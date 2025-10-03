Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ μίλησε για το ενδεχόμενο να κερδίσει ένα πολυπόθητο Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπαχ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People κατά την πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, όπου τον συνόδευαν η σύζυγός του Τζάκι Σάντλερ και οι κόρες τους Σέιντι, 19 ετών, και Σάνι, 16 ετών, ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει (ή και να απαντήσει) τις εικασίες που τον θέλουν να φεύγει από τα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, έχοντας στα χέρια του το τρόπαιο.

«Είμαι περήφανος που συμμετείχα»

«Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και πολύ ευγενικό που το πιστεύει αυτό [ο κόσμος], ωστόσο, εγώ απλά χαίρομαι που συμμετείχα», δήλωσε ο Σάντλερ στο περιοδικό. «Ο φίλος μου ο Νόα Μπάουμπαχ το έγραψε, το έστησε, πήρε τις ερμηνείες που ήθελε από όλους, και είμαι περήφανος που συμμετείχα».

Το «Jay Kelly» είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Μπάουμπαχ, μετά το «White Noise» του 2022 και πρωταγωνιστούν ο Σάντλερ μαζί με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Μπίλι Κράνταπ.

Η δραμεντί, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του, έχοντας για συνοδοιπόρο του τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ρον (Άνταμ Σάντλερ). Συναρπαστική και γεμάτη χιούμορ, επική και προσωπική, η ταινία Jay Kelly βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της λύπης και της δόξας της ζωής».

«Μνήμη;»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενλομενης ταινίας, στο οποίο είδαμε τον Κέλι να λέει: «Δεν θέλω να είμαι πια εδώ.Θέλω να φύγω από το πάρτι», λίγο πριν ακολουθήσει ένας ελαφρώς νιχιλιστικός διάλογος: «Τελευταία νιώθω ότι η ζωή μου δεν είναι πραγματική», λέει ο Τζέι στον Ρον. «Ξαφνικά, θυμάμαι πράγματα. Τι είναι αυτό;».

«Μνήμη;» ρωτάει ο Ρον.

«Είναι σαν μια ταινία όπου παίζω τον εαυτό μου», αναλογίζεται ο Τζέι.

Πότε θα κυκλοφορήσει

Η ταινία «Jay Kelly» έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε ένα δεκάλεπτο χειροκρότημα. Οι κριτικές ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, με τον Πιτ Χάμοντ του Deadline, να σημειώνει ότι το έργο «καταφέρνει να βρει τη δική του ταυτότητα στο είδος των ταινιών για ταινίες, καθιστώντας το φρέσκο, έξυπνο».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου και στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People | Variety