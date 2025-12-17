Σε μια κίνηση που αλλάζει τις δυναμικές στη βιομηχανία του θεάματος η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τη μεταφορά της τελετής των Όσκαρ στο YouTube.

Η συμφωνία που θα ξεκινήσει από το 2029 σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς σχέσης του θεσμού με την παραδοσιακή τηλεόραση ενώ αλλάζει τα πάντα. To deal υπόσχεται δωρεάν παγκόσμια πρόσβαση, καταργώντας τα σύνορα και τους περιορισμούς που ίσχυαν επί δεκαετίες για την εμβληματική τελετή.

Το μέλλον των βραβείων Όσκαρ φαίνεται πως θα κριθεί στην ψηφιακή οθόνη, καθώς η Ακαδημία εγκαταλείπει το δίκτυο ABC για να βρει νέα στέγη στην πλατφόρμα του YouTube.

Με ένα συμβόλαιο που ξεπερνά σε αξία κάθε προηγούμενο, η βιομηχανία του κινηματογράφου στρέφεται στην απόλυτη παγκοσμιοποίηση, επιζητώντας να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη μέσα από την τεχνολογική καινοτομία και την ελεύθερη θέαση για όλους.

Τεκτονική αλλαγή

Τα βραβεία Όσκαρ ετοιμάζονται για τη μετακίνησή τους και η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις σε ολόκληρο το Χόλιγουντ,

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών υπέγραψε πολυετή συμφωνία που παραχωρεί στο YouTube τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα προβολής της τελετής με τη συνεργασία να ξεκινάει το 2029 με την 101η απονομή των Όσκαρ.

Η συμφωνία προβλέπεται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2033.

Το δίκτυο ABC, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη νύχτα του κινηματογράφου για δεκαετίες, διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης μόνο μέχρι το 2028, οπότε και θα ολοκληρωθεί ένας ιστορικός κύκλος για την τηλεόραση και τον θεσμό.

View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει ότι τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του κόκκινου χαλιού, των παρασκηνίων και του επίσημου δείπνου της Ακαδημίας, θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και εντελώς δωρεάν για τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας ευελπιστούν ότι η μετακίνηση στο YouTube θα καταστήσει τα βραβεία πιο προσιτά στο αυξανόμενο διεθνές κοινό, προσφέροντας δυνατότητες όπως υπότιτλους και ηχητικά κανάλια σε πολλές γλώσσες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος Λινέτ Χάουελ Τέιλορ εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτή την παγκόσμια συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός που επιθυμεί να επεκτείνει την πρόσβαση στο έργο της στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Στρατηγική κίνηση

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μοχάν, δήλωσε ότι «τα Όσκαρ αποτελούν έναν από τους βασικούς πολιτιστικούς θεσμούς και η συνεργασία αυτή θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας».

Η Ακαδημία αναζητούσε μια νέα συμφωνία αδειοδότησης για το μεγαλύτερο μέρος του 2025. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρέθηκαν αρκετοί αναμενόμενοι αλλά και αντισυμβατικοί αγοραστές, όπως το NBCUniversal και το Netflix.

Ωστόσο, το YouTube φαίνεται πως επικράτησε προσφέροντας ένα ποσό που ξεπερνά τα εννέα ψηφία, αφήνοντας πίσω τις προσφορές των Disney/ABC και NBCUniversal που κυμαίνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα.

«Eξέλιξη-σοκ»

Πηγές από το περιβάλλον της βιομηχανίας αναφέρουν ότι τα στελέχη της Disney υπέστησαν σοκ όταν πληροφορήθηκαν τα νέα για τη συμφωνία με το YouTube, μόλις λίγες στιγμές πριν η Ακαδημία προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση.

Η Disney πλήρωνε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα, όμως λόγω της πτώσης των ποσοστών τηλεθέασης, υπήρχαν σκέψεις για μείωση του τιμήματος.

Η επιλογή του YouTube προκάλεσε έκπληξη και για έναν επιπλέον λόγο: η πλατφόρμα δεν διαθέτει την υποδομή παραγωγής που έχουν χτίσει άλλοι ψηφιακοί κολοσσοί, όπως το Netflix ή η Amazon, για ζωντανές εκδηλώσεις.

Παρόλα αυτά, η Ακαδημία θα έχει τρία χρόνια στη διάθεσή της για να συγκροτήσει μια ομάδα παραγωγής που θα αναλάβει πλήρως την τελετή.

Παρόλα αυτά, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες διανομής που απέφεραν επιπλέον έσοδα στην Ακαδημία, καθώς και για το πώς θα μετριέται η τηλεθέαση σε ένα περιβάλλον τόσο διαφορετικό από την παραδοσιακή τηλεόραση.

Πρόκληση νέας γενιάς

Η ανησυχία για το αν το κοινό του YouTube μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένο σε ένα πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας είναι υπαρκτή. Την ίδια στιγμή, τα Όσκαρ δεν συγκεντρώνουν πλέον τα νούμερα του παρελθόντος.

Ακόμη και το πολυσυζητημένο περιστατικό με τον Γουίλ Σμιθ και τον Κρις Ροκ το 2022 ανέβασε την τηλεθέαση μόλις στα 16,6 εκατομμύρια θεατές.

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, η πιο δημοφιλής τελετή όλων των εποχών ήταν εκείνη του 1998, όταν ο Τιτανικός σάρωσε τα βραβεία, συγκεντρώνοντας 57 εκατομμύρια θεατές.

Η μετάβαση στο YouTube μετά την επέτειο των 100 ετών της Ακαδημίας το 2028, αποτελεί ένα στοίχημα για το αν ο θεσμός θα διατηρήσει το κύρος του σε μια πλατφόρμα που είναι περισσότερο γνωστή για το περιεχόμενο των ανεξάρτητων δημιουργών παρά για τις ακριβές παραγωγές του Χόλιγουντ.

Μια κόντρα και ένα ερώτημα

Δεν είναι μυστικό ότι η Ακαδημία και το δίκτυο ABC είχαν κατά καιρούς διαφωνίες σχετικά με τη διάρκεια της εκπομπής, τις κατηγορίες που θα έπρεπε να παρουσιάζονται ζωντανά και το πρόσωπο του παρουσιαστή.

Σε μια ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, τα Όσκαρ μπορούν πλέον να έχουν οποιαδήποτε διάρκεια σημειώνει το Variety.

Aναλυτές σχολίασαν χαριτολογώντας ότι πλέον όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

«Πλέον μπορούν να στήσουν μια τελετή διάρκειας έξι ωρών με παρουσιαστή τον MrBeast. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν» σχολίασε παράγοντας της βιομηχανίας. Έχει δίκιο.