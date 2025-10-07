newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας

Οι ασθενείς βαθμολογούν με 4/5 τη νοσηλεία τους, αναγνωρίζοντας το έργο γιατρών και νοσηλευτών – χωλαίνει η σίτιση και η καθαριότητα

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Φασόν παραγωγή υπηρεσιών υγείας ξεκινά στο ΕΣΥ, με την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού να περιορίζεται στα επείγοντα και τη συνταγογράφηση. Αιτία, το νέο σύστημα ηλεκτρονικού ραντεβού, που προβλέπει 10λεπτα ραντεβού από τους κλινικούς γιατρούς των νοσοκομείων και 12 ραντεβού την εβδομάδα, υποχρεωτικά.

Πάνω σε αυτή την ηλεκτρονική παρακολούθηση – μέρους μόνο – του έργου των νοσοκομειακών γιατρών, έρχεται και η αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων από τους ασθενείς, όχι όμως σε ότι αφορά το πραγματικό αποτέλεσμα της θεραπείας και των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν, αλλά σε ότι αφορά την «εμπειρία» τους, δηλαδή την ικανοποίησή τους από τη συμπεριφορά του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού.

Παρότι τα δύο μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, ο τρόπος εφαρμογής των δύο παρεμβάσεων, αυξάνει την ταχύτητα στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, εισάγοντας έναν απίστευτο ανταγωνισμό που θα καταλήξει σε πλήρη απαξίωση του ΕΣΥ, με ταχύτερη έξοδο γιατρών και νοσηλευτών και σε τυπική διεκπεραίωση των περιστατικών, βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μόνο – δηλαδή παροχή υπηρεσιών υγείας στα απολύτως υποχρεωτικά επίπεδα, ανεξάρτητα αν καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι ασθενείς στη χώρα μας, υποχρεωτικά καλύπτονται για περίθαλψη από το ΕΣΥ, καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα, ούτε ο ιδιωτικός τομέας υγείας επαρκεί σε δυναμικότητα για να καλύψει τον πληθυσμό, ούτε η ιδιωτική ασφάλιση αντίστοιχα, είναι επαρκώς διαδεδομένη.

Διεθνώς, αποδεκτό θεωρείται ένα ιατρικό ραντεβού 15-20 λεπτών για εξέταση ρουτίνας

Με το ρολόι στο χέρι θα εξετάζονται οι ασθενείς στα τακτικά ιατρεία των νοσοκομείων

Σε σχετική συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για 500.000 κλήσεις στη νέα πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για ηλεκτρονικό ραντεβού από την 1η Οκτωβρίου, από τις οποίες κλείστηκαν 200.000 ραντεβού, οι 133.000 ηλεκτρονικά και οι 67.000 τηλεφωνικά.

Ανέφερε ότι στην πλατφόρμα προστέθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια ραντεβού – προφανώς σε διάρκεια ενός έτους – εντάσσοντας στο νέο σύστημα πάνω από 12.600 γιατρούς 40 ειδικοτήτων στα 127 νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων 1.200 παθολόγοι, 890 καρδιολόγοι και 880 παιδίατροι, ενώ δίνεται η δυνατότητα να κλείσει κανείς ραντεβού μέχρι και 4 μήνες νωρίτερα – αν και το σύστημα επιτρέπει ραντεβού σε διάστημα μέχρι 2 μηνών. Στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ, ανά εβδομάδα, ανά γιατρό και ανά νοσοκομείο σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με δυνατότητα να δέχεται 11.000 κλήσεις την ημέρα, όμως την 1η Οκτωβρίου, πρώτη μέρα λειτουργίας της, έγιναν 162.420 κλήσεις, δείχνοντας την ανάγκη του πληθυσμού για επαφή με το σύστημα υγείας. Παρά το γεγονός αυτό, τα ραντεβού που κλείστηκαν τελικά, ήταν μόλις στο 40% αυτών που ζητήθηκαν. Τέσσερις μέρες αργότερα, καθώς η αναμονή έφτανε μέχρι και τα 50 λεπτά, δόθηκε η δυνατότητα επανάκλησης των ασθενών από το τηλεφωνικό κέντρο για μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Όσο για τα επιπλέον 7 εκατομμύρια ραντεβού στα νοσοκομεία, το νέο σύστημα προβλέπει εξέταση και συνταγογράφηση μόλις σε 10 λεπτά της ώρας για κάθε ασθενή, όσο δηλαδή χρειάζεται για τη συνταγογράφηση και μόνο. Όμως διεθνώς, αποδεκτό θεωρείται ένα ραντεβού 15-20 λεπτών για εξέταση ρουτίνας, και αυτό μάλιστα, παραπέμπει σε μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών υγείας ακόμη και για χρόνια περιστατικά – πόσο μάλλον για περιστατικά με νέα συμπτώματα και προϋπάρχουσες συννοσηρότητες. Την ίδια στιγμή, «στραγγίζει» και τους γιατρούς, οδηγώντας τους μια ώρα αρχύτερα στην επαγγελματική εξουθένωση.

Παρότι τα 10 λεπτά ορίσθηκαν ως ο ελάχιστος χρόνος για κάθε ραντεβού, μια πρόσθετη παράμετρος έρχεται να «κλειδώσει» τον χρόνο στο 10λεπτο. Και αυτή είναι η υποχρεωτική πραγματοποίηση 12 ραντεβού την εβδομάδα από τους κλινικούς γιατρούς των νοσοκομείων.

Με δεδομένη τη στενότητα των χώρων εξωτερικών ιατρείων, οι γιατροί αναγκάζονται να συμπιέσουν τους χρόνους και να «συμμορφωθούν» στο 10λεπτο που προβλέπεται από το σύστημα, προκειμένου όλοι τους να στριμωχθούν στους διαθέσιμους χώρους και να καλύψουν την υποχρέωση των 12 ραντεβού εβδομαδιαίως.

Παρόλα αυτά όμως, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το ΕΣΥ γίνεται εύκολα προσβάσιμο στους ασθενείς και χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το πώς «ο κόσμος έδειξε τόσο μεγάλη ανταπόκριση» στη νέα εφαρμογή, αγνοώντας προφανώς τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας.

Αξιολόγηση εμπειρίας, όχι αποτελέσματος

Στα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης των νοσοκομείων από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έστω και μια ημέρα από τον περασμένο Ιούλιο, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη. Τα αποτελέσματα αφορούν το διάστημα 14 Ιουλίου – 3 Οκτωβρίου σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, εξαιρουμένων των παιδιατρικών, ογκολογικών και ψυχιατρικών κλινικών.

Για την αξιολόγηση, εστάλησαν πάνω από 79.000 ερωτηματολόγια με sms σε ασθενείς που πήραν εξιτήριο ύστερα από νοσηλεία έστω και μίας ημέρας. Απάντησαν περίπου 15.000 ασθενείς (ποσοστό συμμετοχής 18,9%).

Σύμφωνα με την κ. Βιλδιρίδη, το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης αφορά την εμπειρία των ασθενών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο και όχι το αποτέλεσμα της νοσηλείας.

Στη βάση αυτή λοιπόν, οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού και του εξοπλισμού των νοσοκομείων σε ποσοστό 92% και τις οδηγίες πριν το εξιτήριο κατά 91%.

Εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό δήλωσε ότι έχει το 84% και στο νοσηλευτικό προσωπικό το 79%, ενώ ικανοποιητική συνεργασία των τμημάτων αναγνώρισε το 77%.

Λιγότερο ικανοποιημένοι ήταν οι ασθενείς με την καθαριότητα των θαλάμων σε ποσοστό 69%, με την επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού και τη συμμετοχή τους στις θεραπευτικές αποφάσεις με ποσοστό από 61% και με τη σίτιση το 48%, αν και η κ. Βιλδιρίδη τόνισε ότι ειδικά γι΄ αυτό δεν είναι γνωστό αν οι απαντήσεις ήρθαν από ασθενείς που χρειάζονταν ειδικό διαιτολόγιο κατά την νοσηλεία.

Βαθμός 4 με άριστα το 5

Τα ποσοστά αυτά, έδωσαν μέση βαθμολογία ικανοποίησης στο 4,04 με άριστα το 5.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή στις απαντήσεις ήρθε από την 1η ΥΠΕ στην Αθήνα με ποσοστό 31%, ακολούθησαν η 6η ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας και η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας με ποσοστά από 15%, ενώ η μικρότερη ήταν στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με 6%.

Περισσότερο ικανοποιημένοι ασθενείς ήταν αυτοί της Μακεδονίας που βαθμολόγησαν τη νοσηλεία τους με 4,13, ακολούθησαν αυτοί της Αττικής με βαθμό 4,08, ενώ τη χαμηλότερη βαθμολογία 3,96 έδωσαν οι ασθενείς της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης.

Καλύτερα «σκόρ» ικανοποίησης κατέγραψαν οι καρδιολογικές και χειρουργικές κλινικές, με βαθμολογίες πάνω από 4, ενώ οι παθολογικές βαθμολογήθηκαν με πάνω από 3,5 σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχη ήταν και η βαθμολογία μεταξύ καρδιολογικών (4,31), χειρουργικών (4,2) και παθολογικών κλινικών (3,99) σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής. Στο ίδιο νοσοκομείο, παρατηρήθηκαν και διαφορές στη σίτιση και την καθαριότητα, όπου η ικανοποίηση ήταν 61% και 74% στις καρδιολογικές κλινικές, 54% και 69% στις χειρουργικές και 55% και 64% στις παθολογικές.

Η κ. Βιλδιρίδη προανήγγηλε την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης τον ερχόμενο Ιούλιο και την σύνταξη συστηματικών αναφορών ανά εξάμηνο, σημειώνοντας πως τότε θα υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλες τις κλινικές, ενώ εστίασε στην εκπαίδευση των διοικητών ώστε να υπάρχουν διορθώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των ασθενών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι με το σύστημα αξιολόγησης δίνεται η δύναμη στους ασθενείς να αξιολογούν τον διοικητή του νοσοκομείου και πρόσθεσε ότι «στα δύο χρόνια, οι διοικητές αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέμπη: Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Τέμπη 06.10.25 Upd: 18:11

Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι - Συνεχίζει την απεργία πείνας

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας εκδόθηκε η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύνταξη
Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού
Τέμπη 06.10.25

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Το αίτημα έγινε μετά τη διαφαινόμενη απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του και να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών που έφτασαν στην Αθήνα – Συγκλονιστικές καταγγελίες
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» 06.10.25 Upd: 20:56

Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Αθήνα - Συγκλονιστικές καταγγελίες

Στην Αθήνα έφτασαν 161 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ, ανάμεσά τους 27 Έλληνες - Τι κατήγγειλαν - Το in βρέθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος ΓαστεράτοςΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο