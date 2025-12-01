Ο υποψήφιος της δεξιάς στην Ονδούρα, τον οποίο υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με τα ακόμη προκαταρτικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), ο Νάσρι Ασφούρα, 67 ετών, ο πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα κι επιχειρηματίας που υποστήριξε σθεναρά ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με μόλις 1,8 μονάδα έναντι ετέρου υποψηφίου της δεξιάς, του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα και βρίσκεται 21 μονάδες μπροστά από τη Ρίξι Μονάδα, υποψήφια της παράταξης της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς.

Αυτοί οι τρεις υποψήφιοι —από τους πέντε συνολικά— φέρονταν κατά δημοσκοπήσεις να οδεύουν σε αμφίρροπη μάχη ως το νήμα.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο ποιος θα διαδεχθεί τη Σιομάρα Κάστρο, καθώς και να αναδείξουν 128 μέλη του κοινοβουλίου και εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Επεμβατική στάση Τραμπ

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά επεμβατική στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές (σ.σ. ο Ασφούρα), οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους».

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος όχι μόνο χαρακτήρισε τον Νάσρι Ασφούρα «τον μοναδικό αληθινό φίλο της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, αλλά τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με τη Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, και τους «κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών.

«Ο Τίτο (σ.σ. ο Ασφούρα) και εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ‘ναρκωκομμουνιστών’ και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Χάρη» στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες ενόψει

Ο Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας του τομέα των κατασκευών, είναι υποψήφιος με τα χρώματα της παράταξης του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή πως σκοπεύει να δώσει στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες «πλήρη και απόλυτη χάρη».

Η Μονκάδα κατήγγειλε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα του κράτους της κεντρικής Αμερικής. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία» πως πρόκειται για «εντελώς επεμβατικές» τοποθετήσεις «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές».

Ο Ασφούρα αρνήθηκε ότι η απονομή χάριτος θα τον ωφελούσε. «Πάνε μήνες που έχει θιγεί αυτό το θέμα και δεν έχει καμιά σχέση με τις εκλογές», είπε αφού ψήφισε στην Τεγκουσιγκάλπα.

Είναι η δεύτερη φορά που θέτει υποψηφιότητα. Το 2021, ηττήθηκε από τη Σιομάρα Κάστρο.

Ο Ασφούρα υποστηρίζεται επίσης σθεναρά από τον πρόεδρο της Αργεντινής και πιστό σύμμαχο του Τραμπ, τον Χαβιέρ Μιλέι.

Η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης. Η δεξιά και η αριστερά αλληλοκατηγορήθηκαν πως ετοιμάζονταν να διαπράξουν νοθεία στη χώρα, η οποία θεωρείται πως στερείται ανεξάρτητο εκλογικό «διαιτητή», φορέα με κύρος που να αξιολογεί το αποτέλεσμα και η κρίση του να μη χωρά αμφιβολία. Κι αυτό παρότι τόσο ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξαν παρατηρητές.

Ο Φρανσίσκο Ασίς, επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΚ, διαβεβαίωσε πως η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξήχθη ήρεμα, με «δημοκρατική ατμόσφαιρα» και με υψηλή συμμετοχή.

Όμως το αριστερό κόμμα Ελευθερία και Επανίδρυση (LIBRE), στην εξουσία, έχει προειδοποιήσει ότι θα περιμένει την καταμέτρηση του συνόλου των ψήφων προτού διαμορφώσει τη στάση του — κάτι που μπορεί να απαιτήσει μέρες.

Φτώχεια και βία

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά ακροθιγώς στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη φτώχεια και τη βία.

Ο Ασφούρα υποσχέθηκε να προσελκύσει επενδύσεις.

Ο Νασράλα να υποστηρίξει τη βιομηχανία και τη γεωργία.

Η Μονάδα να φορολογήσει τις οικονομικές ελίτ.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ονδούρας ζουν στη φτώχεια.

Το 27% του ΑΕΠ της Ονδούρας εισφέρουν τα εμβάσματα των μεταναστών στις ΗΠΑ, που φθάνουν τα δέκα δισεκ. δολάρια.

Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε φέτος κάπου 27.000 υπηκόους Ονδούρας και ανακάλεσε το καθεστώς προσωρινής προστασίας από την απέλαση άλλων 51.000.

Η Έρικα Ρέγες, έμπορος 33 ετών, εύχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και Νάσρι Ασφούρα να βοηθήσουν τους μετανάστες. «Να σταματήσει ο διωγμός τους, να τους δοθεί δουλειά, να ανοίξουν πόρτες».

«Ψηφίζω αυτό που θέλω, ότι αυτό που λέει ο Τραμπ, καθώς η αλήθεια είναι πως ζω από τη δουλειά μου, όχι από τους πολιτικούς», τόνισε η Εσμεράλδα Ροδρίγκες, 56 ετών, που πουλάει φρούτα σε αγορά στην Τεγκουσιγκάλπα.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο στην περιοχή από τη μάστιγα της βίας. Η διαφθορά και οι σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν μείζονες προκλήσεις, αλλά όχι μόνο κανένα από τα τρία φαβορί δεν έθιξε τα ζητήματα αυτά, αλλά υπάρχουν υποψίες σε βάρος και των τριών κομμάτων τους.