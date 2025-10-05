«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η εμβληματική εικόνα του τετράμηνου βρέφους που κολυμπά γυμνό κάτω από το νερό, κυνηγώντας ένα δολάριο, στο εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ Nevermind της μπάντας που όρισε τη grunge σκηνή, τους Nirvana, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ροκ ιστορίας.

Ωστόσο, για τον Σπένσερ Έλντεν, τον άνδρα που απεικονίζεται ως βρέφος στο εξώφυλλο, η λήψη έγινε πολλά περισσότερα από ακόμη ένα παιδικό πορτρέτο του.

Ο Έλντεν μήνυσε το ροκ συγκρότημα και τον φωτογράφο Κερκ Γουέντελ το 2021, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητά του ήταν «για πάντα συνδεδεμένη με την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωσε ως ανήλικος». Η υπόθεση είχε αρχικά απορριφθεί το 2022 από τον Αμερικανό Περιφερειακό Δικαστή Φερνάντο Ολγκίν λόγω παραγραφής.

Ωστόσο, μετά την ανατροπή αυτής της απόφασης από εφετείο, ο Έλντεν κατέθεσε εκ νέου αγωγή -χάνοντας τελεσίδικα.

Ο δικαστής Ολγκίν εξέδωσε ετυμηγορία κατά του Έλντεν σημειώνοντας στην απόφασή του ότι «ούτε η στάση, ούτε το σημείο εστίασης, ούτε το σκηνικό, ούτε το συνολικό πλαίσιο υποδηλώνουν ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι σεξουαλικά άσεμνο».

«Ούτε η στάση, ούτε το σημείο εστίασης, ούτε το σκηνικό, ούτε το συνολικό πλαίσιο υποδηλώνουν ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι σεξουαλικά άσεμνο»

Συγκεκριμένα, ο δικαστής Ολγκίν συνέκρινε την εικόνα με μια οικογενειακή φωτογραφία παιδιού που κάνει μπάνιο και δήλωσε ότι είναι «σαφώς ανεπαρκής για να υποστηρίξει την υπόθεση ότι είναι ένα παιδική πορνογραφία».

Επικαλούμενος προηγούμενη απόφαση, ο δικαστής έγραψε ότι «η γύμνια πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους παράγοντες που καθιστούν την οπτική απεικόνιση λάγνα ή σεξουαλικά προκλητική».

Ο δικαστής έλαβε επίσης υπόψη του το γεγονός ότι οι γονείς του Έλντεν ήταν παρόντες στη φωτογράφιση, ότι ο φωτογράφος ήταν φίλος τους, καθώς και ότι ο ενάγων είχε προηγουμένως «αγκαλιάσει και επωφεληθεί οικονομικά από τη συμμετοχή του στο εξώφυλλο του άλμπουμ».

«Όσο η βιομηχανία του θεάματος δίνει προτεραιότητα στα κέρδη θα συνεχίσουμε την επιδίωξή μας για λογοδοσία»

«Το δικαστήριο τερμάτισε αυτή την αβάσιμη υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς μας πελάτες από το στίγμα των ψευδών κατηγοριών» σημείωσε ο δικηγόρος των Nirvana.

Ωστόσο η ομάδα του Έλντεν δήλωσε ότι «διαφωνεί αλλά σέβεται την απόφαση» και σχεδιάζει να προχωρήσει σε έφεση.

«Όσο η βιομηχανία του θεάματος δίνει προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της παιδικής ιδιωτικότητας, της συναίνεσης και της αξιοπρέπειας, θα συνεχίσουμε την επιδίωξή μας για ευαισθητοποίηση και λογοδοσία» δήλωσε ο Τζέιμς Ρ. Μαρς της Marsh Law Firm.

Η τελική αυτή δικαστική απόφαση κλέινει, τουλάχιστον προσωρινά, μια ιδιαίτερα περίπλοκη νομική υπόθεση που έθεσε μείζονα ερωτήματα σχετικά με τα όρια της τέχνης, τη μεταβλητή φύση της συναίνεσης και την εμπορευματοποίηση της εικόνας.

Το εξώφυλλο του Nevermind, το οποίο το 2023 κατατάχθηκε έκτο στη λίστα του Rolling Stone με τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, διατηρεί την ιστορική του θέση, απαλλαγμένο, δικαστικώς, από τη βαριά κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.