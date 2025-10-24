Βικτόρια Μπέκαμ: «Φοβόμουν να φάω οτιδήποτε είχε λίπος»

Η Βικτόρια Μπέκαμ σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης, δεν δίστασε να μιλήσει για τη διατροφική διαταραχή και πως την αντιμετώπισε.

Βικτόρια Μπέκαμ: «Πάλευα με το βάρος μου από τότε που ήμουν μικρή

«Θυμάμαι τη δεκαετία του 90, δε γνωρίζαμε τόσα πολλά για το φαγητό, όσα ξέρουμε τώρα.

Δεν ήταν κάτι για το οποίο γινόταν ιδιαίτερη συζήτηση. Και θυμάμαι τότε, τη δεκαετία του 90, όλοι ήταν εμμονικοί με τα προϊόντα χωρίς λιπαρά, κι εγώ θυμάμαι να φοβάμαι τρομερά να φάω οτιδήποτε είχε λίπος.»

Οι διατροφικές διαταραχές

«Μετά, όταν μπήκα στις “Spice Girls”, άρχισαν να μιλούν τόσο πολύ για μένα και το βάρος μου. Όπως είπες, τη μια ήμουν “χοντρούλα” και την άλλη “κοκκαλιάρα”.

Αυτό παίζει συνέχεια στο μυαλό σου. Δεν ήξερα καν τι έβλεπα στον καθρέφτη όταν κοιτούσα τον εαυτό μου. Δεν είχα ιδέα.

Χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας, σε καταναλώνει ολοκληρωτικά, σε καταναλώνει και σε εξαντλεί πραγματικά.

Όταν έχεις διατροφική διαταραχή γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα

«Δεν εμπιστεύτηκα κανέναν εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Απολύτως κανέναν. Φοβόμουν πολύ να μιλήσω στον οποιονδήποτε. Δεν εμπιστευόμουν κανέναν. Κατάφερα να το κάνω μόνη μου.

Να μετατρέψω μια εμμονή με το φαγητό σε μια υγιή σχέση» εξομολογήθηκε η Victoria Beckham.