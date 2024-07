Κάποιοι νοστάλγησαν τα 80s ή είναι ιδέα μας;

H δεκαετία του 1960 ήταν γεμάτη από σεισμικές κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, πολιτιστικές καινοτομίες, σεξουαλική επανάσταση και κοινωνική κινητικότητα. Το θέμα είναι ότι το ίδιο ήταν και η δεκαετία του 1980, απλά δεν το έκανε τόσο θέμα –στεκόταν στον αφρό των ημερών.

Το φιλμ είναι μια κατάφορη υπεράσπιση στο ελαφρύ, άπληστο, προβληματικό, βρώμικο, αλλά και λαμπερό, γοητευτικό, άτακτο, ποικιλόμορφο και ανατρεπτικό πολιτιστικό χωνευτήρι της δεκαετίας του 1980.

Στη Βρετανία υπήρχε η Μάργκαρετ Θάτσερ, εκατομμύρια άνεργοι, γυναίκες με κοκκαλωμένα από τη λακ μαλλιά, άντρες με τιράντες και κοστούμια που βροντοφώναζαν «ζήτω η απληστία» σε κινητά τηλέφωνα μεγέθους τούβλου.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη η «εϊτίλα» πλαισιωνόταν από σοσιαλιστές ηγέτες με το όραμα του Τρίτου Δρόμου και φυσικά στην Ελλάδα υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλαγή, νεωτερικότητα, διεύρυνση της μεσαίας τάξης, new wave και punk ακούσματα, σιδερότυπα στα μακό και αφίσες στα μέσα φύλα της ντουλάπας, ο πόλεμος των Φόκλαντ, η καταστροφή του Τσερνομπίλ, γκλάσνοστ, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η φιλοδοξία, οι ευκαιρίες, τα γυμνασμένα κορμιά, τα big hair.

Οι Madonna, Prince, Jesus and Mary Chain, New Order, Soft Cell, Public Enemy, Pet Shop Boys, Crass, Bananarama, KLF, Grandmaster Flash and the Furious Five, Happy Mondays, Stone Roses, Beastie Boys, μια εγκυμονούσα Neneh Cherry, οι Sugarcubes, Nirvana, Salt N’ Pepa, Soul II Soul και τόσοι άλλαξα που άλλαξαν τη μουσική μας μνήμη για πάντα.

Η δεκαετία που το καλό γούστο υποτίθεται ότι μας ξέχασε μας έδωσε επίσης το Hounds of Love της Kate Bush, τη συνεχή κυριαρχία του David Bowie και τις απαρχές της rave/acid house κουλτούρας.

Πράγματι, η δεκαετία του 1980 είχε ένα τεράστιο πολιτιστικό εύρος: εναλλακτική κωμωδία, η άνοδος φεμινιστριών του δευτέρου κύματος, μια ισχυρή κουλτούρα περιοδικών και μια ακμάζουσα αντικουλτούρα φανζίν. Στη λογοτεχνία τα πάντα, από τους «Σατανικούς στίχους» και το «Λιγότερο από το Μηδέν», μέχρι την «Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι».

Τελικά, η δεκαετία του 1980 μπορούσε να είναι σκληρή, άγρια, αποβλακωτική, επαναστατική, μαχητική, γοητευτική, παρακμιακή και όλα τα ενδιάμεσα αλλά, για να παίξουμε και με τον στίχο των Pet Shop Boys, δεν ήταν διόλου βαρετή («never being boring»).

Επιμύθιο: «Η ελληνική λέξη για την «επιστροφή» είναι nostos. Algos σημαίνει «πόνος». Έτσι, η νοσταλγία είναι ο πόνος που προκαλείται από μια ανικανοποίητη λαχτάρα επιστροφής» γράφει ο Μίλαν Κούντερα στην «Άγνοια» και κάπως ταιριάζει με το θέμα μας.

* Το ντοκιμαντέρ «Brats» προβάλλεται στο Hulu από τις 13 Ιουνίου.

Πηγή: Grace