαίο κέντρο απασχόλησης στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, του fintech, της συμβουλευτικής, του SaaS και του HR. Πολλές πολυεθνικές διαχειρίζονται από εκεί τις ευρωπαϊκές τους δραστηριότητες, δημιουργώντας διαρκή ζήτηση για διεθνώς προσανατολισμένα και δίγλωσσα στελέχη.

Παράλληλα, η Λυών αναδεικνύεται σε ανταγωνιστική εναλλακτική, προσελκύοντας τεχνολογικές εταιρείες και κέντρα κοινών υπηρεσιών χάρη στο χαμηλότερο κόστος και τις αξιόπιστες υποδομές.

Ισπανία: Αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας

Η Ισπανία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διεθνείς επαγγελματίες, συνδυάζοντας αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας με ελκυστικό τρόπο ζωής.

Η Βαρκελώνη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς κόμβους τεχνολογίας και ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη, φιλοξενώντας ευρωπαϊκά hubs πολυεθνικών με κύρια γλώσσα εργασίας τα αγγλικά.

Η Μαδρίτη παραμένει το διοικητικό και χρηματοοικονομικό κέντρο της χώρας, με έντονη δραστηριότητα σε finance, consulting και ανώτερες θέσεις πωλήσεων.

Πορτογαλία: Ταχύρρυθμη ανάπτυξη

Η Πορτογαλία έχει εδραιωθεί ως ένας από τους ταχύτερα ανερχόμενους προορισμούς για διεθνές ταλέντο στη Νότια Ευρώπη. Η Λισαβόνα λειτουργεί πλέον ως κόμβος τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών λειτουργιών και υπηρεσιών HR, εξυπηρετώντας αγορές παγκόσμιας εμβέλειας.

Το Πόρτο ακολουθεί με αυξανόμενη ζήτηση σε IT και μηχανική, προσφέροντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος ζωής.

Γερμανία: Η σταθερά της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η Γερμανία διατηρεί τον ρόλο της ως οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης. Το Βερολίνο συνεχίζει να προσελκύει startups και scale-ups, ενώ το Μόναχο συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με ισχυρές εταιρικές δομές. Η Φρανκφούρτη παραμένει κομβικό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Παρότι η γνώση γερμανικών αποτελεί πλεονέκτημα, σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς —ιδίως στην τεχνολογία— η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί.

Σουηδία: Σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα

Η Σουηδία ξεχωρίζει για το καινοτόμο επιχειρηματικό της περιβάλλον και τις φιλικές προς τον εργαζόμενο πρακτικές. Η Στοκχόλμη αποτελεί σημαντικό κόμβο για SaaS, fintech και product management, ενώ το Μάλμε ενισχύει τον ρόλο του σε ψηφιακές υπηρεσίες και IT.

Πολωνία: Δυναμική ανάπτυξη

Η Πολωνία εξελίσσεται σε στρατηγικό προορισμό για ευρωπαϊκά hubs υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Η Βαρσοβία κυριαρχεί στα χρηματοοικονομικά και τις εταιρικές υπηρεσίες, ενώ η Κρακοβία και το Βρότσλαβ ξεχωρίζουν για IT, R&D και shared services.

Σε όλες αυτές τις πόλεις, η ζήτηση παραμένει υψηλή σε:

Τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες
Χρηματοοικονομικά και fintech
Πωλήσεις και επιχειρηματική ανάπτυξη
Ανθρώπινο δυναμικό και προσέλκυση ταλέντων
Καθώς οι διαφορές μεταξύ των τοπικών αγορών εργασίας είναι έντονες, οι εταιρείες καλούνται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για το πού και πώς θα επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η σημερινή μέρα πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

