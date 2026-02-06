Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Όταν η Giada Damen που εργάζεται για τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, έλαβε μια φωτογραφία μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Request an Auction Estimate», δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε μόλις φτάσει στα χέρια της, αναφέρει το Artnet.

Ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης είχε στην κατοχή του ένα άγνωστο μέχρι τότε σκίτσο-μελέτη του Μιχαήλ Άγγελου για τις παγκοσμίου φήμης τοιχογραφίες του στην Καπέλα Σιξτίνα.

Η ερευνήτρια αναγνώρισε το έργο, που ήταν φιλοτεχνημένο με κόκκινο κιμωλία, ως προετοιμασία για το δεξί πόδι της μνημειώδους μορφής της «Λιβυκής Σίβυλλας», που βρίσκεται στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Ρεκόρ

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας.

Τώρα, αυτό το έργο έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ ως το πιο ακριβό σχέδιο του καλλιτέχνη, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, όταν πουλήθηκε για 27,2 εκατομμύρια δολάρια το απόγευμα της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου.

Με εκτιμώμενη αξία 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιήθηκε ένας έντονος διαγωνισμός προσφορών που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, ξεκινώντας από 1,4 εκατομμύρια δολάρια και ανεβαίνοντας σταθερά προς τα πάνω.

Το σχέδιο «έπιασε» τελικά τα 23,1 εκατομμύρια δολάρια (μαζί με την προμήθεια αγγίζει τα 27 εκατομμύρια).

Σύμφωνα με την Artnet Price Database, το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου ήταν 24,3 εκατομμύρια δολάρια για το «A nude man (after Masaccio) and two figures behind him» που πωλήθηκε στο Christie’s Paris τον Μάιο του 2022.

Πώς βρέθηκε στα έμπειρα χέρια των ειδικών;

Σύμφωνα με την Giada Damen, το σκίτσο είναι ένα από τα μόλις 10 σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου που είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Δεν υπάρχει καταγραφή του αριθμού των σχεδίων που δημιούργησε ο δάσκαλος, αλλά εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί περίπου 600, εκ των οποίων τα 50 σχετίζονται με το έργο του στην Καπέλα Σιξτίνα.

Το σχέδιο υποβλήθηκε από έναν άνδρα που ζει στην Αμερική και ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Κληρονόμησε το σχέδιο ως μέρος μιας συλλογής αντικειμένων από τη γιαγιά του. Ήταν εξοικειωμένος με το σχέδιο όλη του τη ζωή, καθώς και με το γεγονός ότι είχε περάσει από γενιά σε γενιά στην οικογένειά του στην Ευρώπη από τα τέλη του 1700, αλλά δεν γνώριζε ποιος ήταν ο καλλιτέχνης.

Από την πλευρά της, η Damen αναγνώρισε αμέσως το έργο, αν και είπε ότι ήταν προσεκτική ώστε να μην βγάλει βιαστικά συμπεράσματα, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Eileen Kinsella σε άρθρο της στο Artnet.

Αφού εξασφάλισε την έγκριση του ιδιοκτήτη, το έργο μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να υποβληθεί σε έρευνα.

Αυτή περιελάμβανε υπέρυθρη φωτογραφία, η οποία αποκάλυψε σχέδια στο πίσω μέρος του φύλλου που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, και αυτά μοιάζουν με έργο καλλιτέχνη του 16ου αιώνα, στενού συνεργάτη του Μιχαήλ Άγγελου.

