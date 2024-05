Αιφνιδιαστική παρέμβαση του ΚΚΕ έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Παρέμβαση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, πραγματοποιεί το ΚΚΕ.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αιφνιδιαστικά έξω από την πρεσβεία και φωνάζουν δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Τα πανό είναι γραμμένα στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη (Free Palestine) καμία «Kαμία στήριξη στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ » («No support to the murderous state of Israel»).

Λίγη ώρα μετά στο σημείο εμφανίστηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ