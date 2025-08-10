Μεγάλες ελλείψεις σε παιδιάτρους τα νησιά, εν μέσω τουριστικής περιόδου

Ανοχύρωτα, λόγω της έλλειψης βασικών ειδικοτήτων γιατρών, παραμένουν το καλοκαίρι πολλά ελληνικά νησιά. Εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, με χιλιάδες τουρίστες να επισκέπτονται τη χώρα, πολλά νησιά δεν έχουν καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν για παιδίατρο, αλλά και σε άλλες ειδικότητες.

Γονείς, κάτοικοι και επισκέπτες στα νησιά ζουν με την αγωνία καθώς σοβαρά περιστατικά είναι σχεδόν αδύνατον να αντιμετωπιστούν, ενώ οι γιατροί που απέμειναν καταρρέουν από τις αδιάκοπες εφημερίες ή παραιτούνται.

Ρόδος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την παιδιατρική κλινική. Εκεί υπηρετεί μόλις μία μόνιμη γιατρός, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο εξυπηρετεί και μικρότερα νησιά.

«Έχουμε έναν μόνιμο παιδίατρο και έναν επικουρικό, ο οποίος δυστυχώς θα αποχωρήσει. Έχουμε στα χαρτιά μονάδα νεογνών, μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, η οποία δυστυχώς ποτέ δεν μπορέσαμε να την στελεχώσουμε. Υπήρχαν μηχανήματα, υπήρχαν αναπνευστήρες για τα νεογνά», δήλωσε ο Σάββας Καραταπάνης, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Ρόδου.

Ιθάκη

Στην Ιθάκη η τοπική κοινωνία αγωνιά καθώς το νησί παραμένει χωρίς παιδίατρο από τις αρχές του έτους.

«Υπάρχει έλλειψη παιδιάτρου από την 1η Γενάρη του 2025, υπήρχε ένας μόνιμος παιδίατρος τα προηγούμενα χρόνια ο οποίος παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε παιδίατρο στο νησί. Αυτήν τη στιγμή έρχεται ένας παιδίατρος τρεις φορές τον μήνα από την Κεφαλονιά», είπε ο Διονύσιος Στανίτσας, δήμαρχος Ιθάκης.

Σάμος: Παιδιατρική με μπαλώματα

Στη Σάμο η έλλειψη παιδιάτρων είναι διαχρονική.

«Έχουμε μία μόνιμη παιδίατρο που ήρθε πριν από λίγο καιρό και τα υπόλοιπα είναι με μετακινήσεις και με συνταξιούχους», είπε ο Ευστράτιος Καπώλης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Σάμου. Και επισήμανε ότι «είχαμε μία. Η παιδίατρος που παραιτήθηκε είναι η παιδίατρος που έπαθε το εγκεφαλικό πριν λίγο καιρό λόγω φόρτου εργασίας. Με μπαλώματα λειτουργεί η παιδιατρική μας εδώ και χρόνια».

Σύρος

Στη Σύρο, το νοσοκομείο αναφοράς για τις Κυκλάδες, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών δεν υπηρετεί κανένας γιατρός και τις ανάγκες τις καλύπτουν γιατροί των κλινικών.

Κύθηρα

Στα Κύθηρα ο μοναδικός αναισθησιολόγος που υπηρετούσε παραιτήθηκε. Δεν υπάρχει παθολόγος και τα περιστατικά διαχειρίζεται ο μοναδικός γενικός γιατρός που υπηρετεί. Το νησί δεν διαθέτει ορθοπεδικό ούτε γυναικολόγο.