Οι προβλέψεις του Guardian για τα BAFTA 2026 – Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα μείνουν εκτός;
22 Φεβρουαρίου 2026

Οι προβλέψεις του Guardian για τα BAFTA 2026 – Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα μείνουν εκτός;

O σπουδαίος σινεκριτικός του Guardian, Peter Bradshaw, κάνει τις δικές του προβλέψεις για τα επερχόμενα βραβεία BAFTA 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

Θα σαρώσει τα βραβεία BAFTA η ταινία θρίλερ One Battle After Another του Paul Thomas Anderson με θέμα τη συνωμοσία της ICE, ή θα μοιραστούν τη δόξα οι ταινίες Sinners και Hamnet; Ο κριτικός του Guardian, Peter Bradshaw, βάζει τα δικά του στοιχήματα.

Πλήρης λίστα υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BAFTA 2026

YouTube thumbnail

Καλύτερη ταινία

Θα κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να κερδίσει: Hamnet

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Secret Agent

Καλύτερος σκηνοθέτης

Θα κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent)

YouTube thumbnail

Εξαιρετικό βρετανικό ντεμπούτο

Θα κερδίσει: Pillion

Θα έπρεπε να κερδίσει: My Father’s Shadow

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Brides

Καλύτερη βρετανική ταινία

Θα κερδίσει: The Ballad of Wallis Island

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Ballad of Wallis Island

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Choral

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Θα κερδίσει: Sentimental Value

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Ice Tower

YouTube thumbnail

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Θα κερδίσει: Little Amélie

Θα έπρεπε να κερδίσει: Little Amélie

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Savages

Βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σενάριο

Θα κερδίσει: I Swear

Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Santosh

Βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σενάριου

Θα κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να κερδίσει: One Battle After Another

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Don’t Let’s Go to The Dogs Tonight

YouTube thumbnail

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Θα κερδίσει: Ο Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Ethan Hawke (Blue Moon)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Josh O’Connor (The Mastermind; Wake Up Dead Man)

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Θα κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Η Emma Thompson (Dead of Winter)

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Θα κερδίσει: Ο Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Peter Mullan (I Swear)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Ο Delroy Lindo (Sinners)

YouTube thumbnail

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Θα κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)

Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Η Sunita Rajwar (Santosh) ή η Fiona Shaw (Hot Milk; Park Avenue)

Βραβείο πρωτότυπης μουσικής

Θα κερδίσει: Sinners

Θα έπρεπε να κερδίσει: Sinners

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: The Ballad of Wallis Island

Βραβείο φωτογραφίας

Θα κερδίσει: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Θα έπρεπε να κερδίσει: Adolpho Veloso (Train Dreams)

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Charlotte Bruus Christensen (H Is for Hawk)

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Θα κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka

Θα έπρεπε να κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Το Colossal Wreck

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα

Θα κερδίσει: Ο Miles Caton

Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Miles Caton

Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Tut Nyuot

*Το άρθρο δημοσιέυθηκε στον theguardian.com 

Business
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream magazin
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»
22.02.26

Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
22.02.26

Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
