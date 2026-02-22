Οι προβλέψεις του Guardian για τα BAFTA 2026 – Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα μείνουν εκτός;

Θα σαρώσει τα βραβεία BAFTA η ταινία θρίλερ One Battle After Another του Paul Thomas Anderson με θέμα τη συνωμοσία της ICE, ή θα μοιραστούν τη δόξα οι ταινίες Sinners και Hamnet; Ο κριτικός του Guardian, Peter Bradshaw, βάζει τα δικά του στοιχήματα.

Πλήρης λίστα υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BAFTA 2026

Καλύτερη ταινία

Θα κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να κερδίσει: Hamnet

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Secret Agent

Καλύτερος σκηνοθέτης

Θα κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent)

Εξαιρετικό βρετανικό ντεμπούτο

Θα κερδίσει: Pillion

Θα έπρεπε να κερδίσει: My Father’s Shadow

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Brides

Καλύτερη βρετανική ταινία

Θα κερδίσει: The Ballad of Wallis Island

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Ballad of Wallis Island

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Choral

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Θα κερδίσει: Sentimental Value

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Ice Tower

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Θα κερδίσει: Little Amélie

Θα έπρεπε να κερδίσει: Little Amélie

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Savages

Βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σενάριο

Θα κερδίσει: I Swear

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Santosh

Βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σενάριου

Θα κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Don’t Let’s Go to The Dogs Tonight

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Θα κερδίσει: Ο Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Ethan Hawke (Blue Moon)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Josh O’Connor (The Mastermind; Wake Up Dead Man)

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Θα κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Η Emma Thompson (Dead of Winter)

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Θα κερδίσει: Ο Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Peter Mullan (I Swear)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Ο Delroy Lindo (Sinners)

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Θα κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Η Sunita Rajwar (Santosh) ή η Fiona Shaw (Hot Milk; Park Avenue)

Βραβείο πρωτότυπης μουσικής

Θα κερδίσει: Sinners

Θα έπρεπε να κερδίσει: Sinners

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: The Ballad of Wallis Island

Βραβείο φωτογραφίας

Θα κερδίσει: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Adolpho Veloso (Train Dreams)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Charlotte Bruus Christensen (H Is for Hawk)

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Θα κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka

Θα έπρεπε να κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Το Colossal Wreck

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shadow and Act (@shadow_act)

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα

Θα κερδίσει: Ο Miles Caton

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Miles Caton

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Tut Nyuot

*Το άρθρο δημοσιέυθηκε στον theguardian.com | Αρχική Φωτό: One Battle After Another