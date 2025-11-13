Ελβετία: Για 3,79 εκατ. ευρώ πουλήθηκε διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
Μια διαμαντένια καρφίτσα που άνηκε στον Ναπολέοντα με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ, πουλήθηκε για το ποσό-ρεκόρ των 3.790.000 ευρώ.
- Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες - Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Η Ισλανδία ανησυχεί για πιθανή νέα Εποχή των Παγετώνων
- Αγρια κακοποίηση βρέφους από τη μητέρα του – Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Μια καρφίτσα διακοσμημένη με διαμάντια που ανήκε στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και ανακτήθηκε από τον πρωσικό στρατό στο Βατερλό πωλήθηκε την Τετάρτη στη Γενεύη στην ρεκόρ τιμή των 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.
Η τιμή πώλησης αυτού του ιστορικού κοσμήματος, ενός από τα πιο δημοφιλή κομμάτια αυτής της εβδομάδας πολυτελείας στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του Sotheby’s, που το είχε εκτιμήσει μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.
Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά τη φυγή του στην πεδιάδα του Βατερλώ (κοντά στις Βρυξέλλες, στο σημερινό Βέλγιο) από τους Βρετανούς και Πρώσους στρατιώτες μετά τη διάσημη μάχη που σφράγισε την πτώση του.
Το κυκλικό κόσμημα, διαμέτρου περίπου 45 mm, έχει στο κέντρο του ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων, περιτριγυρισμένο από σχεδόν εκατό παλιά διαμάντια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, διατεταγμένα σε δύο ομόκεντρες σειρές.
Η καρφίτσα δημιουργήθηκε για τον Ναπολέοντα
Αυτό το μοναδικό κομμάτι δημιουργήθηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να στολίσει το δίκορνό του (σ.σ. το χαρακτηριστικό ναπολεόντειο καπέλο) σε ειδικές περιστάσεις», διευκρινίζει ο οίκος δημοπρασιών. Στη συνέχεια, προσφέρθηκε μαζί με άλλα αντικείμενα στον βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο-Γουλιέλμο Γ’ ως τρόπαιο πολέμου στις 21 Ιουνίου 1815, μόλις τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλώ.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της δημοπρασίας της Sotheby’s, το «The Glowing Rose» ή «Rose éclatante», ένα διαμάντι σε έντονο ροζ χρώμα 10,08 καρατίων, με εκτιμώμενη αξία περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, τελικά αποσύρθηκε από τη δημοπρασία την Τετάρτη το βράδυ. Όταν κλήθηκε από το AFP, η Sotheby’s δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την απόσυρση αυτή.
- Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
- Ελβετία: Για 3,79 εκατ. ευρώ πουλήθηκε διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
- Συρία: Σκοτώθηκαν 5 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν
- Γερμανία: Καταργείται το ειδικό καθεστώς για τους Ουκρανούς – Χάνουν μια σειρά από επιδόματα
- Ξέσπασε κόντρα: Διασταύρωσαν τα ξίφη τους ΠΑΣΟΚ και Παύλος Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις Ανδρουλάκη
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Ταχυμεταφορές ο «Κορυδαλλός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις