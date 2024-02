Οι IDF σκότωσαν διοικητή της Χαμάς - «Κρατούσε αιχμάλωτη Ισραηλινή στρατιώτη»

Τον διοικητή της του τάγματος Σάτι της Χαμάς, εξουδετέρωσε το Ισραήλ, ο οποίος σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας (IDF), είχε δολοφονήσει τη 19χρονη στρατιώτη Νόα Μαρτσιάνο στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Αχμέντ Γκουλ έναν διοικητή της Χαμάς που συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και ο οποίος κρατούσε όμηρο τη 19χρονη στρατιώτη, που έχασε τη ζωή της Νόα Μαρτσιάνο.

Ο Γκουλ σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ σκοτώθηκε στο νοσοκομείο αλ-Σίφα. Σύμφωνα πάντα με τις IDF ο Γκουλ ήταν διοικητής του τάγματος Σάτι της Χαμάς και σκοτώθηκε από αεροπορική επίθεση.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε υποστηρίξει ότι η Χαμάς δολοφόνησε τη 19χρονη στρατιώτη Νόα Μαρτσιάνο μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή κάτι που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του, εκτός από ένα infographic που δείχνει τις τοποθεσίες κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, όπου βρέθηκαν τα πτώματα της Μαρτσιάνο και ακόμη μίας ομήρου της Γεχουντίτ Βάις.

Η 19χρονη Νόα Μαρτσιάνο ήταν ανάμεσα στους ομήρους που μετέφερε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, είχαν δείξει φωτογραφίες υποστηρίζοντας ότι είχε σκοτωθεί μετά από ισραηλινό πλήγμα στις 9 Νοεμβρίου.

Hamas battalion commander Ahmed Ghoul held CPL Noa Marciano z”l hostage before she was killed by Hamas in Gaza’s Shifa Hospital.

Yesterday, Ghoul was eliminated by an aircraft in a joint IDF and ISA activity. pic.twitter.com/teYFrAkWs0

— Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2024