Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Για την συμμετοχή του στην βιογραφική ταινία του Μπομπ Ντίλαν με τίτλο «A Complete Unknown», ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκεται μεταξύ των φετινών υποψηφίων για Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Soundtrack στα Visual Media.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, πριν από την 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Υποκριτική ή μουσική;

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό τραγουδοποιό στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του Ντίλαν στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Η ερμηνεία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του χάρισε επίσης πολλούς επαίνους από τους κριτικούς, ένα βραβείο Screen Actors Guild, μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Dune» έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «A Complete Unknown».

Στην κατηγορία ήταν επίσης υποψήφια άλμπουμ από άλλες ταινίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο έτος, όπως «F1», «Sinners» και «Wicked».

Το «A Complete Unknown» δεν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Σαλαμέ καταπιάνεται με τη μουσική.

Εκτός από το τραγούδι στην ταινία «Wonka» του 2023, παλαιότερα βίντεο του να ραπάρει έχουν γίνει viral.

Τον Ιανουάριο δε, εμφανίστηκε στο Saturday Night Live ως παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος, τραγουδώντας τα «Outlaw Blues» και «Three Angels».

Σε ότι αφορά τις γενικές κατηγορίες των Grammy, o Kendrick Lamar συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες.

Ακολούθησαν η Lady Gaga και οι παραγωγοί Cirkut και Jack Antonoff με επτά υποψηφιότητες ο καθένας, ο Bad Bunny, ο Leon Thomas και η Sabrina Carpenter με έξι υποψηφιότητες και καλλιτέχνες όπως η Doechii, η SZA και ο Tyler, the Creator με πέντε υποψηφιότητες.

Η 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

*Με πληροφορίες από: People