«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» – Εκατοντάδες πολίτες στην ολονύκτια διαμαρτυρία στα Προπύλαια

Με σκοπό να ενώσουν τις φωνές τους με τους φοιτητές σε όλον τον κόσμο, δείχνοντας αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι φοιτητές άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα Προπύλαια λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, με εκατοντάδες φοιτητές να έχουν καταφθάσει ήδη για να συμμετάσχουν στην ολονύκτια διαμαρτυρία σκοπεύοντας να παραμείνουν εκεί μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό που γράφουν σε ελληνικά και αγγλικά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο» διαμαρτύρονται, όπως δηλώνουν, για τη στάση της κυβέρνησης αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο σημείο έχουν στήσει σκηνές στις οποίες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν.

Το «παρών» έδωσε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Δείτε φωτογραφίες:

Διαμαρτυρία φοιτητών και πολιτών και στη Θεσσαλονίκη

Ολονύχτια διαμαρτυρία αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη, μπροστά από τον Λευκό Πύργο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη εργατικών σωματείων της πόλης καθώς και άλλων συλλογικοτήτων.

Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία έχουν στήσει αντίσκηνα μπροστά από τον Λευκό Πύργο προκειμένου να διανυκτερεύσουν και να στείλουν το δικό τους μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας -όπως λένε- να σταματήσει η γενοκτονία από το Ισραήλ.

Οι συμμετέχοντες ανήρτησαν σημαίες και πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ κρέμασαν σε σχοινιά φωτογραφίες από διάφορες κινητοποιήσεις ανά τον κόσμο αλλά και από την εμπόλεμη ζώνη στη Γάζα. «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά. Με την Παλαιστίνη» γράφουν στα πανό.

Αιφνιδιαστική παρέμβαση του ΚΚΕ έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Νωρίτερα σήμερα παρέμβαση πραγματοποίησε το ΚΚΕ έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αιφνιδιαστικά έξω από την πρεσβεία και φώναζαν δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Τα πανό είναι γραμμένα στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη (Free Palestine)», «Kαμία στήριξη στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ (No support to the murderous state of Israel)».

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα μετά στο σημείο εμφανίστηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ