newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκλογές στην Ονδούρα: Υποστηρικτές της αριστεράς καταγγέλλουν «πραξικόπημα» και «ανάμιξη» του Τραμπ
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 07:20

Εκλογές στην Ονδούρα: Υποστηρικτές της αριστεράς καταγγέλλουν «πραξικόπημα» και «ανάμιξη» του Τραμπ

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα και τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Χιλιάδες υποστηρικτές της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς στην Ονδούρα διαδήλωσαν χθες Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, για να καταγγείλουν αυτή που χαρακτήρισαν «νοθεία» στις προεδρικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Καθώς ο δεξιός επιχειρηματίας Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε σθεναρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται με βραχεία κεφαλή —με λιγότερες από δυο εκατοστιαίες μονάδες— έναντι του αντιπάλου του, υποψήφιου άλλης παράταξης της δεξιάς και τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα, η ανακοίνωση των επίσημων τελικών αποτελεσμάτων ακόμη εκκρεμεί, εξαιτίας ασυνεπειών στα πρακτικά καταμέτρησης σε κάποια εκλογικά τμήματα.

Οι υποψήφιοι αλληλοκατηγορούνται για απάτη.

Αντίδραση από την αριστερά

Κάπου 5.000 υποστηρικτές του κόμματος LIBRE, στο οποίο ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο —που συμμετείχε προσωπικά στην κινητοποίηση— διαδήλωσαν για να καταγγείλουν εκλογικό «πραξικόπημα» και την «ανάμιξη» του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης παρούσα, η υποψήφια της παράταξης Ρίξι Μονκάδα, που καταλαμβάνει την τρίτη θέση και βρίσκεται πολύ πίσω από τους δυο επικρατέστερους αντιπάλους της κατά τα επίσημα αποτελέσματα, αξίωσε ξανά, απευθύνοντας ομιλία στη συγκέντρωση, να «ακυρωθούν» οι εκλογές, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη «απάτη» σε τέτοια διαδικασία «στην ιστορία» της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Το LIBRE, όπως και ο κ. Νασράλα, ζητεί νέα καταμέτρηση «ψήφο προς ψήφο», ιδέα που απορρίπτει ο κ. Ασφούρα.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο της Ονδούρα (CNE, η εφορευτική επιτροπή) έχει τυπικά προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Tax
Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
ΗΠΑ 18.12.25

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
4 νεκροί 18.12.25

Και άλλη «ναρκω»-δολοφονία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύνταξη
Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
Σκληρές εικόνες 18.12.25

Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία - Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι

Μια αγέλη ελεφάντων κατηγορείται πως σκότωσε 4 άτομα σε χωριά της Ινδία σε λιγότερο από 8 ώρες. Ο ένας ελέφαντας φαίνεται σε βίντεο την στιγμή που χτυπά έναν άτυχο σεκιουριτά

Σύνταξη
Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
Μεγαλώνει η κρίση 18.12.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε ψηφίσματα για το «φρένο» στον Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική - Πολεμικά αεροσκάφη περικυκλώνουν την Βενεζουέλα

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
Τελευταίες πληροφορίες 18.12.25

ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία θα γίνουν στον απόηχο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Γερμανία, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Επείγον έγγραφο 18.12.25

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
ΗΠΑ 18.12.25

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο