newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 14:41

Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αν και σταθεροποιημένος, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας, ο CEO της Velocity και ιδρυτής της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, μετά από τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο.

Ο Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά τραύματα από τη μέση και κάτω και διασωληνώθηκε

Ο Γκρίνγουντ βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν χθες το μεσημέρι η «γουρούνα» που οδηγούσε ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, από το οποίο υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τον περιθάλψουν υπέστη και έμφραγμα.

Η σύντροφός του εκκίνησε τις διαδικασίες για την ιδιωτική ασφάλισή του, που έστειλε ελικόπτερο στη Μύκονο. Ωστόσο, όταν οι γιατροί τον είδαν διασωληνωμένο και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν κρίνοντας ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή για αεροδιακομιδή και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι γιατροί χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές.

Στο νοσοκομείο ο Γκρίνγουντ υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση έως τις 02:00 τα ξημερώματα.

Ποιος είναι ο Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

«Ήταν ημιλιπόθυμος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει» - Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»
Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο