Οι προβλέψεις του Guardian για τα BAFTA 2026 – Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα μείνουν εκτός;
O σπουδαίος σινεκριτικός του Guardian, Peter Bradshaw, κάνει τις δικές του προβλέψεις για τα επερχόμενα βραβεία BAFTA 2026.
Θα σαρώσει τα βραβεία BAFTA η ταινία θρίλερ One Battle After Another του Paul Thomas Anderson με θέμα τη συνωμοσία της ICE, ή θα μοιραστούν τη δόξα οι ταινίες Sinners και Hamnet; Ο κριτικός του Guardian, Peter Bradshaw, βάζει τα δικά του στοιχήματα.
Πλήρης λίστα υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BAFTA 2026
Καλύτερη ταινία
Θα κερδίσει: One Battle After Another
Θα έπρεπε να κερδίσει: Hamnet
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Secret Agent
Καλύτερος σκηνοθέτης
Θα κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent)
Εξαιρετικό βρετανικό ντεμπούτο
Θα κερδίσει: Pillion
Θα έπρεπε να κερδίσει: My Father’s Shadow
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Brides
Καλύτερη βρετανική ταινία
Θα κερδίσει: The Ballad of Wallis Island
Θα έπρεπε να κερδίσει: The Ballad of Wallis Island
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Choral
Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία
Θα κερδίσει: Sentimental Value
Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: The Ice Tower
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
Θα κερδίσει: Little Amélie
Θα έπρεπε να κερδίσει: Little Amélie
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Savages
Βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σενάριο
Θα κερδίσει: I Swear
Θα έπρεπε να κερδίσει: The Secret Agent
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Santosh
Βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σενάριου
Θα κερδίσει: One Battle After Another
Θα έπρεπε να κερδίσει: One Battle After Another
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Don’t Let’s Go to The Dogs Tonight
Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου
Θα κερδίσει: Ο Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Ethan Hawke (Blue Moon)
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Josh O’Connor (The Mastermind; Wake Up Dead Man)
Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Θα κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Jessie Buckley (Hamnet)
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφια: Η Emma Thompson (Dead of Winter)
Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου
Θα κερδίσει: Ο Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Peter Mullan (I Swear)
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Ο Delroy Lindo (Sinners)
Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου
Θα κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Η Teyana Taylor (One Battle After Another)
Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Η Sunita Rajwar (Santosh) ή η Fiona Shaw (Hot Milk; Park Avenue)
Βραβείο πρωτότυπης μουσικής
Θα κερδίσει: Sinners
Θα έπρεπε να κερδίσει: Sinners
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: The Ballad of Wallis Island
Βραβείο φωτογραφίας
Θα κερδίσει: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)
Θα έπρεπε να κερδίσει: Adolpho Veloso (Train Dreams)
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Charlotte Bruus Christensen (H Is for Hawk)
Καλύτερο ντοκιμαντέρ
Θα κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka
Θα έπρεπε να κερδίσει: Το 2000 Meters to Adriivka
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιο: Το Colossal Wreck
Βραβείο ανερχόμενου αστέρα
Θα κερδίσει: Ο Miles Caton
Θα έπρεπε να κερδίσει: Ο Miles Caton
Θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος: Ο Tut Nyuot
*Το άρθρο δημοσιέυθηκε στον theguardian.com | Αρχική Φωτό: One Battle After Another
