# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ελβετία: Για 3,79 εκατ. ευρώ πουλήθηκε διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 02:30

Ελβετία: Για 3,79 εκατ. ευρώ πουλήθηκε διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη

Μια διαμαντένια καρφίτσα που άνηκε στον Ναπολέοντα με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ, πουλήθηκε για το ποσό-ρεκόρ των 3.790.000 ευρώ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Μια καρφίτσα διακοσμημένη με διαμάντια που ανήκε στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και ανακτήθηκε από τον πρωσικό στρατό στο Βατερλό πωλήθηκε την Τετάρτη στη Γενεύη στην ρεκόρ τιμή των 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η τιμή πώλησης αυτού του ιστορικού κοσμήματος, ενός από τα πιο δημοφιλή κομμάτια αυτής της εβδομάδας πολυτελείας στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του Sotheby’s, που το είχε εκτιμήσει μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά τη φυγή του στην πεδιάδα του Βατερλώ (κοντά στις Βρυξέλλες, στο σημερινό Βέλγιο) από τους Βρετανούς και Πρώσους στρατιώτες μετά τη διάσημη μάχη που σφράγισε την πτώση του.

Το κυκλικό κόσμημα, διαμέτρου περίπου 45 mm, έχει στο κέντρο του ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων, περιτριγυρισμένο από σχεδόν εκατό παλιά διαμάντια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, διατεταγμένα σε δύο ομόκεντρες σειρές.

Η καρφίτσα δημιουργήθηκε για τον Ναπολέοντα

Αυτό το μοναδικό κομμάτι δημιουργήθηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να στολίσει το δίκορνό του (σ.σ. το χαρακτηριστικό ναπολεόντειο καπέλο) σε ειδικές περιστάσεις», διευκρινίζει ο οίκος δημοπρασιών. Στη συνέχεια, προσφέρθηκε μαζί με άλλα αντικείμενα στον βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο-Γουλιέλμο Γ’ ως τρόπαιο πολέμου στις 21 Ιουνίου 1815, μόλις τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλώ.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της δημοπρασίας της Sotheby’s, το «The Glowing Rose» ή «Rose éclatante», ένα διαμάντι σε έντονο ροζ χρώμα 10,08 καρατίων, με εκτιμώμενη αξία περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, τελικά αποσύρθηκε από τη δημοπρασία την Τετάρτη το βράδυ. Όταν κλήθηκε από το AFP, η Sotheby’s δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την απόσυρση αυτή.

Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

