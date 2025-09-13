Στην ΗΔΙΚΑ όλα τα τακτικά ραντεβού των νοσοκομείων από Οκτώβριο

Καταργούνται από 1ης Οκτωβρίου τα μεμονωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ραντεβού των νοσοκομείων για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία τους και στο εξής μεταφέρονται σε ενιαία πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Από τον Οκτώβριο και στη συνέχεια, όλα τα τακτικά ραντεβού των νοσοκομείων θα κλείνονται από την εφαρμογή MyHealth App, από την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr, τηλεφωνικά μέσω της γραμμής 1566 ή από τους ίδιους τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Όμως όλα τα ραντεβού θα δεσμεύονται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για λόγους ενιαίας καταγραφής, διαφάνειας και ελέγχου.

Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες

Τα παραπάνω ορίζονται σε απόφαση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, η οποία προβλέπει ότι ο κάθε ειδικευμένος νοσοκομειακός γιατρός – πλην αυτών των εργαστηριακών ειδικοτήτων – θα πρέπει να κλείνει τουλάχιστον 12 τακτικά ραντεβού την εβδομάδα στην πρωινή, δωρεάν λειτουργία του νοσοκομείου, πέραν της καθημερινής πρωινής εφημερίας και το κάθε ραντεβού από αυτά δεν θα μπορεί να είναι σε διάρκεια, συντομότερο των 10 λεπτών.

Το πρόγραμμα των νοσοκομείων για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο τέλος του κάθε μήνα, με χρονικό ορίζοντα το επόμενο τρίμηνο (120 ημέρες).

Το νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου – για την κατάρτιση των προγραμμάτων των ραντεβού, ενώ η ενιαία πλατφόρμα θα λειτουργήσει από την 1η Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, τα νοσοκομεία παρέχουν και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω των τακτικών εξωτερικών ιατρείων τους, για ασθενείς «που χρειάζονται ιατρική εξέταση από ιατρό ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις και επανεξέταση έπειτα από νοσηλεία ή επέμβαση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία».

Υπεύθυνος ο ειδικευμένος

Προβλέποντας την ύπαρξη γιατρών που εκπαιδεύονται για την ειδίκευσή τους, η απόφαση ορίζει ότι δεν νοείται η λειτουργία τακτικού εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού και συμπληρώνει ότι «τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εφημερίας, λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων τομέων με ιατρούς των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων των τομέων υπό την άμεση ευθύνη και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού.

Οι εν λόγω ειδικευμένοι ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό που λειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν.

Τα στοιχεία του ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο προκύπτουν από το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου».

12 ραντεβού την εβδομάδα

Για τους γιατρούς που μετέχουν στη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, η εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις υποχρεώσεις τους, ορίζοντας ότι «οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα».

Παράλληλα, οι γιατροί θα πρέπει:

να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενή

να συμμορφώνονται με την νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας,

να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της τοπικής Υγειονομικής Περιφέρειας,

να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο,

να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Χρονοδιάγραμμα

