newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ονδούρα: Προηγείται ο Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές, ο υποψήφιος που υποστήριξε ο Τραμπ
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 09:48

Ονδούρα: Προηγείται ο Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές, ο υποψήφιος που υποστήριξε ο Τραμπ

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο Νάσρι Ασφούρα, υποψήφιος της Δεξιάς στην Ονδούρα, προηγείται

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Ο υποψήφιος της δεξιάς στην Ονδούρα, τον οποίο υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με τα ακόμη προκαταρτικά αποτελέσματα.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο ποιος θα διαδεχθεί τη Σιομάρα Κάστρο

Σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), ο Νάσρι Ασφούρα, 67 ετών, ο πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα κι επιχειρηματίας που υποστήριξε σθεναρά ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με μόλις 1,8 μονάδα έναντι ετέρου υποψηφίου της δεξιάς, του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα και βρίσκεται 21 μονάδες μπροστά από τη Ρίξι Μονάδα, υποψήφια της παράταξης της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς.

Αυτοί οι τρεις υποψήφιοι —από τους πέντε συνολικά— φέρονταν κατά δημοσκοπήσεις να οδεύουν σε αμφίρροπη μάχη ως το νήμα.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο ποιος θα διαδεχθεί τη Σιομάρα Κάστρο, καθώς και να αναδείξουν 128 μέλη του κοινοβουλίου και εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Επεμβατική στάση Τραμπ

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά επεμβατική στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές (σ.σ. ο Ασφούρα), οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους».

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος όχι μόνο χαρακτήρισε τον Νάσρι Ασφούρα «τον μοναδικό αληθινό φίλο της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, αλλά τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με τη Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, και τους «κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών.

«Ο Τίτο (σ.σ. ο Ασφούρα) και εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ‘ναρκωκομμουνιστών’ και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Χάρη» στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες ενόψει

Ο Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας του τομέα των κατασκευών, είναι υποψήφιος με τα χρώματα της παράταξης του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή πως σκοπεύει να δώσει στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες «πλήρη και απόλυτη χάρη».

Η Μονκάδα κατήγγειλε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα του κράτους της κεντρικής Αμερικής. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία» πως πρόκειται για «εντελώς επεμβατικές» τοποθετήσεις «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές».

Ο Ασφούρα αρνήθηκε ότι η απονομή χάριτος θα τον ωφελούσε. «Πάνε μήνες που έχει θιγεί αυτό το θέμα και δεν έχει καμιά σχέση με τις εκλογές», είπε αφού ψήφισε στην Τεγκουσιγκάλπα.

Είναι η δεύτερη φορά που θέτει υποψηφιότητα. Το 2021, ηττήθηκε από τη Σιομάρα Κάστρο.

Ο Ασφούρα υποστηρίζεται επίσης σθεναρά από τον πρόεδρο της Αργεντινής και πιστό σύμμαχο του Τραμπ, τον Χαβιέρ Μιλέι.

Η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης. Η δεξιά και η αριστερά αλληλοκατηγορήθηκαν πως ετοιμάζονταν να διαπράξουν νοθεία στη χώρα, η οποία θεωρείται πως στερείται ανεξάρτητο εκλογικό «διαιτητή», φορέα με κύρος που να αξιολογεί το αποτέλεσμα και η κρίση του να μη χωρά αμφιβολία. Κι αυτό παρότι τόσο ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξαν παρατηρητές.

Ο Φρανσίσκο Ασίς, επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΚ, διαβεβαίωσε πως η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξήχθη ήρεμα, με «δημοκρατική ατμόσφαιρα» και με υψηλή συμμετοχή.

Όμως το αριστερό κόμμα Ελευθερία και Επανίδρυση (LIBRE), στην εξουσία, έχει προειδοποιήσει ότι θα περιμένει την καταμέτρηση του συνόλου των ψήφων προτού διαμορφώσει τη στάση του — κάτι που μπορεί να απαιτήσει μέρες.

Στιγμιότυπο από τις εκλογές στην Ονδούρα.

Φτώχεια και βία

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά ακροθιγώς στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη φτώχεια και τη βία.

Ο Ασφούρα υποσχέθηκε να προσελκύσει επενδύσεις.

Ο Νασράλα να υποστηρίξει τη βιομηχανία και τη γεωργία.

Η Μονάδα να φορολογήσει τις οικονομικές ελίτ.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ονδούρας ζουν στη φτώχεια.

Το 27% του ΑΕΠ της Ονδούρας εισφέρουν τα εμβάσματα των μεταναστών στις ΗΠΑ, που φθάνουν τα δέκα δισεκ. δολάρια.

Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε φέτος κάπου 27.000 υπηκόους Ονδούρας και ανακάλεσε το καθεστώς προσωρινής προστασίας από την απέλαση άλλων 51.000.

Η Έρικα Ρέγες, έμπορος 33 ετών, εύχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και Νάσρι Ασφούρα να βοηθήσουν τους μετανάστες. «Να σταματήσει ο διωγμός τους, να τους δοθεί δουλειά, να ανοίξουν πόρτες».

«Ψηφίζω αυτό που θέλω, ότι αυτό που λέει ο Τραμπ, καθώς η αλήθεια είναι πως ζω από τη δουλειά μου, όχι από τους πολιτικούς», τόνισε η Εσμεράλδα Ροδρίγκες, 56 ετών, που πουλάει φρούτα σε αγορά στην Τεγκουσιγκάλπα.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο στην περιοχή από τη μάστιγα της βίας. Η διαφθορά και οι σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν μείζονες προκλήσεις, αλλά όχι μόνο κανένα από τα τρία φαβορί δεν έθιξε τα ζητήματα αυτά, αλλά υπάρχουν υποψίες σε βάρος και των τριών κομμάτων τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Housing Inequality Widens Across the EU
English edition 01.12.25

Housing Inequality Widens Across the EU

In 2024, almost 10% of urban dwellers lived in households spending more than 40% of their income on housing — a burden most acute in Greece and Denmark.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο