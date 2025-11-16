magazin
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16 Νοεμβρίου 2025 | 22:10

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση του Vanity Fair στο Λος Άντζελες, με κεντρικό θέμα την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Στο πλαίσιο του δρώμενου, οι δύο ηθοποιοί πραγματοποίησαν μια εκ βαθέων συζήτηση, στην οποία ο Σαλαμέ χαρακτήρισε τον Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών».

«Είναι μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνείες»

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «Sandler x Chalamet», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Άνταμ Σάντλερ εξέτασαν αποσπάσματα από τις φιλμογραφίες τους, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων ταινιών τους «Marty Supreme» και «Jay Kelly».

Αφού είδε ένα απόσπασμα με τον Σάντλερ στην ρομαντική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον «Χτυπημένος από έρωτα» του 2006, ο Σαλαμέ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ερμηνεία του συνάδελφου του.

«Είναι μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνείες. Είναι εντυπωσιακή, βαθιά συγκινητική», είπε ο Σαλαμέ. «Ως νέος ηθοποιός που σε γνωρίζει για το κωμικό σου έργο, βλέποντας αυτό [το απόσπασμα] σε αντίθεση με την υπόλοιπη δουλειά σου, σκέφτομαι: ‘Πω πω, αυτός είναι ένας απίστευτος ηθοποιός. Ελπίζω να μπορέσω να δώσω και εγώ κάποτε τέτοια ερμηνεία’».

Ο Σαλάμε συνέχισε να επαινεί το υποκριτικό ταλέντο του Σάντλερ: «Ξέρω ότι δεν έχει να κάνει με βραβεία, κ.λπ., κ.λπ., αλλά θα έπρεπε να έχεις ένα χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια σου, γιατί, φίλε, είσαι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών».

Ο Σάντλερ ανταπέδωσε τα κομπλιμέντα, λέγοντας στον Σαλαμέ, ότι η συμβολή του στον κινηματογράφο είναι τεράστια.

Άλλα αποσπάσματα που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, περιλάμβαναν τον Σάντλερ στις ταινίες «Κατά λάθος μπαμπάς» του 1999 και «Άκοπο διαμάντι» του 2019, τον Σαλαμέ στις ταινίες «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» του 2017, «Dune: Part 2» και «A Complete Unknown», αποσπάσματα από τις ταινίες «Marty Supreme» και «Jay Kelly» και αποσπάσματα και των δύο ηθοποιών σε σκετς του «Saturday Night Live».

«Ήταν σαν να το ήξερε»

Σύμφωνα με το Variety, παρόλο που οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ μαζί σε ταινία, ο Σαλαμέ συμμετείχε σε μια σκηνή που κόπηκε από την ταινία «Άνδρες, γυναίκες & παιδιά » του Τζέισον Ράιτμαν, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Σάντλερ το 2014.

Αν και ο Σαλαμέ δεν εμφανίστηκε στην τελική εκδοχή της ταινίας, ο Σάντλερ σημείωσε: «Θυμάμαι όταν ο Τζέισον Ράιτμαν μιλούσε για τη συμμετοχή σου, μου είπε: ‘Έχω βρει ένα παιδί που παίζει τον ρόλο του quarterback. Έρχεται. Είναι απίστευτος’. Ήταν σαν να το ήξερε».

*Με πληροφορίες από: Variety | The Hollywood Reporter

