Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κάνει το γύρο των ιστοσελίδων ως ο νεαρός ηθοποιός που γίνεται το μεγάλο blue chip του Χόλιγουντ. Μάλλον έχουμε πάθει μια κάποια αμνησία. Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ/Χάρι Πότερ είχε κερδίσει περισσότερα χρήματα ως Χάρι Πότερ -αν και δέκα χρόνια μικρότερος.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, η νέα ιδιοκτησία της Paramount Global, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, σχεδιάζει μια ταινία δράσης με θέμα μια ληστεία.

Η ταινία θα είναι η δεύτερη συνεργασία του Τιμοτέ Σαλαμέ με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ, με τον οποίο δούλεψαν μαζί στην ταινία Ένας Άγνωστος.

Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, η αμοιβή του Σαλαμέ αναμένεται να φτάσει τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη φημολογούμενη αύξηση της ετήσιας παραγωγής της Paramount από οκτώ σε είκοσι ταινίες, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το στούντιο και επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του ηθοποιού.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, από την άλλη πλευρά, είχε χτίσει μια περιουσία ως πρωταγωνιστής του Χάρι Πότερ από πολύ νωρίς.

Για την πρώτη του ταινία, Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, είχε λάβει περίπου 930.000 ευρώ. Ωστόσο, οι απολαβές του εκτοξεύτηκαν με τον χρόνο, φτάνοντας τα 46,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τα δύο μέρη της ταινίας Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου.

Συνολικά, η καθαρή του αξία υπολογίζεται σήμερα στα 102 εκατομμύρια ευρώ.

Ενοχές για πλούτη

Παρόλο που η οικονομική του επιτυχία ήταν τεράστια, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ είχε εκφράσει στο παρελθόν τις ενοχές του για το υπέρογκο ποσό που είχε λάβει.

«Πληρώθηκα τόσο καλά για τις ταινίες του Χάρι Πότερ, είναι γελοίο. Αν με ρωτούσε κάποιος πιστεύεις ότι τα άξιζες αυτά τα χρήματα; Όχι, φυσικά και όχι. Θα τα έπαιρνες ούτως ή άλλως; Φυσικά. Έτυχε να βρεθώ σε μια βιομηχανία όπου οι άνθρωποι πληρώνονται εξωφρενικά ποσά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νιώθω σχεδόν ενοχές που μου πήγαν τόσο καλά τα πράγματα με τον Πότερ», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Σε αντίστοιχη οικονομική τροχιά βρίσκεται και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε 23,2 εκατομμύρια ευρώ.

Εφόσον οι πληροφορίες για την ταινία High Side επιβεβαιωθούν, η καθαρή του αξία αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.

Μέχρι στιγμής, οι απολαβές του για τις σημαντικότερες ταινίες του περιλαμβάνουν 2 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο Dune, 2,8 εκατομμύρια για το σίκουελ, 8,4 εκατομμύρια για το Γουόνκα και 3,7 εκατομμύρια για το Ένας Άγνωστος.

Αξίζει να σημειωθεί η αξιοθαύμαστη χειρονομία του το 2019, όταν δώρισε το σύνολο της αμοιβής του από την ταινία του Γούντι Άλεν, Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις, λόγω των τότε καταγγελιών κατά του σκηνοθέτη.

Μια κίνηση που ακολούθησαν και οι συμπρωταγωνιστές του, Σελένα Γκόμεζ, Γκρίφιν Νιούμαν και Ρεμπέκα Χολ.