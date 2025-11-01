science
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
01 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Προς το τέλος της βασιλείας του, ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης ηγήθηκε ενός στρατού με πάνω από μισό εκατομμύριο άνδρες σε μια εισβολή στη Ρωσία το 1812.

Έξι μήνες αργότερα, αφού ο στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει, μόνο δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες κατάφεραν να επιστρέψουν στη Γαλλία.

Η εκστρατεία αυτή θεωρείται ένας από τους πιο δαπανηρούς πολέμους στην ιστορία, με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους που αποδόθηκαν όχι μόνο στις μάχες, αλλά και στην πείνα, το ακραίο κρύο και την επιδημία τύφου που ξέσπασε στον στρατό.

Νέα ευρήματα από παλιό DNA

Μια πρόσφατη μελέτη, δημοσιευμένη στο περιοδικό Current Biology, έφερε στο φως νέα στοιχεία για τις ασθένειες που επηρέασαν τον στρατό του Ναπολέοντα.

Σύμφωνα με το CNN, ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εξόντωση του στρατού πιθανώς προκλήθηκε από πολλαπλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων δύο τύπων βακτηρίων που δεν είχαν ανιχνευθεί προηγουμένως.

«Προηγουμένως πιστεύαμε ότι υπήρχε μόνο μία μολυσματική ασθένεια που αποδεκάτισε τον στρατό: ο τύφος», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Rémi Barbieri, πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Institut Pasteur στο Παρίσι και σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εσθονία.

Η νέα μελέτη ανοίγει τον δρόμο για την ανακάλυψη άλλων μολυσματικών ασθενειών που πιθανώς συνέβαλαν στους θανάτους.

Ανάλυση των δοντιών των στρατιωτών

Οι ερευνητές εξέτασαν τα δόντια στρατιωτών που βρέθηκαν σε έναν μαζικό τάφο στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ανακαλυφθέντα το 2001.

Μέσω ανάλυσης DNA, εντόπισαν τα βακτήρια Salmonella enterica και Borrelia recurrentis, υπεύθυνα για τον παρατυφοειδή και τον υποτροπιάζοντα πυρετό, αντίστοιχα.

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα των παραγόντων που συνέβαλαν στην κατάρρευση του στρατού, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζουν τις τεχνολογικές προόδους που επιτρέπουν την κατανόηση ιστορικών γεγονότων με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δόντια στρατιωτών που βρέθηκαν σε έναν μαζικό τάφο που ανακαλύφθηκε το 2001 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.
Οι συνθήκες στη Μόσχα

Όταν ο στρατός του Ναπολέοντα έφτασε στη Μόσχα, η πόλη ήταν εγκαταλελειμμένη, με καμένα χωράφια και χωρίς προμήθειες.

Το κρύο και η έλλειψη ασφαλών τροφίμων ή καθαρών ρούχων επέτειναν τη δυσκολία της υποχώρησης. Η μόλυνση από βακτήρια προσέθεσε έναν επικίνδυνο παράγοντα στην ήδη αδύναμη κατάσταση του στρατού.

Ο τύφος, που προκαλείται από το βακτήριο Rickettsia prowazekii, είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά σε δείγματα στρατιωτών το 2006, αλλά η τεχνολογία της εποχής δεν επέτρεπε την πλήρη ανάλυση.

Η νέα μελέτη χρησιμοποιεί μία μέθοδο που ονομάζεται «αλληλούχιση υψηλής απόδοσης», μια τεχνολογία που μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια θραύσματα DNA ταυτόχρονα, επιτρέποντας την αναγνώριση ακόμα και πολύ παλιών και φθαρμένων γενετικών δειγμάτων.

Δύο έως τρεις χιλιάδες στρατιώτες από τον στρατό του Ναπολέοντα βρέθηκαν σε έναν μαζικό τάφο στα βόρεια προάστια του Βίλνιους, στη Λιθουανία, το 2001.
Νέες μέθοδοι

«Αυτό είναι δυνατό μόνο με μηχανήματα ικανά να αναλύσουν τεράστιες ποσότητες DNA», εξηγεί ο Nicolás Rascovan, επικεφαλής της Μονάδας Μικροβιακής Παλαιογενωμικής στο Institut Pasteur.

Η ανάλυση αυτή προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ιστορικού τοπίου των μολυσματικών ασθενειών και της επίδρασής τους στα γεγονότα της εποχής.

Αν και η μελέτη εξέτασε μόνο 13 δείγματα και δεν βρήκε ίχνη τύφου, αυτό δεν αμφισβητεί τα ευρήματα του 2006. Αντίθετα, προσθέτει ότι υπήρχαν διάφορες μολυσματικές ασθένειες στον στρατό, ανοίγοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες ανιχνεύσιμες ασθένειες στο μέλλον.

Σημασία της μελέτης για την ιστορία και την ιατρική

Ο Cecil Lewis, ερευνητής αρχαίου DNA, σχολίασε ότι τα αποτελέσματα ενισχύουν την κατανόηση της κατάρρευσης του στρατού του Ναπολέοντα.

Οι μελέτες αρχαίου DNA παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη των παθογόνων οργανισμών και τη θέση τους στην ιστορία, με εφαρμογές στην πρόβλεψη και διαχείριση μελλοντικών επιδημιών.

Ο παρατυφοειδής και ο υποτροπιάζων πυρετός υπάρχουν ακόμη σήμερα, αλλά δεν είναι τόσο θανατηφόροι.

Ο Ναπολέων επέζησε , αλλά η σημαντική απώλεια στρατιωτών συνέβαλε στην πτώση του από την εξουσία λίγα χρόνια αργότερα.

«Η εξέλιξη της τεχνολογίας από το 2006 έως σήμερα επιτρέπει να κάνουμε πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν λίγα χρόνια», τόνισε ο Rascovan.

Η πρόοδος αυτή ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη αρχαίων μολυσματικών ασθενειών και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο έχουν επηρεάσει την ιστορία και την ανθρώπινη εξέλιξη.

Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη
Διάστημα 31.10.25

Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη

Η αμερικανική κυβέρνηση απειλεί να αναθέσει το συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία αν η Space του Μασκ δεν επιτχύνει την ανάπτυξη του σκάφους Starship που θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στη Σελήνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
