Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αν και σταθεροποιημένος, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας, ο CEO της Velocity και ιδρυτής της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, μετά από τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο.

Ο Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά τραύματα από τη μέση και κάτω και διασωληνώθηκε

Ο Γκρίνγουντ βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν χθες το μεσημέρι η «γουρούνα» που οδηγούσε ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, από το οποίο υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τον περιθάλψουν υπέστη και έμφραγμα.

Η σύντροφός του εκκίνησε τις διαδικασίες για την ιδιωτική ασφάλισή του, που έστειλε ελικόπτερο στη Μύκονο. Ωστόσο, όταν οι γιατροί τον είδαν διασωληνωμένο και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν κρίνοντας ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή για αεροδιακομιδή και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι γιατροί χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές.

Στο νοσοκομείο ο Γκρίνγουντ υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση έως τις 02:00 τα ξημερώματα.

Ποιος είναι ο Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.