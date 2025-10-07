Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας

Φασόν παραγωγή υπηρεσιών υγείας ξεκινά στο ΕΣΥ, με την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού να περιορίζεται στα επείγοντα και τη συνταγογράφηση. Αιτία, το νέο σύστημα ηλεκτρονικού ραντεβού, που προβλέπει 10λεπτα ραντεβού από τους κλινικούς γιατρούς των νοσοκομείων και 12 ραντεβού την εβδομάδα, υποχρεωτικά.

Πάνω σε αυτή την ηλεκτρονική παρακολούθηση – μέρους μόνο – του έργου των νοσοκομειακών γιατρών, έρχεται και η αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων από τους ασθενείς, όχι όμως σε ότι αφορά το πραγματικό αποτέλεσμα της θεραπείας και των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν, αλλά σε ότι αφορά την «εμπειρία» τους, δηλαδή την ικανοποίησή τους από τη συμπεριφορά του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού.

Παρότι τα δύο μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, ο τρόπος εφαρμογής των δύο παρεμβάσεων, αυξάνει την ταχύτητα στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, εισάγοντας έναν απίστευτο ανταγωνισμό που θα καταλήξει σε πλήρη απαξίωση του ΕΣΥ, με ταχύτερη έξοδο γιατρών και νοσηλευτών και σε τυπική διεκπεραίωση των περιστατικών, βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μόνο – δηλαδή παροχή υπηρεσιών υγείας στα απολύτως υποχρεωτικά επίπεδα, ανεξάρτητα αν καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι ασθενείς στη χώρα μας, υποχρεωτικά καλύπτονται για περίθαλψη από το ΕΣΥ, καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα, ούτε ο ιδιωτικός τομέας υγείας επαρκεί σε δυναμικότητα για να καλύψει τον πληθυσμό, ούτε η ιδιωτική ασφάλιση αντίστοιχα, είναι επαρκώς διαδεδομένη.

Διεθνώς, αποδεκτό θεωρείται ένα ιατρικό ραντεβού 15-20 λεπτών για εξέταση ρουτίνας

Σε σχετική συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για 500.000 κλήσεις στη νέα πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για ηλεκτρονικό ραντεβού από την 1η Οκτωβρίου, από τις οποίες κλείστηκαν 200.000 ραντεβού, οι 133.000 ηλεκτρονικά και οι 67.000 τηλεφωνικά.

Ανέφερε ότι στην πλατφόρμα προστέθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια ραντεβού – προφανώς σε διάρκεια ενός έτους – εντάσσοντας στο νέο σύστημα πάνω από 12.600 γιατρούς 40 ειδικοτήτων στα 127 νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων 1.200 παθολόγοι, 890 καρδιολόγοι και 880 παιδίατροι, ενώ δίνεται η δυνατότητα να κλείσει κανείς ραντεβού μέχρι και 4 μήνες νωρίτερα – αν και το σύστημα επιτρέπει ραντεβού σε διάστημα μέχρι 2 μηνών. Στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ, ανά εβδομάδα, ανά γιατρό και ανά νοσοκομείο σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με δυνατότητα να δέχεται 11.000 κλήσεις την ημέρα, όμως την 1η Οκτωβρίου, πρώτη μέρα λειτουργίας της, έγιναν 162.420 κλήσεις, δείχνοντας την ανάγκη του πληθυσμού για επαφή με το σύστημα υγείας. Παρά το γεγονός αυτό, τα ραντεβού που κλείστηκαν τελικά, ήταν μόλις στο 40% αυτών που ζητήθηκαν. Τέσσερις μέρες αργότερα, καθώς η αναμονή έφτανε μέχρι και τα 50 λεπτά, δόθηκε η δυνατότητα επανάκλησης των ασθενών από το τηλεφωνικό κέντρο για μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Όσο για τα επιπλέον 7 εκατομμύρια ραντεβού στα νοσοκομεία, το νέο σύστημα προβλέπει εξέταση και συνταγογράφηση μόλις σε 10 λεπτά της ώρας για κάθε ασθενή, όσο δηλαδή χρειάζεται για τη συνταγογράφηση και μόνο. Όμως διεθνώς, αποδεκτό θεωρείται ένα ραντεβού 15-20 λεπτών για εξέταση ρουτίνας, και αυτό μάλιστα, παραπέμπει σε μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών υγείας ακόμη και για χρόνια περιστατικά – πόσο μάλλον για περιστατικά με νέα συμπτώματα και προϋπάρχουσες συννοσηρότητες. Την ίδια στιγμή, «στραγγίζει» και τους γιατρούς, οδηγώντας τους μια ώρα αρχύτερα στην επαγγελματική εξουθένωση.

Παρότι τα 10 λεπτά ορίσθηκαν ως ο ελάχιστος χρόνος για κάθε ραντεβού, μια πρόσθετη παράμετρος έρχεται να «κλειδώσει» τον χρόνο στο 10λεπτο. Και αυτή είναι η υποχρεωτική πραγματοποίηση 12 ραντεβού την εβδομάδα από τους κλινικούς γιατρούς των νοσοκομείων.

Με δεδομένη τη στενότητα των χώρων εξωτερικών ιατρείων, οι γιατροί αναγκάζονται να συμπιέσουν τους χρόνους και να «συμμορφωθούν» στο 10λεπτο που προβλέπεται από το σύστημα, προκειμένου όλοι τους να στριμωχθούν στους διαθέσιμους χώρους και να καλύψουν την υποχρέωση των 12 ραντεβού εβδομαδιαίως.

Παρόλα αυτά όμως, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το ΕΣΥ γίνεται εύκολα προσβάσιμο στους ασθενείς και χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το πώς «ο κόσμος έδειξε τόσο μεγάλη ανταπόκριση» στη νέα εφαρμογή, αγνοώντας προφανώς τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας.

Αξιολόγηση εμπειρίας, όχι αποτελέσματος

Στα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης των νοσοκομείων από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έστω και μια ημέρα από τον περασμένο Ιούλιο, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη. Τα αποτελέσματα αφορούν το διάστημα 14 Ιουλίου – 3 Οκτωβρίου σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, εξαιρουμένων των παιδιατρικών, ογκολογικών και ψυχιατρικών κλινικών.

Για την αξιολόγηση, εστάλησαν πάνω από 79.000 ερωτηματολόγια με sms σε ασθενείς που πήραν εξιτήριο ύστερα από νοσηλεία έστω και μίας ημέρας. Απάντησαν περίπου 15.000 ασθενείς (ποσοστό συμμετοχής 18,9%).

Σύμφωνα με την κ. Βιλδιρίδη, το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης αφορά την εμπειρία των ασθενών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο και όχι το αποτέλεσμα της νοσηλείας.

Στη βάση αυτή λοιπόν, οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού και του εξοπλισμού των νοσοκομείων σε ποσοστό 92% και τις οδηγίες πριν το εξιτήριο κατά 91%.

Εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό δήλωσε ότι έχει το 84% και στο νοσηλευτικό προσωπικό το 79%, ενώ ικανοποιητική συνεργασία των τμημάτων αναγνώρισε το 77%.

Λιγότερο ικανοποιημένοι ήταν οι ασθενείς με την καθαριότητα των θαλάμων σε ποσοστό 69%, με την επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού και τη συμμετοχή τους στις θεραπευτικές αποφάσεις με ποσοστό από 61% και με τη σίτιση το 48%, αν και η κ. Βιλδιρίδη τόνισε ότι ειδικά γι΄ αυτό δεν είναι γνωστό αν οι απαντήσεις ήρθαν από ασθενείς που χρειάζονταν ειδικό διαιτολόγιο κατά την νοσηλεία.

Βαθμός 4 με άριστα το 5

Τα ποσοστά αυτά, έδωσαν μέση βαθμολογία ικανοποίησης στο 4,04 με άριστα το 5.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή στις απαντήσεις ήρθε από την 1η ΥΠΕ στην Αθήνα με ποσοστό 31%, ακολούθησαν η 6η ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας και η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας με ποσοστά από 15%, ενώ η μικρότερη ήταν στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με 6%.

Περισσότερο ικανοποιημένοι ασθενείς ήταν αυτοί της Μακεδονίας που βαθμολόγησαν τη νοσηλεία τους με 4,13, ακολούθησαν αυτοί της Αττικής με βαθμό 4,08, ενώ τη χαμηλότερη βαθμολογία 3,96 έδωσαν οι ασθενείς της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης.

Καλύτερα «σκόρ» ικανοποίησης κατέγραψαν οι καρδιολογικές και χειρουργικές κλινικές, με βαθμολογίες πάνω από 4, ενώ οι παθολογικές βαθμολογήθηκαν με πάνω από 3,5 σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχη ήταν και η βαθμολογία μεταξύ καρδιολογικών (4,31), χειρουργικών (4,2) και παθολογικών κλινικών (3,99) σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής. Στο ίδιο νοσοκομείο, παρατηρήθηκαν και διαφορές στη σίτιση και την καθαριότητα, όπου η ικανοποίηση ήταν 61% και 74% στις καρδιολογικές κλινικές, 54% και 69% στις χειρουργικές και 55% και 64% στις παθολογικές.

Η κ. Βιλδιρίδη προανήγγηλε την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης τον ερχόμενο Ιούλιο και την σύνταξη συστηματικών αναφορών ανά εξάμηνο, σημειώνοντας πως τότε θα υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλες τις κλινικές, ενώ εστίασε στην εκπαίδευση των διοικητών ώστε να υπάρχουν διορθώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των ασθενών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι με το σύστημα αξιολόγησης δίνεται η δύναμη στους ασθενείς να αξιολογούν τον διοικητή του νοσοκομείου και πρόσθεσε ότι «στα δύο χρόνια, οι διοικητές αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν».